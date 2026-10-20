“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 17:45 น.
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม
Siam Amazing Park สยามอะเมซิ่งพาร์ค

สวนสยาม เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม คาดกลับมาเปิดเครื่องเล่นและสวนน้ำบางส่วนได้ไม่เกินเดือนธันวาคม 2569 ขณะที่มีผู้สนใจติดต่อซื้อที่ดินมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาทแล้วมากกว่า 10 ราย

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ผู้บริหารบริษัท สยามพาร์คซิตี้ จำกัด และนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจไทย กล่าวในรายการ “นาทีลงทุน” ว่า แนวคิดประกาศขายเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม หลังเห็นความเสียหายในพื้นที่ที่ไม่เคยได้รับผลกระทบมาก่อน และประเมินว่าต้องใช้ทั้งเงินและเวลาจำนวนมากเพื่อฟื้นฟู การขายจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกของครอบครัว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยกเลิกการขาย เพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบการพิจารณา แม้ผู้สนใจติดต่อเข้ามาแล้วมากกว่า 10 รายก็ตาม

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นายวุฒิชัยอธิบายว่า สวนสยามไม่ได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังกำไรสูงสุดมาตั้งแต่ต้น หากมองเฉพาะด้านการเงิน ที่ปรึกษาแนะนำให้ขาย เพราะมูลค่าที่ดินสูงมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากธุรกิจ แต่เหตุผลที่ครอบครัวยังคงทำสวนสยาม คือความรักและความตั้งใจ โดยเฉพาะความตั้งใจของพ่อที่ต้องการให้คนไทย รวมถึงลูกค้าที่อาจไม่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ได้เข้าถึงสวนสนุกระดับสากล

ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจจึงอยู่ที่ว่า ครอบครัวยังสามารถทำธุรกิจในรูปแบบที่ต้องการต่อไปได้หรือไม่ มากกว่าการพิจารณาราคาขายเพียงอย่างเดียว

หากมีการขายจริง นายวุฒิชัยมองว่า คงไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของผู้ซื้อได้มากนัก เพราะเป็นสิทธิของเจ้าของรายใหม่ แต่อาจมีเงื่อนไขบางส่วนเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน

ค่ายลูกเสือเปิดแล้ว เครื่องเล่น-สวนน้ำลุ้นกลับมาภายในธันวาคม

สำหรับแผนฟื้นฟู นายวุฒิชัยระบุว่า หากต้องการเปิดให้บริการครบทั้งหมดเหมือนก่อนเกิดน้ำท่วม จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน แต่ความเสียหายของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน จึงสามารถทยอยเปิดบางส่วนก่อนได้

พื้นที่ ค่ายลูกเสือ ได้รับความเสียหายน้อยและซ่อมแซมได้ง่าย ขณะนี้กลับมาเปิดให้บริการแล้ว โดยมีโรงเรียนหลายแห่งจองเข้าใช้พื้นที่

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ส่วน เครื่องเล่นที่เป็นระบบเครื่องกลและสวนน้ำ คาดว่าจะซ่อมแซมและกลับมาเปิดให้บริการบางส่วนได้ไม่เกินเดือนธันวาคมนี้

ก่อนหน้านี้ สวนสยามหรือสยามอะเมซิ่งพาร์คปิดบริการชั่วคราวหลังน้ำเข้าท่วมพื้นที่ช่วงปลายเดือนกันยายน กระทบเครื่องเล่น เครื่องจักร และระบบต่าง ๆ ผู้บริหารจึงวางกรอบตรวจสอบและฟื้นฟูเบื้องต้นไว้ประมาณ 6 เดือน

ต่อมาครอบครัวเหลืองอมรเลิศเปิดรับข้อเสนอซื้อที่ดินประมาณ 250 ไร่ ในราคา 10,000 ล้านบาท โดยประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ราคาดังกล่าวเป็นข้อเสนอขายเฉพาะที่ดิน ไม่รวมเครื่องเล่น และสามารถเจรจาต่อรองได้

ผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะกับเครื่องเล่นและพื้นที่ภายในสวน เพราะการปิดยาวครอบคลุมช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งปกติเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจ
Siam Amazing Park สยามอะเมซิ่งพาร์ค

ชูเที่ยวได้ทั้งครอบครัว ขอรัฐช่วยเรื่องภาษีและสินเชื่อ

นายวุฒิชัยกล่าวถึงตลาดท่องเที่ยวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก ทั้งการมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลาย และการให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของเงินที่จ่าย

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จุดแข็งของสวนสยามคือการรองรับ ครอบครัวหลายช่วงวัย ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ไปจนถึงลูกหลาน ซึ่งเขามองว่ายังเป็นความต้องการที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นตอบโจทย์ได้ไม่ครบ

ในด้านการแข่งขัน ผู้บริหารเสนอให้ภาครัฐดูแลความชัดเจนเรื่อง พิกัดภาษีนำเข้าเครื่องเล่นและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไทยผลิตไม่ได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินต้นทุนลงทุนได้แม่นยำขึ้น

นอกจากนี้ ยังต้องการให้มีสินเชื่อจากธนาคารเฉพาะกิจที่รองรับธุรกิจสวนสนุก และมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วย นอกเหนือจากโรงแรมและร้านอาหาร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 17:45 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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