เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ “คิม จองอึน” อาการโคม่า เลือดออกในสมอง
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 สื่อทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพ คิม จองอึน ผู้นำประเทศ ขณะเยี่ยมชมนิทรรศการเสื้อผ้าและรองเท้าในกรุงเปียงยางโต้กระแสข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเขามีภาวะเลือดออกในสมอง อาการโคม่า จนถูกนำตัวไปรักษาที่ประเทศจีน
สำนักข่าวยอนฮัปรายงานโดยอ้างสำนักข่าวกลางเกาหลี หรือ KCNA ว่า ท่านผู้นำคิมเดินทางชมนิทรรศการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ภาพที่เผยแพร่แสดงให้เห็นว่า รี ซอลจู ภรรยา และคิม จูแอ ลูกสาว ร่วมเดินทางด้วย ภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรมเบาของเกาหลีเหนือ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวปรากฏหลังข้ออ้างเรื่องสุขภาพของคิมแพร่กระจายบนแพลตฟอร์ม X ว่าคิมมีเลือดออกในสมองอย่างรุนแรง ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล Peking Union Medical College ในกรุงปักกิ่ง
กระแสข่าวยังนำไปสู่การคาดเดาว่า คิม โยจอง น้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือ อาจเข้ารับอำนาจแทนพี่ชาย
คิม โยจอง วัยเด็ก เคยไปเรียนที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เช่นเดียวกับพี่ชาย ก่อนกลับเกาหลีเหนือและค่อย ๆ เข้ามามีบทบาททางการเมือง เธอปรากฏตัวในงานสำคัญของครอบครัวและพรรคแรงงานเกาหลี ก่อนเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังคิม จองอึนขึ้นสู่อำนาจต่อจากพ่อในปี 2554
โยจองทำงานด้านโฆษณาชวนเชื่อและภาพลักษณ์ผู้นำ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกรมโฆษณาชวนเชื่อและปลุกระดมของพรรค ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสำรองกรมการเมืองในปี 2560 ทำให้มีบทบาทในกลไกตัดสินใจระดับสูงของประเทศ
ในปี 2561 เธอเดินทางร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวที่พย็องชัง ประเทศเกาหลีใต้ และเข้าพบประธานาธิบดีมุน แจอิน ต่อมายังติดตามพี่ชายในการประชุมสุดยอดกับโดนัลด์ ทรัมป์ ที่สิงคโปร์ในปี 2561 และกรุงฮานอยในปี 2562 มีจุดยืนแข็งกร้าวต่อเกาหลีใต้และสหรัฐฯ
สำหรับภาพกิจกรรมก่อนหน้านี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สื่อเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพคิมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม โดยมีอาวุธหลายประเภทจัดแสดงอยู่ รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปฮวาซอง-20 ก่อนจะมีรายงานการเยี่ยมชมนิทรรศการเสื้อผ้าและรองเท้าครั้งล่าสุด
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