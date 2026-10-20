ศิริโชค เปิดหนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บ Shuffle.com ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้
“ศิริโชค” เปิดหนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บพนันออนไลน์ Shuffle.com วันที่ 22 ต.ค. 69 ก่อนฝากถึงนายกฯ อนุทิน ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้
20 ตุลาคม 2569 นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ภายหลังจากที่ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย พร้อมสามีเข้าชี้แจงกับ DSI กรณีการถือหุ้นเว็บพนันออนไลน์ โดยระบุว่า
“จากวันที่ผมเริ่มเปิดโปงบ่อน Shuffle.com วันนี้ DSI ส่งหนังสือ “ลับ ด่วนที่สุด” ถึงผมแล้ว ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการค้นหาความจริงเกี่ยวกับบ่อน Shuffle.com ตั้งแต่โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลประโยชน์มหาศาลจากธุรกิจการพนันออนไลน์ ไปจนถึงเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงกับบุคคลในแวดวงการเมืองไทย
ข้อมูลหลายอย่างอยู่ไกลถึงต่างประเทศ เอกสารบางฉบับต้องใช้เวลาตามหาเป็นวัน ๆ ธุรกรรมบางรายการต้องแกะรอยกันทีละขั้น บางคืนผมนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จนดึก เพียงเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามที่ยังค้างคาใจ
ยิ่งค้นก็ยิ่งพบเรื่องที่น่าสงสัย และยิ่งพบก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรถูกปล่อยให้เงียบหายไป ระหว่างทางมีทั้งคนให้กำลังใจ คนช่วยส่งข้อมูล และคนที่ตั้งคำถามว่าผมทำไปเพื่ออะไร บางคนมองว่าเป็นเรื่องการเมือง บางคนถึงกับเอาผลการเลือกตั้งมาพูดเหน็บแนม
ผมไม่เคยคิดว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับผม แต่ผมเชื่อเสมอว่า ข้อเท็จจริงไม่ได้เปลี่ยนไปตามความชอบหรือความเกลียดชังของใคร และความจริงก็ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนจึงจะถูกเปิดเผยได้
วันนี้ผมได้รับหนังสือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประทับตราสีแดงว่า “ลับ” และ “ด่วนที่สุด” ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ในหนังสือระบุว่า DSI กำลังสืบสวนเรื่องบ่อน Shuffle.com ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์และความผิดทางอาญาอื่น ๆ พร้อมเชิญผมเข้าให้ถ้อยคำและส่งมอบเอกสารหลักฐานในวันที่ 22 ตุลาคมนี้
ผมยอมรับว่าอ่านแล้วรู้สึกดีใจอยู่ลึก ๆ ไม่ใช่เพราะผมเอาชนะใครได้ แต่เพราะข้อมูลที่ผมใช้เวลาค้นคว้าและตรวจสอบมาตลอด กำลังจะได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเสียที จากเอกสารบริษัทในต่างประเทศ จากตัวเลขธุรกรรมที่ต้องนั่งตรวจสอบทีละรายการ จากคำถามที่ผมเคยตั้งไว้บนหน้าเฟซบุ๊ก วันนี้เรื่องบ่อน Shuffle.com ได้เดินมาอีกก้าวหนึ่งแล้ว
แน่นอนว่าหนังสือฉบับนี้ไม่ได้หมายความว่าใครมีความผิด และผมก็ไม่ทราบว่าการสืบสวนจะนำไปสู่ข้อสรุปอย่างไร แต่ผมพร้อมจะนำข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดที่มีไปมอบให้เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะผมเชื่อว่า การเปิดโปงความจริงเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่การทำให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่างหาก คือจุดหมายปลายทางของความยุติธรรม
ผมอยากขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ให้กำลังใจ และช่วยส่งข้อมูลมาให้ตลอด บางคนอาจไม่เคยพบหน้ากันด้วยซ้ำ แต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือไม่อยากเห็นบ้านเมืองของเราถูกใช้เป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของคนเพียงไม่กี่กลุ่ม
สำหรับผม หนังสือฉบับนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องบ่อน Shuffle.com แต่เป็นอีกก้าวหนึ่งของการเดินทางที่ยังต้องไปต่อ และก่อนจบ ผมขอฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินสักนิดครับ
ผมยอมรับว่าผมสอบตกเลือกตั้ง แพ้ก็คือแพ้ ไม่มีอะไรต้องอาย เพราะการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ผมอยากให้ท่านเข้าใจก็คือ การสอบตกเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นหมดคุณค่าหรือหมดสิทธิ์ที่จะทำประโยชน์ให้บ้านเมือง
ประชาธิปไตยไม่ได้ให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ชนะเลือกตั้ง และความถูกต้องก็ไม่ได้เป็นสมบัติของคนที่มีอำนาจ คนสอบผ่านได้สิทธิ์เข้าไปบริหารประเทศ ส่วนคนสอบตกก็ยังมีสิทธิ์ตรวจสอบคนที่เข้าไปบริหารประเทศ เพราะประชาชนไม่ได้มอบอำนาจให้ใครไปแล้วต้องยอมปิดหูปิดตาตลอดสี่ปี
สุดท้ายแล้ว คนสอบตกเลือกตั้งอาจไม่มีเก้าอี้ให้นั่งในสภา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งดูความไม่ชอบมาพากลอยู่เฉย ๆ และคนที่สอบผ่านเลือกตั้ง ก็ควรจำไว้ด้วยว่า ประชาชนเลือกท่านเข้าไปใช้อำนาจ ไม่ได้เลือกท่านเข้าไปอยู่เหนือการตรวจสอบ ผมสอบตกเลือกตั้งก็จริงครับ แต่ผมไม่ได้สอบตกจากการเป็นประชาชนคนไทย”
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