โปเต้ นักจะแกง รอดคุก สารภาพโกหกเรียนหมอ ขอโอกาสกลับตัว จ่อเช็กบิลคนในโหน
โปเต้ นักจะแกง เคลียร์ปมสารเสพติด ยันไม่ใช้ยุ่งเกี่ยว 5-6 ปีแล้ว สารภาพใส่ข้อมูลเท็จเรียนแพทย์ แต่ไม่ไม่ได้ต้องการหลอกลวง น้อมรับผิดหลงแสงขอโอกาสสังคมกลับตัว
จากกรณี โปเต้ นักจะแกง เข้ามานั่งในรายการโหนกระแส แสดงตัวเป็นผู้รู้เรื่องแผนที่เกาหลีเพื่อช่วยเหลือ ‘นายเวฟ’ ในการตามหา ‘น้องชมพู่’ จนกระทั่งถูกชาวเน็ตขุดวีรกรรมในอดีต และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เชิญตัวไปสอบสวนทันทีหลังลงจากตึกมาลินนท์
ล่าสุด โปเต้ ขอเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าผ่านทางรายการ Phutta Talk ขอชี้แจงกรณีที่ถูกตำรวจ สน.ทองหล่อ นำตัวไปตรวจปัสสาวะ แล้วพบผลเบื้องต้นเป็นสีม่วงอ่อนจนเจ้าตัวเคยกล่าวว่า “สีม่วงอ่อน ๆ เป็นเรื่องปกติ” จนกลายเป็นกระแสโจมตี ในการตรวจเบื้องต้น 5 สารเสพติดขึ้นขีดจาง ๆ ทั้งที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดมานาน 5-6 ปีแล้วจึงขอเดินทางไปตรวจแล็บทางนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลอย่างละเอียด ล่าสุดผลตรวจทางการแพทย์ออกมายืนยันแล้วว่าไม่พบสารเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้น
ส่วนประเด็นเรื่องวุฒิการศึกษา โปเต้ยอมรับว่าใส่ข้อมูลเท็จจริง ตนไม่ได้เรียนแพทย์ แต่ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวง ความจริงคือตนเคยเรียนจบผู้ช่วยพยาบาลและทำงานตามปกติ ก่อนจะเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งย่านพหลโยธิน แต่สุดท้ายถูกพิจารณาให้ออกจากสถานศึกษา (รีไทร์) เนื่องจากกระแสสังคมเข้าไปโจมตีเพจของมหาวิทยาลัยจากประวัติเก่าของตน
ทั้งนี้ โปเต้ยอมรับความผิดพลาดในอดีตว่าเกิดจากความเลินเล่อในแสงสีเสียง ความหลงในแสง และความทะเยอทะยานเกินไป ยืนยันจะปรับปรุงตัวและพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมสู้คดีในชั้นศาลทุกคดี และเตรียมดำเนินการทางกฎหมายและเช็กบิลกับบุคคลที่ไปออกรายการโหนกระแสแล้วกล่าวหาตนเองให้ได้รับความเสียหาย พร้อมขอโอกาสจากสังคมให้ตนได้กลับเนื้อกลับตัว
“ทุกคนมันมีประวัติกันหมด เต้เคยผิดพลาดและก็ยอมรับในข้อผิดพลาด พร้อมที่จะปรับปรุงตัว แต่อาจจะโชคร้ายนิดนึงตรงที่เต้อยู่ในแสงมากเกินไป ทะเยอทยานมาเกินไป อยากขอโอกาสปรับปรุงตัวอีกครั้งหนึ่ง ยอมรับข้อผิดพลาดในบางส่วน ยอมรับผลกรรมที่ตามมา“
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