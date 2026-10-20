งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่
งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดีเพียบ “นายชยานันต์ สากำ” ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ คนใหม่
เรียกได้ว่าชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โพสต์ข้อความแสดงความยินดี “นายชยานันต์ สากำ” เข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงคนใหม่
โดยหัวหน้าเขตฯ ได้เริ่มต้นภารกิจด้วยใจศรัทธา… เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าปู่อือลือ เกาะดอนโพธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งและการปฏิบัติงาน
พร้อมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน โดยเน้นย้ำทิศทางการทำงาน “ประสิทธิภาพ คุณภาพ และหัวใจแห่งการอนุรักษ์” ร่วมกันดูแลคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งบึงโขงหลงให้สมบูรณ์งดงามสืบไป
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีประชาชนต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งอยากจะเดินทางไปที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงเพื่อสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกัน
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