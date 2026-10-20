หนุ่มสุดช้ำ! เรียกไรเดอร์รับ PS5 เจอเนียนปิดงาน ฉกของหนี อ้างส่งให้แล้วแต่ผิดที่
หนุ่มสุดช้ำ! เรียกไรเดอร์รับ PS5 มูลค่ากว่า 2 หมื่นบาท เจอเนียนกดปิดงาน ฉกของหนี อ้างว่าได้ส่งสินค้าแล้วแต่ส่งผิดที่ สุดท้ายเงียบหาย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Aon Aekkarin ได้โพสต์ข้อความผ่านกลุ่มหนึ่ง หลังสั่งซื้อเครื่องเล่นเกม PlayStation 5 (PS5) Slim พร้อมแผ่นเกม ในราคา 21,500 บาท โดยโอนเงินให้ผู้ขายแล้ว จากนั้นได้เรียกใช้บริการแอปฯ ขนส่งแห่งหนึ่ง ให้ไรเดอร์ชื่อ นายปรัชญา ไปรับสินค้าที่ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 34 เพื่อมาส่งที่ย่านพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หลังจากไรเดอร์เข้ารับสินค้าเรียบร้อย กลับกดปิดงานในระบบว่าส่งสินค้าสำเร็จ ทั้งที่ของยังไม่ถึงมือผู้เสียหาย เมื่อพยายามติดต่อ ไรเดอร์ก็ทำการปิดเครื่องหนี ส่วนทางแอปพลิเคชันได้ส่งอีเมลแจ้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นเพียง 3,000 บาท ซึ่งผู้เสียหายเดือดร้อนหนักมาก เพราะของมีมูลค่าสูงถึง 21,500 บาท
ผู้เสียหายระบุว่าเป็นพ่อค้าและใช้บริการขนส่งเจ้านี้มาตลอด 3 ปี เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรก จึงเดินทางไปยังสำนักงานของแอปฯ ย่านพระราม 3 เพื่อร้องขอการชดเชยเพิ่มเติม แต่สุดท้ายบริษัทก็ส่งอีเมลตอบกลับมาด้วยข้อความชุดเดิมกับที่เคยแจ้งไว้ในแอปฯ ทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกเป็นอย่างมาก
ต่อมา ผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความที่ สภ.บางกรวย จากนั้นไรเดอร์คู่กรณีได้โทรมาหาผู้เสียหายและสารวัตร โดยอ้างว่าเมื่อคืนได้ทำการส่งของให้แล้วแต่ส่งผิดที่ พร้อมขอร้องให้ผู้เสียหายช่วยลบโพสต์ และรับปากว่าจะเดินทางมาพบตำรวจที่โรงพักภายในเวลา 1 ชั่วโมง แต่เมื่อถึงเวลานัดหมาย ไรเดอร์กลับเบี้ยวนัดและไม่เดินทางมาตามที่รับปากไว้ ทำให้ผู้เสียหายถอดใจและคิดว่าไม่น่าจะได้ของคืนแล้ว
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