ศิริโชค เปิดหนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บ Shuffle.com ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 13:27 น.
ศิริโชค โชว์หนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บพนันออนไลน์ ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้

“ศิริโชค” เปิดหนังสือลับ DSI เรียกให้ปากคำ ปมเว็บพนันออนไลน์ Shuffle.com วันที่ 22 ต.ค. 69 ก่อนฝากถึงนายกฯ อนุทิน ลั่นสอบตกก็ตรวจสอบได้

20 ตุลาคม 2569 นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ภายหลังจากที่ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย พร้อมสามีเข้าชี้แจงกับ DSI กรณีการถือหุ้นเว็บพนันออนไลน์ โดยระบุว่า

“จากวันที่ผมเริ่มเปิดโปงบ่อน Shuffle.com วันนี้ DSI ส่งหนังสือ “ลับ ด่วนที่สุด” ถึงผมแล้ว ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการค้นหาความจริงเกี่ยวกับบ่อน Shuffle.com ตั้งแต่โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลประโยชน์มหาศาลจากธุรกิจการพนันออนไลน์ ไปจนถึงเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงกับบุคคลในแวดวงการเมืองไทย

โฆษณา

ข้อมูลหลายอย่างอยู่ไกลถึงต่างประเทศ เอกสารบางฉบับต้องใช้เวลาตามหาเป็นวัน ๆ ธุรกรรมบางรายการต้องแกะรอยกันทีละขั้น บางคืนผมนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จนดึก เพียงเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามที่ยังค้างคาใจ

ยิ่งค้นก็ยิ่งพบเรื่องที่น่าสงสัย และยิ่งพบก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรถูกปล่อยให้เงียบหายไป ระหว่างทางมีทั้งคนให้กำลังใจ คนช่วยส่งข้อมูล และคนที่ตั้งคำถามว่าผมทำไปเพื่ออะไร บางคนมองว่าเป็นเรื่องการเมือง บางคนถึงกับเอาผลการเลือกตั้งมาพูดเหน็บแนม

ผมไม่เคยคิดว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับผม แต่ผมเชื่อเสมอว่า ข้อเท็จจริงไม่ได้เปลี่ยนไปตามความชอบหรือความเกลียดชังของใคร และความจริงก็ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนจึงจะถูกเปิดเผยได้

วันนี้ผมได้รับหนังสือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประทับตราสีแดงว่า “ลับ” และ “ด่วนที่สุด” ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ในหนังสือระบุว่า DSI กำลังสืบสวนเรื่องบ่อน Shuffle.com ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์และความผิดทางอาญาอื่น ๆ พร้อมเชิญผมเข้าให้ถ้อยคำและส่งมอบเอกสารหลักฐานในวันที่ 22 ตุลาคมนี้

ผมยอมรับว่าอ่านแล้วรู้สึกดีใจอยู่ลึก ๆ ไม่ใช่เพราะผมเอาชนะใครได้ แต่เพราะข้อมูลที่ผมใช้เวลาค้นคว้าและตรวจสอบมาตลอด กำลังจะได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเสียที จากเอกสารบริษัทในต่างประเทศ จากตัวเลขธุรกรรมที่ต้องนั่งตรวจสอบทีละรายการ จากคำถามที่ผมเคยตั้งไว้บนหน้าเฟซบุ๊ก วันนี้เรื่องบ่อน Shuffle.com ได้เดินมาอีกก้าวหนึ่งแล้ว

โฆษณา

แน่นอนว่าหนังสือฉบับนี้ไม่ได้หมายความว่าใครมีความผิด และผมก็ไม่ทราบว่าการสืบสวนจะนำไปสู่ข้อสรุปอย่างไร แต่ผมพร้อมจะนำข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดที่มีไปมอบให้เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะผมเชื่อว่า การเปิดโปงความจริงเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่การทำให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่างหาก คือจุดหมายปลายทางของความยุติธรรม

ผมอยากขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ให้กำลังใจ และช่วยส่งข้อมูลมาให้ตลอด บางคนอาจไม่เคยพบหน้ากันด้วยซ้ำ แต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือไม่อยากเห็นบ้านเมืองของเราถูกใช้เป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของคนเพียงไม่กี่กลุ่ม

สำหรับผม หนังสือฉบับนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องบ่อน Shuffle.com แต่เป็นอีกก้าวหนึ่งของการเดินทางที่ยังต้องไปต่อ และก่อนจบ ผมขอฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินสักนิดครับ

โฆษณา

ผมยอมรับว่าผมสอบตกเลือกตั้ง แพ้ก็คือแพ้ ไม่มีอะไรต้องอาย เพราะการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ผมอยากให้ท่านเข้าใจก็คือ การสอบตกเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นหมดคุณค่าหรือหมดสิทธิ์ที่จะทำประโยชน์ให้บ้านเมือง

ประชาธิปไตยไม่ได้ให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ชนะเลือกตั้ง และความถูกต้องก็ไม่ได้เป็นสมบัติของคนที่มีอำนาจ คนสอบผ่านได้สิทธิ์เข้าไปบริหารประเทศ ส่วนคนสอบตกก็ยังมีสิทธิ์ตรวจสอบคนที่เข้าไปบริหารประเทศ เพราะประชาชนไม่ได้มอบอำนาจให้ใครไปแล้วต้องยอมปิดหูปิดตาตลอดสี่ปี

โฆษณา

สุดท้ายแล้ว คนสอบตกเลือกตั้งอาจไม่มีเก้าอี้ให้นั่งในสภา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งดูความไม่ชอบมาพากลอยู่เฉย ๆ และคนที่สอบผ่านเลือกตั้ง ก็ควรจำไว้ด้วยว่า ประชาชนเลือกท่านเข้าไปใช้อำนาจ ไม่ได้เลือกท่านเข้าไปอยู่เหนือการตรวจสอบ ผมสอบตกเลือกตั้งก็จริงครับ แต่ผมไม่ได้สอบตกจากการเป็นประชาชนคนไทย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 13:27 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม

“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย ข่าว

ศุภมาส สั่งฟัน สถาบันสอนภาษาจีน หลอกขายคอร์สระยะสั้น ลอยแพ 25 ผู้เสียหาย

2 นาที ที่แล้ว
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม เศรษฐกิจ

“สวนสยาม” ได้ไปต่อ ลุ้นกลับมาเปิดบางส่วน คนสนใจซื้อที่ดินหมื่นล้านกว่า 10 ราย

9 นาที ที่แล้ว
หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน ข่าว

หนุ่มแชร์อุทาหรณ์ พาวเวอร์แบงก์ ติดไฟเอง หวิดเผารถวอดทั้งคัน โชคดีเมียหอบลูกหนีทัน

10 นาที ที่แล้ว
กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี ข่าว

กรมธรณี ยืนยันรอยตีน เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแห่งแรก ในอุดรธานี อายุ 120 ล้านปี

19 นาที ที่แล้ว
ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย บันเทิง

ลูกสาว ลุงโยธิน แฉพ่อทิ้ง-ไม่เลี้ยงดู วอนสังคมหยุดประณาม-ฟังคนในครอบครัวด้วย

38 นาที ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวานปล่อยโฮกลางไลฟ์หลัง นาวิน ต้าร์ เผยไม่ได้รักลูกขนาดนั้น บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้รับไม่ได้คำพูด ‘นาวิน ต้าร์’ ไม่ได้รักลูกขนาดนั้น จุกอกคนเป็นแม่

59 นาที ที่แล้ว
งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่ ข่าว

งานดีมาก! ชาวเน็ตแห่ยินดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ คนใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ มองดราม่าร่างทรงช่วงกินเจไร้สาระ ข่าว

อ.เบียร์ สับเละ ร่างทรง-แทงปาก เพ้อเจ้อไร้สาระ เป็นแค่ละครปาหี่ ท้าเดินบนไฟโชว์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกรัฐบาลแจง ครม. อนุมัติงบกลาง 10,508 ล้านบาท เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม โต้ข่าวลือเงินหมด ยันระบบจ่ายไวใน 2 วัน พร้อมจี้ กทม. เร่งคัดกรองข้อมูลผู้เดือดร้อนจริง ข่าว

ครม. เคาะงบกลาง 10,508 ล้าน เยียวยาน้ำท่วม โต้เงินหมด โวสั่งใจใน 2 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำเกม &quot;1 ใน 8 พันล้าน&quot; เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ เทคโนโลยี

แนะนำเกม “1 ใน 8 พันล้าน” เกมสุ่มเกิดใหม่ ลองใช้ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล บันเทิง

“แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รังสิมันต์ โรม&quot; เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์ ข่าวการเมือง

“รังสิมันต์ โรม” เผยข้อพิรุธ สส.ไอเดียร์ ปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน จี้งัดหลักฐานโชว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมรักษ์ คำสิงห์ ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ ข่าว

สมรักษ์ คำสิงห์ โล่งอก ได้ประกันตัวคดีพรากผู้เยาว์ มั่นใจเป็นคนดี รอดไปได้แน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า บันเทิง

อาลัย ดาราและนักพากย์การ์ตูนดัง วัย 54 ปี หัวใจล้มเหลว เสียชีวิต แฟนอนิเมะเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์แสบ! เนียนกดปิดงาน เชิดเครื่อง PS5 หนีหาย อ้างส่งให้ส่งผิดที่ สุดท้ายเบี้ยวนัด ข่าว

หนุ่มสุดช้ำ! เรียกไรเดอร์รับ PS5 เจอเนียนปิดงาน ฉกของหนี อ้างส่งให้แล้วแต่ผิดที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปเต้ นักจะแกง ยอมรับเคยผิดพลาด โกหกเรียนหมอ ข่าว

โปเต้ นักจะแกง รอดคุก สารภาพโกหกเรียนหมอ ขอโอกาสกลับตัว จ่อเช็กบิลคนในโหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ &#8220;คิม จองอึน&#8221; อาการโคม่า เลือดออกในสมอง ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนืองัดภาพโต้ “คิม จองอึน” อาการโคม่า เลือดออกในสมอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง &quot;หยุดสร้างประเด็น&quot; แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ก๊อท จักรพันธ์ ลั่นแรง “หยุดสร้างประเด็น” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี บันเทิง

ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์ ข่าวต่างประเทศ

ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก &quot;สมรักษ์ คำสิงห์&quot; คดีพรากผู้เยาว์ 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

ด่วน! ศาลอุทธรณ์จำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม บันเทิง

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลแขวงมีนบุรียกฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ฟ้องคดีหุ้น 49% ยัต ชัย ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ศาลยกฟ้องคดีหุ้น 49% ‘ยัต ชัยโสโร’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว ไลฟ์สไตล์

ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน