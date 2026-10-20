“รังสิมันต์ โรม” เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 15:11 น.
"รังสิมันต์ โรม" เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์

“รังสิมันต์ โรม” เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน ถามความจริงคืออะไรกันแน่ หลังพูดกลับไปกลับมา จี้งัดหลักฐานโชว์

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีที่ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเข้าชี้แจงกับ DSI ว่าสามีได้มีการโอนหุ้นเว็บพนันออนไลน์ออกไปแล้วก่อนการเลือกตั้งตามที่ได้รายงานนั้น

นายรังสิมันต์ ระบุว่า [วันก่อนยอมรับว่าสามีถือหุ้นเว็บพนัน วันนี้บอกสามีขายหุ้นไปแล้วก่อนรับตำแหน่งส.ส. สรุปความจริงคืออะไร ?] เมื่อวันที่ 16 ต.ค.69 คุณสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ยอมรับในการประชุมเตรียมงานบุญ ที่จังหวัดชัยภูมิ ว่าสามีถือหุ้นเว็บพนัน 1 % ตามที่ปรากฎในคลิปข่าว

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เช้าวันนี้ (20 ต.ค.69) คุณสุชาดา ให้สัมภาษณ์ว่า สามี คือนายไท่หยาง เคยถือหุ้น 1.47% จริง แต่สามีได้ขายหุ้นออกไปแล้ว ก่อนที่ตนเองจะมาเป็น ส.ส. จึงไม่ปรากฏในรายการทรัพย์สินที่ยื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช วันก่อนยอมรับเอง ว่าสามีถือหุ้นเว็บพนัน วันนี้บอกสามีขายไปแล้ว แบบนี้ถือว่ากลับไปกลับมา สรุปความจริงคืออะไร ? ผมคิดว่ามี 2 ประเด็น ที่มีพิรุธน่าสงสัย

1. ถ้าสามีขายหุ้นออกไปก่อนคุณสุชาดารับตำแหน่งส.ส.จริง นั่นหมายความว่าตอนที่คุณสุชาดาเป็นเลขานุการ รมต.กระทรวงดิจิตัล สามียังถือหุ้นเว็บพนันอยู่แน่นอน แบบนั้นก็เข้าข่ายความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้ว เพราะกับเว็บพนันของสามีตนเองไม่มีการดำเนินการอะไร

ขณะที่มีการแถลงข่าวจับกุมปิดเว็บพนันอื่นๆ กันครึกโครม เมื่อวันที่ 17 ต.ค.68 แถมยังเป็นการแถลงข่าวคู่กับรมต.ยุติธรรม ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ และอธิบดี DSI ในขณะนั้น (ซึ่งตอนนี้ DSI กำลังจะตรวจสอบกรณีเว็บพนันสามีคุณสุชาดา)

2. การชี้แจงแบบนี้มีพิรุธ เหมือนพยามสร้างเส้นเรื่องใหม่ เหมือนมีใครแนะนำมา เพราะถ้ามั่นใจว่าสามีไม่มีหุ้นพนันแล้วตั้งแต่ก่อนดำรงตำแหน่งสส. คุณสุชาดาคงปฏิเสธไปนานแล้ว แต่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนยังพูดว่าถือหุ้น 1 % อยู่เลย ดังนั้นถ้าขายจริง ก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่า ขายอย่างไร ขายให้ใคร ต้องเอาเอกสารออกมาให้ชัดเจน

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ส่วนประเด็นที่ DSI จะเชิญผมไปให้ข้อมูล ผมพร้อมและยินดีให้ข้อมูลกับทาง DSI อย่างเต็มที่ และหวังว่าในการประชุมกรรมาธิการกฎหมายฯ ที่สภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสฯ นี้ (22 ต.ค.69) ทาง DSI รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ จะให้ความร่วมมือมาที่ชี้แจงที่กรรมาธิการฯ เช่นกัน ตามที่ได้มีหนังสือเชิญไปก่อนหน้านี้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 15:11 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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