ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 17:16 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 17:16 น.
ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย

ลูกสาว ลุงโยธิน งัดหลักฐานโต้กลับ หลังพ่อให้สัมภาษณ์ ไร้ญาติ-ขาดมิตร จนเร่ร่อน แฉพ่อไม่เคยเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนโต วอนสังคมฟังความจากคนในครอบครัวก่อนรุมประณาม

วันนี้ (20 ต.ค. 69) เมื่อเวลา 10.00 น. น.ส.จารุทรรศน์ มาพบพันธุ์ อายุ 50 ปี ลูกสาวคนโตของ ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ได้ส่งคลิปวิดีโอเปิดใจต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง หลังจากฟังคำสัมภาษณ์ของผู้เป็นพ่อผ่านทางรายการโทรทัศน์ ระบุว่าตนเองไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแล ไม่มีที่อยู่อาศัย และขาดแคลนอาหาร จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต และทำให้คนในครอบครัวถูกกระแสสังคมประณามอย่างหนัก

ลูกสาวลุงโยธิน เผยว่า แม่ของตนจดทะเบียนหย่ากับ ลุงโยธิน ตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งในขณะนั้นพ่อใช้ชื่อเดิมว่า “นายฉัตรชัย มาพบพันธ์” โดยสาเหตุในการหย่านั้น คือ พ่อแอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนอื่น แม้ในใบหย่าจะระบุว่าบิดาจะตกลงจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 700 บาท แต่กลับไม่เคยส่งเสียจริง ทำให้มารดาต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรลำพังถึง 7 ปี จนกระทั่งมารดาแต่งงานใหม่และร่วมกับพ่อเลี้ยงส่งเสียจนจบการศึกษา ขณะที่บิดาเคยทำสัญญาในข้อ 5 ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุตรและไม่อ้างสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

โฆษณา

ต่อมาในปี 2557 ตนได้มีโอกาสได้เจอกับพ่ออีกครั้ง จึงได้กลับมาติดต่อกัน และมาไปทานอาหารกันหลายครั้ง แต่ความสัมพันธ์กลับแย่ลงเนื่องจาก ลุงโยธิน มักใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอและดูถูกตน กับน้องสาว รวมถึงคนในครอบครัว จนไม่มีใครอยากเข้าใกล้

พร้อมกันนี้ น.ส.จารุทรรศน์ ลูกสาวของลุงโยธิน ยังได้นำหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอข้อความแชตที่บิดาส่งมาต่อว่ามาแสดงต่อสื่อมวลชน และกำลังติดต่ออดีตภรรยาคนที่ 2 ที่อยู่นิวซีแลนด์เพื่อยืนยันพฤติกรรมในอดีต พร้อมวอนขอให้สังคมรับฟังเรื่องราวน่าลำบากใจของคนเป็นลูกและคนในครอบครัวอย่างรอบด้านด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 17:16 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 17:16 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม

“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย ข่าว

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

2 นาที ที่แล้ว
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม เศรษฐกิจ

“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

9 นาที ที่แล้ว
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน ข่าว

หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

10 นาที ที่แล้ว
งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่ ข่าว

งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ มองดราม่าร่างทรงช่วงกินเจไร้สาระ ข่าว

อ.เบียร์ สับเละ ร่างทรง-แทงปาก เพ้อเจ้อไร้สาระ เป็นแค่ละครปาหี่ ท้าเดินบนไฟโชว์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกรัฐบาลแจง ครม. อนุมัติงบกลาง 10,508 ล้านบาท เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม โต้ข่าวลือเงินหมด ยันระบบจ่ายไวใน 2 วัน พร้อมจี้ กทม. เร่งคัดกรองข้อมูลผู้เดือดร้อนจริง ข่าว

ครม. เคาะงบกลาง 10,508 ล้าน เยียวยาน้ำท่วม โต้เงินหมด โวสั่งใจใน 2 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำเกม &quot;1 ใน 8 พันล้าน&quot; เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ เทคโนโลยี

แนะนำเกม “1 ใน 8 พันล้าน” เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล บันเทิง

“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รังสิมันต์ โรม&quot; เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์ ข่าวการเมือง

“รังสิมันต์ โรม” เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมรักษ์ คำสิงห์ ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ ข่าว

สมรักษ์ คำสิงห์ โล่งอก ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ มั่นใจเป็นคนดี รอดไปได้แน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า บันเทิง

อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์แสบ! เนียนกดปิดงาน เชิดเครื่อง PS5 หนีหาย อ้างส่งให้ส่งผิดที่ สุดท้ายเบี้ยวนัด ข่าว

หนุ่มสุดช้ำ! เรียกไรเดอร์รับ PS5 เจอเนียนปิดงาน ฉกของหนี อ้างส่งให้แล้วแต่ผิดที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง ยอมรับเคยผิดพลาด โกหกเรียนหมอ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง รอดคุก สารภาพโกหกเรียนหมอ ขอโอกาสกลับตัว จ่อเช็กบิลคนในโหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง ข่าว

ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ &#8220;คิม จองอึน&#8221; อาการโคม่า เลือดออกในสมอง ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ “คิม จองอึน” อาการโคม่า เลือดออกในสมอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง &quot;หยุดสร้างประเด็น&quot; แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง “หยุดสร้างประเด็น” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี บันเทิง

ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอาร์ม พูดแล้ว ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ข่าว

ทนายอาร์ม ย้ำ ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ฟ้องใหม่เสียเวลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริโชค โชว์หนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บพนันออนไลน์ ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้ ข่าวการเมือง

ศิริโชค เปิดหนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บ Shuffle.com ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา เล่านาทีคุย ติณติณ หลังคลอดลูก กลับโดนกวนประสาท จนต้องคลุมโปรงหนี บันเทิง

ฟารีดา เล่านาทีคุย ติณติณ หลังคลอดลูก กลับโดนกวนประสาท จนต้องคลุมโปงหนี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์ ข่าวต่างประเทศ

ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก &quot;สมรักษ์ คำสิงห์&quot; คดีพรากผู้เยาว์ 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

ด่วน! ศาลอุทธรณ์จำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม บันเทิง

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลแขวงมีนบุรียกฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ฟ้องคดีหุ้น 49% ยัต ชัย ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ศาลยกฟ้องคดีหุ้น 49% ‘ยัต ชัยโสโร’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้รับไม่ได้คำพูด ‘นาวิน ต้าร์’ ไม่ได้รักลูกขนาดนั้น จุกอกคนเป็นแม่