“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล
ไพรวัลย์เล่า เจอคนใส่ลอตเตอรี่งวดที่ออกแล้วมาร่วมทำบุญงานศพพ่อ ให้ลูกน้องลองตรวจ กลับถูกเลขหน้า 3 ตัว รับเงินรางวัล 4,000 บาท
แพรรี่–ไพรวัลย์ วรรณบุตร เล่าเรื่องไม่คาดคิดระหว่างเปิดซองทำบุญงานศพพ่อ เมื่อพบว่ามีผู้ร่วมงานนำลอตเตอรี่งวดที่ประกาศผลไปแล้วใส่มาในซอง ตอนแรกนึกว่าถูกแกล้งจนเกือบฉีกทิ้ง แต่เมื่อลองให้ลูกน้องตรวจ กลับพบว่าสลากใบนั้นถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว
แพรรี่โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊ก “ไพรวัลย์ วรรณบุตร” พร้อมภาพสลากหมายเลข 392712 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 โดยเล่าว่า ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้นำสลากมาใส่ซองช่วยงานศพพ่อ และเพราะเป็นงวดที่ออกรางวัลแล้ว จึงเข้าใจในตอนแรกว่าอาจมีคนแกล้ง
อย่างไรก็ตาม แพรรี่ตัดสินใจให้ลูกน้องลองตรวจเล่น ๆ ก่อนพบว่าเลขสามหลักด้านหน้า คือ 392 ตรงกับรางวัลเลขหน้า 3 ตัว เจ้าตัวจึงนำเรื่องมาเล่าด้วยอารมณ์ขัน พร้อมเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการร่วมบุญงานศพ
สำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ได้แก่ 392 และ 402 เงินรางวัลละ 4,000 บาทต่อฉบับ สลากหมายเลขที่แพรรี่เผยแพร่จึงตรงกับรางวัลดังกล่าว
เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่แพรรี่กำลังจัดงานศพ พ่อกำพล วรรณบุตร ซึ่งเสียชีวิตกะทันหันเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม หลังจาก แม่อารมย์ วรรณบุตร เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 กันยายน ทำให้ครอบครัวต้องเผชิญการสูญเสียพ่อและแม่ในเวลาห่างกันเพียง 24 วัน
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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร