หนุ่มใหญ่ ขายทรัพย์สินหมดตัว ออกตามหารักแท้ 1,900 กม. สุดท้ายไม่เป็นดั่งใจหวัง
ชายวัย 49 ทุ่มขายทรัพย์สินจนหมดตัว ก่อนออกเดินทางตามหารักแท้ ระยะทางกว่า 1,900 กม. สุดท้ายช้ำรัก หลังรู้ความจริงหวานใจสาว เป็นแค่ AI
กลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตยุค AI เมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่า เอดิมาร์ มาร์ตินส์ (Edimar Martins) ชายชาวบราซิลวัย 49 ปี ตัดสินใจขายทรัพย์สินทั้งหมดของตนเองและเดินทางข้ามประเทศเป็นระยะทางกว่า 1,931 กิโลเมตร เพื่อไปพบกับผู้หญิงในฝัน ที่เขาเชื่อว่าจะแต่งงานและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน
จุดเริ่มต้นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจาก เอดิมาร์ มาร์ตินส์ (Edimar Martins) ต้องเผชิญกับความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว หลังจากแม่ของเขาเสียชีวิตลง วันหนึ่งขณะที่มาร์ตินส์เล่นโซเชียลมีเดียอยู่ ก็ได้พบเข้ากับแอคเคาท์ของ เจสสิกา โอลิเวย์รา หรือ เจสสิกา ฟาเซนเดย์รา บัญชีโซเชียลของเธอมีผู้ติดตามมากถึง 300,000 คน เจสสิกา มักจะโพสต์วิดีโอวิถีชีวิตในชนบทอันงดงาม พร้อมเชิญชวนให้ฝ่ายชายย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ฟาร์มของเธอ โดยเธอจะเป็นคนซัพพอร์ตทั้งที่อยู่และเงินให้
มาร์ติน หลงเชื่อคารมณ์ของ เจสสิกา เข้าอย่างจัง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา มาร์ตินส์ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่เขาเก็บหอมรอมริบมาตลอดทั้งชีวิต 49 ปี เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นทุนในการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังเมืองเบโลโอรีซอนชี รัฐมีนาสเชไรส์ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบราซิล รวมระยะทางมากถึง 1,900 กิโลเมตร
เมื่อ เอดิมาร์ มาร์ตินส์ เดินทางไปถึงเขากลับไม่พบ เจสสิกา และเมื่อถามคนระแวกนั้นก็ไม่มีใครรู้จักเธอเลย จนกระทั่งได้รับคำตอบจากสถานีวิทยุท้องถิ่นว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของปลอมและผู้หญิงคนนี้ถูกสร้างขึ้นด้วย AI
ต่อมา ผู้สร้างบัญชีดังกล่าวได้ออกมายอมรับในภายหลังว่า “สร้างตัวละครนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับการขายเท่านั้น และไม่เคยพูดคุยหรือนัดหมายกับใครเลยทั้งสิ้น”
มาร์ตินส์ กลายเป็นคนเร่ร่อน เคว้งคว้างอยู่ไกลบ้านต่างเมือง ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในการเดินทางกลับบ้าน รายงานระบุว่า มาร์ตินส์ คือผู้ชายคนที่ 3 ในรอบไม่ถึง 6เดือน ที่เดินทางมายังเมืองนี้เพื่อตามหาหญิงสาว AI รายเดียวกัน
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อ้างอิงจาก : ndtv