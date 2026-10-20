ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย
ลูกสาว ลุงโยธิน งัดหลักฐานโต้กลับ หลังพ่อให้สัมภาษณ์ ไร้ญาติ-ขาดมิตร จนเร่ร่อน แฉพ่อไม่เคยเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนโต วอนสังคมฟังความจากคนในครอบครัวก่อนรุมประณาม
วันนี้ (20 ต.ค. 69) เมื่อเวลา 10.00 น. น.ส.จารุทรรศน์ มาพบพันธุ์ อายุ 50 ปี ลูกสาวคนโตของ ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ได้ส่งคลิปวิดีโอเปิดใจต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง หลังจากฟังคำสัมภาษณ์ของผู้เป็นพ่อผ่านทางรายการโทรทัศน์ ระบุว่าตนเองไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแล ไม่มีที่อยู่อาศัย และขาดแคลนอาหาร จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต และทำให้คนในครอบครัวถูกกระแสสังคมประณามอย่างหนัก
ลูกสาวลุงโยธิน เผยว่า แม่ของตนจดทะเบียนหย่ากับ ลุงโยธิน ตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งในขณะนั้นพ่อใช้ชื่อเดิมว่า “นายฉัตรชัย มาพบพันธ์” โดยสาเหตุในการหย่านั้น คือ พ่อแอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนอื่น แม้ในใบหย่าจะระบุว่าบิดาจะตกลงจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 700 บาท แต่กลับไม่เคยส่งเสียจริง ทำให้มารดาต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรลำพังถึง 7 ปี จนกระทั่งมารดาแต่งงานใหม่และร่วมกับพ่อเลี้ยงส่งเสียจนจบการศึกษา ขณะที่บิดาเคยทำสัญญาในข้อ 5 ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุตรและไม่อ้างสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ต่อมาในปี 2557 ตนได้มีโอกาสได้เจอกับพ่ออีกครั้ง จึงได้กลับมาติดต่อกัน และมาไปทานอาหารกันหลายครั้ง แต่ความสัมพันธ์กลับแย่ลงเนื่องจาก ลุงโยธิน มักใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอและดูถูกตน กับน้องสาว รวมถึงคนในครอบครัว จนไม่มีใครอยากเข้าใกล้
พร้อมกันนี้ น.ส.จารุทรรศน์ ลูกสาวของลุงโยธิน ยังได้นำหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอข้อความแชตที่บิดาส่งมาต่อว่ามาแสดงต่อสื่อมวลชน และกำลังติดต่ออดีตภรรยาคนที่ 2 ที่อยู่นิวซีแลนด์เพื่อยืนยันพฤติกรรมในอดีต พร้อมวอนขอให้สังคมรับฟังเรื่องราวน่าลำบากใจของคนเป็นลูกและคนในครอบครัวอย่างรอบด้านด้วย
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