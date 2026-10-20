สมรักษ์ คำสิงห์ โล่งอก ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ มั่นใจเป็นคนดี รอดไปได้แน่นอน
สมรักษ์ คำสิงห์ ไลฟ์สดหลังศาลให้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ วงเงิน 3 แสน พร้อมสู้คดีต่อชั้นฎีกา มั่นใจเป็นคนดีผ่านไปได้แน่นอน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ศาลจังหวัดขอนแก่นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดี นายสมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยสากลเหรียญทองโอลิมปิก ตกเป็นจำเลยกระทำความผิดต่อผู้เสียหายหญิงอายุ 17 ปี โดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษาแก้คำตัดสินของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องในข้อหาพยายามข่มขืน คงเหลือเพียงความผิดฐานร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไปเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย ลงโทษจำคุก 1 ปี 12 เดือน โดยไม่รอลงอาญา (ลดโทษจากศาลชั้นต้นที่เคยตัดสินจำคุก 2 ปี 13 เดือน) พร้อมคำสั่งให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมอีก 80,000 บาท จากเดิมที่เคยวางเงินต่อศาลไว้แล้ว 120,000 บาท
ภายหลังรับทราบคำพิพากษา ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยทนายความส่วนตัวของสมรักษ์ได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวต่อศาลเป็นเงินสดวงเงิน 300,000 บาท
ล่าสุด อดีตฮีโร่โอลิมปิกออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Somluck Kamsing แจ้งข่าวการลดโทษและได้รับการประกันตัว พร้อมกล่าวขอบคุณ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม ที่ส่งทนายความมาช่วยดำเนินการเรื่องขอประกันตัวจนสำเร็จ รวมถึงขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้
นอกจากนี้ยังเปิดเผยความรู้สึกผ่านไลฟ์ว่า ตนเองมีความมั่นใจและไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ เมื่อพิจารณาดูแล้วกลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อในคดีเสียด้วยซ้ำ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเตรียมเดินหน้าต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาต่อไป
“กำลังใจดีครับ มั่นใจครับ ดูไปดูมาแล้วเหมือนเราเป็นเหยื่อเลย ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้ต่อชั้นฎีกา มั่นใจครับ เป็นคนดีผ่านพ้นไปได้แน่นอน ไม่ได้โม้ ขอบคุณครับ”
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