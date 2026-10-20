ตรวจหวยลาว งวด 20/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 20:37 น.
ตรวจหวยลาว งวด 20/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 20/10/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันอังคาร พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 20 ต.ค. 69 (20/10/69)

โฆษณา

ผลหวยลาววันนี้ 20 ต.ค. 69 (20/10/69)

  • เลข 6 ตัว: 697767
  • เลข 5 ตัว: 97767
  • เลข 4 ตัว: 7767
  • เลข 3 ตัว: 767
  • เลข 2 ตัว: 67
  • เลข 1 ตัว: 7

หวยลาว 20 10 69

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันอังคาร ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
13/10/69 7658 658 58 8
6/10/69 1878 878 78 8
29/9/69 6616 616 16 6
22/9/69 7507 507 07 7
15/9/69 8249 249 49 9
8/9/69 3743 743 43 3
1/9/69 8475 475 75 5
25/8/69 6600 600 00 0
18/8/69 8222 222 22 2
11/8/69 9670 670 70 0
4/8/69 7886 886 86 6
28/7/69 0480 480 80 0
21/7/69 6592 592 92 2
14/7/69 1546 546 46 6
7/7/69 9659 659 59 9
30/6/69 8383 383 83 3
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2

ส่องหวยลาวประจำวันอังคาร และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันอังคารย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง

โฆษณา
  • เลขเด่นประจำงวด: 8 – 6
  • เลขรองน่าลุ้น: 0 – 3

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 58 – 78 – 16 – 80 – 83
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 658 – 878 – 616 – 480

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: เสือ (86), ช้าง (13)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: หนู (15), นกพิราบ (62)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 86 – 13 – 15 – 62
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 186 – 315 – 562 – 613

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 20:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มใหญ่ ขายทรัพย์สินหมดตัว ออกตามหารักแท้ 1,900 กม. สุดท้ายไม่เป็นดั่งใจหวัง

หนุ่มใหญ่ ขายทรัพย์สินหมดตัว ออกตามหารักแท้ 1,900 กม. สุดท้ายไม่เป็นดั่งใจหวัง

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง

สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ดินถล่มทับเหมืองทองโคลอมเบีย ดับ 15 ศพ

ระทึก เหมืองทองถล่มทับคนงานดับ 15 ศพ เร่งหา 30 ชีวิตใต้ดินไม่รู้ชะตากรรม

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
รถไฟพุ่งชนหญิงใส่หูฟังวิ่งออกกำลังกายเสียชีวิต

อุทาหรณ์ หญิงใส่หูฟังตัดเสียง-อัดคลิปขณะวิ่ง ถูกรถไฟชนดับคาที่ ไม่ได้ยินแตรเตือน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
หนุ่มใหญ่ ขายทรัพย์สินหมดตัว ออกตามหารักแท้ 1,900 กม. สุดท้ายไม่เป็นดั่งใจหวัง ข่าว

หนุ่มใหญ่ ขายทรัพย์สินหมดตัว ออกตามหารักแท้ 1,900 กม. สุดท้ายไม่เป็นดั่งใจหวัง

24 นาที ที่แล้ว
สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง ข่าวต่างประเทศ

สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดินถล่มทับเหมืองทองโคลอมเบีย ดับ 15 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เหมืองทองถล่มทับคนงานดับ 15 ศพ เร่งหา 30 ชีวิตใต้ดินไม่รู้ชะตากรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม เศรษฐกิจ

“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน ข่าว

หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี ข่าว

กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย บันเทิง

ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวานปล่อยโฮกลางไลฟ์หลัง นาวิน ต้าร์ เผยไม่ได้รักลูกขนาดนั้น บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้รับไม่ได้คำพูด ‘นาวิน ต้าร์’ ไม่ได้รักลูกขนาดนั้น จุกอกคนเป็นแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่ ข่าว

งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ มองดราม่าร่างทรงช่วงกินเจไร้สาระ ข่าว

อ.เบียร์ สับเละ ร่างทรง-แทงปาก เพ้อเจ้อไร้สาระ เป็นแค่ละครปาหี่ ท้าเดินบนไฟโชว์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกรัฐบาลแจง ครม. อนุมัติงบกลาง 10,508 ล้านบาท เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม โต้ข่าวลือเงินหมด ยันระบบจ่ายไวใน 2 วัน พร้อมจี้ กทม. เร่งคัดกรองข้อมูลผู้เดือดร้อนจริง ข่าว

ครม. เคาะงบกลาง 10,508 ล้าน เยียวยาน้ำท่วม โต้เงินหมด โวสั่งใจใน 2 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำเกม &quot;1 ใน 8 พันล้าน&quot; เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ เทคโนโลยี

แนะนำเกม “1 ใน 8 พันล้าน” เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล บันเทิง

“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รังสิมันต์ โรม&quot; เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์ ข่าวการเมือง

“รังสิมันต์ โรม” เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมรักษ์ คำสิงห์ ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ ข่าว

สมรักษ์ คำสิงห์ โล่งอก ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ มั่นใจเป็นคนดี รอดไปได้แน่นอน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า บันเทิง

อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์แสบ! เนียนกดปิดงาน เชิดเครื่อง PS5 หนีหาย อ้างส่งให้ส่งผิดที่ สุดท้ายเบี้ยวนัด ข่าว

หนุ่มสุดช้ำ! เรียกไรเดอร์รับ PS5 เจอเนียนปิดงาน ฉกของหนี อ้างส่งให้แล้วแต่ผิดที่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง ยอมรับเคยผิดพลาด โกหกเรียนหมอ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง รอดคุก สารภาพโกหกเรียนหมอ ขอโอกาสกลับตัว จ่อเช็กบิลคนในโหน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง ข่าว

ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ &#8220;คิม จองอึน&#8221; อาการโคม่า เลือดออกในสมอง ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ “คิม จองอึน” อาการโคม่า เลือดออกในสมอง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง &quot;หยุดสร้างประเด็น&quot; แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง “หยุดสร้างประเด็น” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี บันเทิง

ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอาร์ม พูดแล้ว ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ข่าว

ทนายอาร์ม ย้ำ ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ฟ้องใหม่เสียเวลา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริโชค โชว์หนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บพนันออนไลน์ ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้ ข่าวการเมือง

ศิริโชค เปิดหนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บ Shuffle.com ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา เล่านาทีคุย ติณติณ หลังคลอดลูก กลับโดนกวนประสาท จนต้องคลุมโปรงหนี บันเทิง

ฟารีดา เล่านาทีคุย ติณติณ หลังคลอดลูก กลับโดนกวนประสาท จนต้องคลุมโปงหนี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตรวจผลหวยลาว 19 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสดสลากพัฒนา สถิติย้อนหลังวันจันทร์