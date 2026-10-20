อ.เบียร์ สับเละ ร่างทรง-แทงปาก เพ้อเจ้อไร้สาระ เป็นแค่ละครปาหี่ ท้าเดินบนไฟโชว์
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม วิจารณ์แรงพิธีกรรมม้าทรงแทงปาก-ลุยไฟ เป็นแค่ละครปาหี่ แท้จริงแล้วมีทริค ท้าเดินจงกรมกลางกองไฟโชว์ปาฏิหาริย์
แม้เทศกาลกินเจประจำปีจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพิธีกรรมเรื่องร่างทรงกลับยิ่งร้อนแรง หลัง อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ออกมาวิจารณ์พิธีกรรมทรมานร่างกาย ใช้เหล็กแทงปาก และการเดินลุยไฟ มองว่า การนำอาวุธหรือของแหลมคมมาทิ่มแทงร่างกาย ปาก หรือแก้ม จนปากแหว่งเป็นเรื่อง “เพ้อเจ้อ ไร้สาระ และบ้าหนักกว่าเดิม” พร้อมตั้งคำถามว่าไม่มีมนุษย์ปกติที่ไหนนำอาวุธยุทโธปกรณ์มาทำร้ายตัวเอง อีกทั้งการอ้างอิงถึงอิทธิปาฏิหาริย์ก็ขัดกับหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกที่ไม่เคยแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการทำร้ายตนเอง
นอกจากนี้ อ.เบียร์ ยังกล่าวถึงพิธีลุยไฟที่ม้าทรงมักจะวิ่งผ่านกองไฟอย่างรวดเร็วเหมือน “วิ่งหางจุกตูด” จนบางรายเกิดอุบัติเหตุล้มตึงกลางกองไฟและต้องมีคนช่วยลากออกมา โดยท้าทายว่าหากเป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรือมีเทพเทวาสิงสู่จริง ควรจะเดินจงกรมอย่างมีสติ “ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ” บนทางลุยไฟให้เห็นเป็นขวัญตา
ส่วนประเด็นความเชื่อที่ว่าการเจ็บตัวหรือการให้เลือดตกยางออกเป็นการที่เทพเจ้าช่วยรับเคราะห์แทนลูกศิษย์ หรือเป็นการสะเดาะเคราะห์ อาจารย์เบียร์โต้แย้งว่า พระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม การทำร้ายร่างกายไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์
หากเชื่อว่าการเสียเลือดสามารถล้างเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ได้จริง เหตุใดจึงไม่นำเลือดเหล่านั้นไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการผ่าตัด เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง พร้อมย้ำว่าการแก้เคราะห์ที่แท้จริงคือการเปลี่ยนชะตาด้วยการทำกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมสุจริต รวมถึงการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
“มีที่ไหนจะทำให้ตัวเองมีความสุขพ้นจากเคราะห์กรรมแต่ดันเอาเคราะห์กรรมมาใส่ให้ปากแหว่งปากเหวอะ ให้ปากวิ่นปากแหว่ง แล้วแต่ละปีที่ทำกันไม่ใช่ไม่เข้าโรงพยาบาลนะ รถมูลนิธิฯ วิ่งกันรอบเมืองจะบอกให้
อาจารย์อยากจะท้าทายสักปีหนึ่ง ตอนวิ่งลุยไฟ มันก็วิ่งสมชื่อเลยนะ วิ่งหางจุกตูดเลย มันวิ่งจริง ๆ ถ้าแน่จริงเดินสิ ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอแน่จริงทำสิ ถ้าทำได้จริงเทพเทวาศักดิ์สิทธิ์จริง เดินจงกรมบนลุยไฟเลย ถ้าทำได้ทำโชว์เลย ถ้าอัศจรรย์ขนาดนั้น มันต้องแสดงให้เห็นไม่ใช่วิ่งหางจุกตูด
บางคนวิ่งจนตัวเองล้มกลางกองไฟก็มี ต้องไปลากกระชากกันออกมา อาจารย์อยู่กับพวกนี้มาตลอดหลายสิบปี ขนาดอาจารย์อยู่ในความเชื่อแบบนั้นก็ยังไม่เคยลากตัวเองไปแทงปากเลย เพราะอาจารย์รู้สึกว่ามันเพ้อเจ้อ มันโคตรไร้สาระ
เราทรงไม่เคยทำร้ายตัวเอง แค่นี้ก็บ้าพอแล้ว แต่เอามีดเอาหอกไปแทงตัวเอง นี่มันบ้าหนักกว่าเดิมอีก มีคนดีดีที่ไหนเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปทำตัวเอง
พระพุทธเจ้าหรือสาวกจะแสดงปาฏิหาริย์ ไม่เคยทำร้ายตัวเองเลย เหาะเหินเดินอากาศ แปลงกายหรือรู้เห็นในใจใครคิดอะไร อัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ปาหี่ การละคร “
เพื่อนอาจารย์มีแทงปาก มันก็มีเทคนิคในการแทง มันมีการค่อย ๆ ขยายเนื้อ พวกนี้เขารู้เทคนิคกันแต่ละปี รู้อยู่แก่ใจว่าแต่ละคนเชาทำกันยังไง ตอนลุยไฟก็มีน้ำมันทา มียาทาเท้าเพื่อกันไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนคนที่ลุยคือวิ่ง วิ่งป่าราบ วิ่งไฟลุก ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปวิ่งป่าราบ บางคนเท้าลอกเท้าพองก็มี แต่มันไม่พูดมันกลับไปร้องโอยอยู่ที่บ้าน ไม่น่าลุยเลย มันเป็นความเชื่อความหลงที่คิดว่าการวิ่งลุยไฟคือการชำระความเลวความชั่ว แต่หารู้ไม่วิธีที่ดีที่สุดคือการชำระใจตัวเอง คือการเอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปชำระ”
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