ครม. เคาะงบกลาง 10,508 ล้าน เยียวยาน้ำท่วม โต้เงินหมด โวสั่งใจใน 2 วัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 16:07 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 16:07 น.
โฆษกรัฐบาลแจง ครม. อนุมัติงบกลาง 10,508 ล้านบาท เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม โต้ข่าวลือเงินหมด ยันระบบจ่ายไวใน 2 วัน พร้อมจี้ กทม. เร่งคัดกรองข้อมูลผู้เดือดร้อนจริง

โฆษกรัฐบาลแจง ครม. อนุมัติงบกลาง 10,508 ล้านบาท เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม โต้ข่าวลือเงินหมด ยันระบบจ่ายไวใน 2 วัน พร้อมจี้ กทม. เร่งคัดกรองข้อมูลผู้เดือดร้อนจริง

นายแพทย์เอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 10,508 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมมอบหมายให้ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แจ้งต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า คณะรัฐมนตรีมีความพร้อมที่จะเข้ารับฟังและชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 27–29 ตุลาคมนี้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการบิดเบือนข้อมูลว่าเงินเยียวยาหมด โดยระบุว่า เหตุอุทกภัยเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ ขณะนั้นเหลืองบกลางอยู่ประมาณ 4,700 ล้านบาท ครม. จึงมีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 ให้นำเงินก้อนดังกล่าวมาจัดสรรเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อไม่ให้เงินต้องถูกส่งคืนคลังตามระบบงบประมาณ

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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เร่งรัดสั่งจ่ายไปแล้วกว่า 5,000 ล้านบาท และเมื่อมีคำขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามาอีกกว่า 1 ล้านครัวเรือน ครม. จึงอนุมัติงบกลางปี 2570 เข้ามารองรับ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่กรณีเงินหมดตามที่มีการปล่อยข่าวลือจนทำให้ประชาชนตื่นตระหนกไปเข้าคิวรอ

สำหรับกระบวนการสั่งจ่ายเงินเยียวยา รัฐบาลได้ปรับลดระยะเวลาการทำงานลงอย่างมาก เมื่อเรื่องส่งมาจากจังหวัดถึง ปภ. เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประชาชนและป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนไม่เกิน 1 วัน จากนั้นส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ลดเวลาโอนเงินจากเดิม 3 วัน เหลือเพียง 1 วัน ทำให้ประชาชนได้รับเงินภายใน 2 วันทำการ ส่วนข้อกล่าวหาว่าแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดำเนินการล่าช้านั้นไม่เป็นความจริง แอปพลิเคชันเป็นเพียงช่องทางการลงทะเบียนและตรวจสอบตัวบุคคล แต่การอนุมัติต้องผ่านการตรวจสอบพื้นที่จริงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และตัวแทนประชาชนในพื้นที่เมืองหลวง โดยระบุว่า ในต่างจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และ ส.ส. สามารถลงพื้นที่สำรวจจุดที่น้ำท่วมได้อย่างแม่นยำ แต่ใน กทม. กลับพบปัญหาว่า ส.ก. หรือ ส.ส. ไม่ลงไปสำรวจข้อมูลจริง

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ทั้งยังพบว่า กทม. ไม่ได้เปิดระบบ API เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐ และมีการยื่นคำขอรับงบประมาณเข้ามาแบบเหมารวมกว่า 1.3 ล้านครัวเรือน โดยไม่มีการคัดกรองความเสียหายจริง ทั้งที่มีการจ่ายเงินไปแล้วกว่า 3 แสนครัวเรือน จึงขอเรียกร้องให้ กทม. และ ส.ส. ในพื้นที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงตามที่กฎหมายกำหนด แทนที่จะออกมาให้ข้อมูลบิดเบือนจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 16:07 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 16:07 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

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