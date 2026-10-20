ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 14:09 น.
ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมหุ้นเว็บพนัน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกสร้างประเด็นการเมือง
ภาพจาก : เรื่องเล่าเช้านี้

ไท่หยาง เปิดปากครั้งแรกหลังพบ DSI ปมถือหุ้นเว็บพนันออนไลน์ ด้าน สส.ไอเดียร์ ซัดพวกจับแพะชนแกะ สร้างประเด็นการเมือง ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2569 ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายไท่หยาง ซาง สามี ได้เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์

ภายหลังเข้าพบ DSI นานกว่า 3 ชั่วโมง นายไท่หยาง ได้เปิดเผยสั้น ๆ ว่า “ขอบคุณสำหรับคำถาม วันนี้ผมมาที่ดีเอสไอ เพื่อตอบข้อสงสัยที่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมี รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ ผมยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และจะยังคงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และจะมอบข้อมูลทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่”

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ขณะที่ สส.ไอเดียร์ ยืนยันว่า “การเดินทางมาในวันนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยสามีได้เข้าให้การและชี้แจงประเด็นการถือหุ้น 1.47% พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ มอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมหากจำเป็น”

น.ส.สุชาดา กล่าวโต้ตอบ กรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลโจมตีว่า “เป็นการกระทำของอดีตนักการเมืองที่นำเอกสารเก่าช่วง 4-5 ปีที่แล้วมาจับแพะชนแกะเรียบเรียงใหม่เพื่อสร้างประเด็นทางการเมือง ไม่ใช่การตรวจสอบอย่างแท้จริง พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างโปร่งใส”

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อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 14:09 น.
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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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