อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า
อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี “ฮิโระชิ สึจิดะ” หัวใจล้มเหลว เสียชีวิตกะทันหัน แฟนอนิเมะเศร้า สิ้นตำนาน “ไซโซ” นินจาบลู คาคุเรนเจอร์
วงการบันเทิงญี่ปุ่นต้องพบกับข่าวเศร้าครั้งใหญ่ เมื่อบริษัทต้นสังกัด อย่าง 81 Produce ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 แจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณ ฮิโระชิ สึจิดะ (Hiroshi Tsuchida) นักแสดงและนักพากย์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น จากไปอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา ในวัย 54 ปี โดยทางครอบครัวได้จัดพิธีศพเป็นการภายในเฉพาะสมาชิกในครอบครัวตามความประสงค์
คุณฮิโระชิ สึจิดะ เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2515 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักและประทับใจแฟนๆ ซูเปอร์เซนไตทั่วโลกจากบทบาท ไซโซ นินจาบลู จากซีรีส์ซูเปอร์เซนไตเรื่อง Ninja Sentai Kakuranger
นอกจากผลงานทางด้านการแสดงแล้ว ฮิโระชิ สึจิดะ ยังเป็นนักพากย์เสียงคุณภาพที่มีผลงานโดดเด่นในอนิเมะชื่อดังระดับโลกมากมาย อาทิ Tottoko Hamtaro, Naruto, One Piece, Yu-Gi-Oh! GX และ Attack on Titan รวมถึงการฝากเสียงพากย์อันเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวละครเอกอย่าง “ไลท์นิ่ง แม็คควีน” ในภาพยนตร์อนิเมชัน Cars ฉบับภาษาญี่ปุ่น และภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง Transformers อีกด้วย
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อ้างอิงจาก : oricon