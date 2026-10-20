เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง “หยุดสร้างประเด็น” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ
เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรงกลางโซเชียล “หยุดสร้างประเด็น” ไม่รู้ตั้งใจสื่อถึงใคร ด้านแฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ
มีเรื่องให้ชาวเน็ตต้องมารวมตัวใส่ใจกันอีกแล้ว หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้าน ก๊อท จักรพันธ์ เจ้าชายลูกทุ่ง ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว got_jakraphun ถึงบุคคลปริศนา ระบุว่า “[สัญญาข้อตกลงร่วมกัน] มันมีผลตั้งแต่…จรดปากกานะครับ #ด้วยความปรารถนาดี ให้โอกาสเรา…ได้มีสมาธิทำงานสร้างอนาคต หยุดสร้างประเด็นเรื่องรก ๆ คิดดี ทำดี จริง ๆ สักทีนะครับ”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับที่ต่างเข้ามาให้กำลังใจ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นาน ซึ่งก็ไม่มีใครทราบว่า ก๊อท จักรพันธ์ ต้องการจะสื่อสารข้อความนี้ไปถึงใครกันแน่ แต่ที่แน่ ๆ ต้องไม่พอใจมากเลยทีเดียวถึงขั้นต้องประกาศลงโซเชียลกันเลย อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทีมข่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ก๊อท จักรพันธ์ พูดแล้วหลังรู้ผลตรวจ DNA ติณติณ คือพ่อเด็กในท้อง ฟารีดา
- ก๊อท จักรพันธ์ พา ติณติณ กลับบ้านกราบขอโทษพ่อ-แม่ หลังเผชิญมรสุมดรามา
- “ก๊อท จักรพันธ์” เตือนสติลูกทุ่งรุ่นใหม่ ตั้งจิตให้มั่น ถ้าพลาดอนาคตอาจพังในพริบตา
อ้างอิงจาก : IG got_jakraphun