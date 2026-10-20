แนะนำเกม “1 ใน 8 พันล้าน” เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 15:36 น.
แนะนำเกม "1 ใน 8 พันล้าน" เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้

แนะนำเกมฟรี 1in8b.life เกมจำลองชีวิตภาษาไทย เล่นฟรีผ่านเว็บ สุ่มประเทศและครอบครัวจากสถิติ ก่อนให้ตัดสินใจเรื่องเรียน งาน และความสัมพันธ์ ตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้าย

ถ้าต้องเริ่มชีวิตใหม่โดยเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดประเทศไหน มีพ่อแม่เป็นใคร หรืออยู่ในครอบครัวฐานะแบบใด คุณจะใช้ชีวิตอย่างไร?

นี่คือคำถามตั้งต้นของ “1 ใน 8 พันล้าน” หรือ 1 in 8 Billion เกมจำลองชีวิตบนเว็บไซต์ 1in8b.life ที่ให้ผู้เล่นเริ่มต้นเป็นทารกคนหนึ่ง ก่อนค่อย ๆ เติบโตและตัดสินใจตามทางเลือกที่ชีวิตเปิดให้ โดยมีข้อมูลสถิติจาก 172 ประเทศ เป็นพื้นฐานของการจำลอง

โฆษณา

เกมมีภาษาไทย เปิดให้เล่นผ่านเบราว์เซอร์ จุดน่าสนใจอยู่ที่การพาผู้เล่นไปลองอยู่ในเงื่อนไขชีวิตที่อาจต่างจากตัวเองมาก ทั้งประเทศที่เกิด โอกาสทางการศึกษา ฐานะครอบครัว การเข้าถึงบริการสุขภาพ

เกม “1 ใน 8 พันล้าน” เล่นอย่างไร?

เมื่อเข้าเว็บไซต์ ผู้เล่นจะพบหน้าตั้งค่าก่อนเริ่มชีวิต สามารถเลือกโลกในอดีต โลกปัจจุบัน โลกอนาคต หรือปล่อยให้ระบบสุ่มช่วงเวลาให้ได้

อีกตัวเลือกสำคัญคือ วิธีสุ่มประเทศเกิด ซึ่งมีสองแบบ ได้แก่ สุ่มตามสัดส่วนทารกที่เกิดในแต่ละปี หรือสุ่มตามสัดส่วนประชากรที่มีชีวิตอยู่ ทั้งสองแบบเริ่มต้นที่อายุศูนย์ปีเหมือนกัน แต่โอกาสได้ไปเกิดในแต่ละประเทศต่างกัน

ผู้เล่นยังเลือกระยะเวลาของหนึ่งชีวิตได้ประมาณ 30 นาที 1 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยระยะเวลาจริงขึ้นอยู่กับเส้นทางชีวิตและการควบคุมความเร็วระหว่างเล่น ใครอยากอ่านเหตุการณ์ช้า ๆ สามารถหยุดเวลา ส่วนคนที่อยากเดินหน้าไวขึ้นก็มีปุ่มเร่งความเร็วให้เลือก

เมื่อตั้งค่าเสร็จ กด “เกิด” ระบบจะแสดงข้อมูลแรกเกิด เช่น ชื่อ เพศ เมืองหรือพื้นที่ที่เกิด ฐานะครอบครัว อาชีพพ่อแม่ และอายุคาดเฉลี่ย จากนั้นกด “เริ่มชีวิตนี้” เพื่อเข้าสู่เกม

โฆษณา

โฆษณา

เริ่มจากทารก ก่อนตัดสินใจเรื่องเรียน งาน และความรัก

ตัวเกมเล่าเรื่องผ่านข้อความและบันทึกเหตุการณ์ตามอายุ พร้อมแสดงค่าสถานะหลัก ได้แก่ สุขภาพ ความสุข ความรู้ และความสัมพันธ์

จากการทดลองเริ่มเล่น ระบบสุ่มให้เป็นเด็กผู้หญิงที่กว่างโจว ประเทศจีน มีแม่ทำงานด้านสุขภาพและพ่อเป็นเจ้าของกิจการรายย่อย เมื่อเวลาเดินหน้า บันทึกชีวิตเริ่มเล่าเรื่องในวัยทารก เช่น การได้รับวัคซีนและการพูดคำแรก พร้อมแสดงอายุพ่อแม่ที่เพิ่มขึ้นไปด้วย

ช่วงแรกผู้เล่นยังเลือกอะไรได้ไม่มาก เพราะตัวละครเป็นทารกที่ต้องพึ่งพาครอบครัว เมื่อโตขึ้นจึงเริ่มกำหนดสิ่งที่ให้ความสำคัญในแต่ละปี และพบการตัดสินใจเรื่องการศึกษา การทำงาน ความรัก การย้ายถิ่น หรือการรักษาพยาบาล

คนที่อยากเฝ้าดูเรื่องราวมากกว่ากดเลือกทุกครั้ง สามารถเปิด โหมดอัตโนมัติ ได้เช่นกัน

โฆษณา

เลือกทางเดินได้ แต่ต้นทุนชีวิตยังมีผล

เสน่ห์ของเกมอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้เล่นกับเงื่อนไขที่ได้รับมาตั้งแต่เกิด การเลือกดูแลสุขภาพหรือพัฒนาความรู้อาจช่วยเพิ่มโอกาสบางอย่าง แต่ครอบครัวและสภาพแวดล้อมก็ยังมีผลต่อเส้นทางชีวิต

โฆษณา

สำหรับคนที่ชอบเกมวางแผน ความน่าลองคือการสังเกตว่า ทางเลือกเดียวกันจะพาตัวละครที่มีพื้นฐานครอบครัวต่างกันไปถึงจุดไหน ส่วนคนที่ชอบอ่านเรื่องราวอาจสนุกกับการติดตามเหตุการณ์เล็ก ๆ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา

หน้าจอยังแสดงชีวิตจำลองของ คนอีกสี่คนที่เกิดในวินาทีเดียวกัน จากประเทศต่าง ๆ ให้ติดตามควบคู่กัน ช่วยให้เห็นว่าแม้อายุเท่ากัน แต่แต่ละคนอาจกำลังเผชิญเรื่องต่างกันมาก

ข้อมูลตัวละครในเกมมาจากไหน?

ผู้พัฒนาใช้ข้อมูลสาธารณะจากหน่วยงานอย่าง สหประชาชาติ ธนาคารโลก และองค์การอนามัยโลก ประกอบการจำลอง ทั้งเรื่องประชากร รายได้ การศึกษา และความเสี่ยงด้านสุขภาพ

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์แต่ละชีวิตยังเกิดจากระบบจำลองและการสุ่ม จึงควรอ่านเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นจากข้อมูลระดับประชากร ไม่ใช่คำทำนายว่าคนในประเทศนั้นทุกคนจะมีชีวิตแบบเดียวกัน

ตัวเลขรายได้ยังมีการแสดงแบบเทียบค่าครองชีพไทย เพื่อช่วยให้ผู้เล่นชาวไทยนึกภาพกำลังซื้อได้ง่ายขึ้น โดยไม่ใช่การแปลงเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียว

โฆษณา

เล่นฟรีไหม ต้องสมัครสมาชิกหรือเปล่า?

เว็บไซต์ระบุว่า เล่นชีวิตและเข้าถึงตอนจบได้ฟรีทั้งหมด ไม่ต้องสมัครบัญชีผู้ใช้ ส่วน บัตรของที่ระลึก เป็นรายการเสียเงินแยก โดยหน้าที่ตรวจสอบแสดงราคา 99 บาท และการจ่ายเงินไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตในเกม

บันทึกชีวิตหลักเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ จึงกลับมาเล่นต่อจากอุปกรณ์และเบราว์เซอร์เดิมได้ หากล้างข้อมูลเว็บไซต์หรือเปลี่ยนเครื่อง ควรตรวจสอบฟังก์ชัน “ย้ายบันทึก” ก่อน เพราะเกมไม่ได้ใช้บัญชีล็อกอินเป็นวิธีหลักในการเก็บความคืบหน้า

โฆษณา

เหมาะกับใคร ควรรู้อะไรก่อนเล่น?

เกมนี้เหมาะกับคนที่ชอบอ่าน ตัดสินใจ และติดตามผลของทางเลือก รวมถึงผู้ที่สนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำและคุณภาพชีวิตในประเทศต่าง ๆ รูปแบบการเล่นเน้นข้อความ ข้อมูล และเหตุการณ์ มากกว่าการควบคุมตัวละครเดินสำรวจฉาก

โหมดปกติออกแบบสำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เพราะมีเรื่องความเจ็บป่วย ความตาย ความยากจน และความรุนแรง แม้ไม่มีการบรรยายภาพเหตุการณ์อย่างโจ่งแจ้ง ผู้เล่นสามารถเลือกตัดฉากที่น่ากลัวออกได้ ส่วนครูมีตัวเลือก โหมดสำหรับห้องเรียน ที่ลดเนื้อหาหนักและปิดฟังก์ชันบางส่วน

ใครอยากลอง แนะนำเริ่มจากโลกปัจจุบัน ใช้ค่าตั้งต้น แล้วปล่อยให้ระบบสุ่มชีวิตแรกให้ก่อน ความน่าสนใจอาจเริ่มตั้งแต่หน้าแจ้งเกิด เมื่อพบว่าเพียงเปลี่ยนประเทศและครอบครัว ทางเลือกที่รออยู่ข้างหน้าก็เปลี่ยนตามแล้ว

เข้าเล่นภาษาไทยได้ที่ 1in8b.life/th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 15:36 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม

“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย ข่าว

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

47 วินาที ที่แล้ว
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม เศรษฐกิจ

“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

8 นาที ที่แล้ว
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน ข่าว

หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

9 นาที ที่แล้ว
กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี ข่าว

กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

18 นาที ที่แล้ว
ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย บันเทิง

ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย

37 นาที ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวานปล่อยโฮกลางไลฟ์หลัง นาวิน ต้าร์ เผยไม่ได้รักลูกขนาดนั้น บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้รับไม่ได้คำพูด ‘นาวิน ต้าร์’ ไม่ได้รักลูกขนาดนั้น จุกอกคนเป็นแม่

58 นาที ที่แล้ว
งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่ ข่าว

งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ มองดราม่าร่างทรงช่วงกินเจไร้สาระ ข่าว

อ.เบียร์ สับเละ ร่างทรง-แทงปาก เพ้อเจ้อไร้สาระ เป็นแค่ละครปาหี่ ท้าเดินบนไฟโชว์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รังสิมันต์ โรม&quot; เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์ ข่าวการเมือง

“รังสิมันต์ โรม” เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมรักษ์ คำสิงห์ ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ ข่าว

สมรักษ์ คำสิงห์ โล่งอก ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ มั่นใจเป็นคนดี รอดไปได้แน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า บันเทิง

อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์แสบ! เนียนกดปิดงาน เชิดเครื่อง PS5 หนีหาย อ้างส่งให้ส่งผิดที่ สุดท้ายเบี้ยวนัด ข่าว

หนุ่มสุดช้ำ! เรียกไรเดอร์รับ PS5 เจอเนียนปิดงาน ฉกของหนี อ้างส่งให้แล้วแต่ผิดที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง ยอมรับเคยผิดพลาด โกหกเรียนหมอ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง รอดคุก สารภาพโกหกเรียนหมอ ขอโอกาสกลับตัว จ่อเช็กบิลคนในโหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง ข่าว

ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ &#8220;คิม จองอึน&#8221; อาการโคม่า เลือดออกในสมอง ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ “คิม จองอึน” อาการโคม่า เลือดออกในสมอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง &quot;หยุดสร้างประเด็น&quot; แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง “หยุดสร้างประเด็น” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี บันเทิง

ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอาร์ม พูดแล้ว ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ข่าว

ทนายอาร์ม ย้ำ ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ฟ้องใหม่เสียเวลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริโชค โชว์หนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บพนันออนไลน์ ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้ ข่าวการเมือง

ศิริโชค เปิดหนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บ Shuffle.com ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟารีดา เล่านาทีคุย ติณติณ หลังคลอดลูก กลับโดนกวนประสาท จนต้องคลุมโปรงหนี บันเทิง

ฟารีดา เล่านาทีคุย ติณติณ หลังคลอดลูก กลับโดนกวนประสาท จนต้องคลุมโปงหนี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์ ข่าวต่างประเทศ

ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก &quot;สมรักษ์ คำสิงห์&quot; คดีพรากผู้เยาว์ 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

ด่วน! ศาลอุทธรณ์จำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม บันเทิง

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลแขวงมีนบุรียกฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ฟ้องคดีหุ้น 49% ยัต ชัย ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ศาลยกฟ้องคดีหุ้น 49% ‘ยัต ชัยโสโร’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปSamsung Wallet แตะขึ้น BTS-MRT ได้แล้ว ไม่ต้องพกบัตร เช็กมือถือรุ่นที่รองรับ