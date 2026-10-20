ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้รับไม่ได้คำพูด ‘นาวิน ต้าร์’ ไม่ได้รักลูกขนาดนั้น จุกอกคนเป็นแม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 16:59 น.
ไฮโซน้ำหวานปล่อยโฮกลางไลฟ์หลัง นาวิน ต้าร์ เผยไม่ได้รักลูกขนาดนั้น

เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ปล่อยโฮขณะเที่ยวญี่ปุ่น เผยสาเหตุไลฟ์สดขายของ คลายเครียด-อยากสร้างอนาคตให้ลูก ก่อน ‘นาวิน ต้าร์’ เผย ไม่ได้รักลูกขนาดนั้น

ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ หลัง ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ร้องไห้กลางไลฟ์ขายสินค้าระหว่างเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมครอบครัว หลังมีบทสนทนากับ นาวิน ต้าร์ สามี เกี่ยวกับมุมมองการเสียสละเพื่อลูกที่ไม่ตรงกัน จนทำเอาผู้ชมไลฟ์และแฟนคลับอดเป็นห่วงความรู้สึกของทั้งคู่ไม่ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่ไฮโซน้ำหวานและนาวินต้าร์พาครอบครัวรวม 5 ชีวิตและผู้ติดตามบินไปเที่ยวญี่ปุ่น เธอทำงานไลฟ์ขายของควบคู่ไปกับการพักผ่อนเหมือนทุกครั้ง มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามว่ามาเที่ยวต่างประเทศทำไมไม่พักบ้าง ทำแต่งาน เธอจึงอธิบายเหตุผลว่า ที่ยังทำงานหนักแม้ฐานะทางการเงินจะสุขสบายไม่ต้องทำก็อยู่ได้ เป็นเพราะอยากสร้างอนาคตที่มั่นคงที่สุดให้ลูก การไลฟ์ช่วยคลายเครียด แม้ขายขาดทุนเธอก็ยอมทำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน

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บรรยากาศการพูดคุยเปลี่ยนไปทันทีเมื่อสามีแสดงความคิดเห็นในอีกมุมว่า “เขาไม่ได้รักลูกถึงขั้นที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกเพียงอย่างเดียว เพราะยังต้องทำสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองด้วย พี่ไม่ได้รักลูกเท่าที่น้องรัก ทุ่มเทไม่ได้เท่าที่น้องทำ”

หลังจากนาวินต้าร์ลุกออกไปจากโต๊ะ ไฮโซน้ำหวานกลั้นน้ำตาไม่อยู่และปล่อยโฮออกมาอย่างหนัก ท่ามกลางความตกใจของผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์สอบถามและให้กำลังใจจำนวนมาก แต่เธอไม่ได้พูดอธิบายอะไรต่อ

ไฮโซน้ำหวานระบายความรู้สึกในมุมของคนเป็นแม่ว่า เธออุ้มท้องลูกมานานถึง 9 เดือน เมื่อคลอดออกมาก็อยากดูแลให้ดีที่สุด รักลูกมากจนพร้อมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต ขณะที่มุมมองของนาวินต้าร์เห็นว่าความรักต่อลูกไม่จำเป็นต้องสละชีวิตทั้งหมดหรือทุ่มเททั้งกายใจแบบภรรยา เพราะตัวเองมีความต้องการและชีวิตส่วนตัวที่ต้องดูแลเช่นกัน

ไฮโซน้ำหวาน พัสวี

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ภาพจาก : IG numwanz
นาวิน ต้าร์ และภรรยา ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ในทริปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศ
ภาพจาก: IG/ @numwanz

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 16:59 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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