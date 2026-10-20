ทนายอาร์ม ย้ำ ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ฟ้องใหม่เสียเวลา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 13:38 น.
ทนายอาร์ม พูดแล้ว ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล

ทนายอาร์ม เผย ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ไม่ได้หุ้นคืน หลังศาลยกฟ้อง ‘ยัต ชัยโสโร’ ปมหุ้น 49% ลั่น เป็นทนาย 12 ปี ไม่เคยโดนศาลยกฟ้องเพราะเคลือบคลุม ชี้โหนกระแสไม่ใช่ศาล

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ณ ศาลแพ่งมีนบุรี (ศาลสุวินทวงศ์) นัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ พE219/2569 โดยนายลิขิต สิทธิพันธุ์ หรือ “ต้า เฟ็ดเฟ่” เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ชัยโสโร จำกัด (จำเลยที่ 1), นายกิตติศักดิ์ เวชประสาร หรือ “ยัต ชัยโสโร” (จำเลยที่ 2) และ น.ส.ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม ภรรยาของยัต (จำเลยที่ 3) จากกรณีปัญหาการโอนหุ้น 49% โดยศาลพิพากษายกฟ้อง

หลังทราบผลคำพิพากษา ยัต ชัยโสโร เผยว่า ตนรู้สึกสบายใจและมองว่าเป็นเรื่องดีที่กระบวนการยุติธรรมได้พิสูจน์ความจริงให้ปรากฏ เพราะที่ผ่านมาศาลได้พิจารณาและให้ความยุติธรรมกับตนแล้ว ในขั้นแรกถือว่าโล่งใจมาก แม้กระบวนการทางกฎหมายอาจจะยังมีขั้นตอนต่อไปและต้องรอดูว่าทางฝั่งคู่กรณีจะดำเนินการอย่างไรต่อ

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ที่ผ่านมาว่าเขาถูกกระแสสังคมและโซเชียลมีเดียโจมตีอย่างหนักจน ทั้งที่ตนพยายามอธิบายความจริงกลับไม่มีใครเชื่อหรือรับฟัง อาจเป็นเพราะตนดูไม่น่าสงสารจึงถูกสังคมตัดสินไปล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและลูกอย่างมาก พร้อมยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการเซ็นโอนหุ้นทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่ได้มีการบังคับขู่เข็ญตามที่เคยถูกกล่าวอ้าง และไม่กังวลหากในอนาคตจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอีก เพราะความจริงก็คือความจริง

ทนายอาร์ม อัปเดตคดีต้ายัต
ภาพจาก Facebook : ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ

ล่าสุด ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายความส่วนตัวของยัต ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุหลังศาลพิพากษา ระบุว่า “ยกฟ้องครับ ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวลงให้ดู คดีศาลสุวินทวงศ์ พี่ต้าไม่ได้หุ้นคืนนะครับ”

งานนี้ทำเอา ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความของฝั่ง ต้า เฟ็ดเฟ่ ต้องออกมาเคลื่อนไหวสวนกลับทันควัน ชี้แจงว่าสาเหตุที่ศาลยกฟ้องเป็นเพราะคำฟ้อง “เคลือบคลุม” พร้อมประกาศเตรียมยื่นฟ้องใหม่ โดยครั้งนี้ตนจะลงมาเป็นทนายในคดีแพ่งนี้เอง จะได้ไม่ต้องมีใครมางอแง และยังฝากข้อความท้าทายไปถึงทนายอาร์มว่า ให้มาเป็นทนายในคดีนี้ด้วยกัน จะได้เลิกฟังเรื่องจากปากคนอื่นแล้วมาเจอกันในศาล

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“ศาลยกเพราะเคลือบคลุม เดี๋ยวฟ้องใหม่ คราวนี้มุกเป็นทนายใโหนกระแสไม่ใช่ศาลนคดีเอง คดีแพ่งได้ไม่ต้องงอแง ฝากวานบอก มาเป็นทนายในคดีด้วยกันหน่อย จะได้หยุดฟังเรื่องจากปากคนอื่นแล้วเราได้เจอกันในศาล”

ทนายไข่มุก หลังศาลยกฟ้องคดีต้ายัต
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

ด้านทนายอาร์มไม่ปล่อยผ่าน ออกมาโพสต์ตอกกลับทนายไข่มุกกรณีคกียกฟ้องว่า “ผมเป็นทนายมา 12 ปีผมยังไม่เคยโดนศาลยกฟ้องเพราะเคลือบคลุมนะครับพร้อมกล่าวถึงกรณีที่ทั้งสองฝ่ายเคยออกมาชี้แจงในรายการโหนกระแสว่า “โหนกระแสไม่ใช่ศาลบอกแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องไปเล่ารายละเอียดอะไร”

อย่างไรก็ดี ทนายอาร์ม ทิ้งท้ายถึงทนายไข่มุกกรณีที่อีกฝ่ายประกาศกร้าวว่าจะฟ้องใหม่ว่า “จะไปฟ้องใหม่ทำไมเสียเวลา อุทธรณ์สิเป็นทนายในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ ไปถามอาจารย์ดูนะ”

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ทนายอาร์ม ไม่เคยถูกยกฟ้องเพราะคลุมเครือ
ภาพจาก Facebook : ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ
ทนายอาร์ม เผยโหนกระแสไม่ใช่ศาล
ภาพจาก Facebook : ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ
ทนายอาร์มสวนทนายไข่มุกหลังบอกจะฟ้องใหม่
ภาพจาก Facebook : ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ
ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี-2
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn

ทนายไข่มุก โหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 13:38 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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