ทนายอาร์ม ย้ำ ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ไม่ได้หุ้นคืน ลั่น โหนกระแสไม่ใช่ศาล ฟ้องใหม่เสียเวลา
ทนายอาร์ม เผย ‘ต้า เฟ็ดเฟ่’ ไม่ได้หุ้นคืน หลังศาลยกฟ้อง ‘ยัต ชัยโสโร’ ปมหุ้น 49% ลั่น เป็นทนาย 12 ปี ไม่เคยโดนศาลยกฟ้องเพราะเคลือบคลุม ชี้โหนกระแสไม่ใช่ศาล
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ณ ศาลแพ่งมีนบุรี (ศาลสุวินทวงศ์) นัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ พE219/2569 โดยนายลิขิต สิทธิพันธุ์ หรือ “ต้า เฟ็ดเฟ่” เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ชัยโสโร จำกัด (จำเลยที่ 1), นายกิตติศักดิ์ เวชประสาร หรือ “ยัต ชัยโสโร” (จำเลยที่ 2) และ น.ส.ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม ภรรยาของยัต (จำเลยที่ 3) จากกรณีปัญหาการโอนหุ้น 49% โดยศาลพิพากษายกฟ้อง
หลังทราบผลคำพิพากษา ยัต ชัยโสโร เผยว่า ตนรู้สึกสบายใจและมองว่าเป็นเรื่องดีที่กระบวนการยุติธรรมได้พิสูจน์ความจริงให้ปรากฏ เพราะที่ผ่านมาศาลได้พิจารณาและให้ความยุติธรรมกับตนแล้ว ในขั้นแรกถือว่าโล่งใจมาก แม้กระบวนการทางกฎหมายอาจจะยังมีขั้นตอนต่อไปและต้องรอดูว่าทางฝั่งคู่กรณีจะดำเนินการอย่างไรต่อ
ที่ผ่านมาว่าเขาถูกกระแสสังคมและโซเชียลมีเดียโจมตีอย่างหนักจน ทั้งที่ตนพยายามอธิบายความจริงกลับไม่มีใครเชื่อหรือรับฟัง อาจเป็นเพราะตนดูไม่น่าสงสารจึงถูกสังคมตัดสินไปล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและลูกอย่างมาก พร้อมยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการเซ็นโอนหุ้นทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่ได้มีการบังคับขู่เข็ญตามที่เคยถูกกล่าวอ้าง และไม่กังวลหากในอนาคตจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอีก เพราะความจริงก็คือความจริง
ล่าสุด ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายความส่วนตัวของยัต ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุหลังศาลพิพากษา ระบุว่า “ยกฟ้องครับ ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวลงให้ดู คดีศาลสุวินทวงศ์ พี่ต้าไม่ได้หุ้นคืนนะครับ”
งานนี้ทำเอา ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความของฝั่ง ต้า เฟ็ดเฟ่ ต้องออกมาเคลื่อนไหวสวนกลับทันควัน ชี้แจงว่าสาเหตุที่ศาลยกฟ้องเป็นเพราะคำฟ้อง “เคลือบคลุม” พร้อมประกาศเตรียมยื่นฟ้องใหม่ โดยครั้งนี้ตนจะลงมาเป็นทนายในคดีแพ่งนี้เอง จะได้ไม่ต้องมีใครมางอแง และยังฝากข้อความท้าทายไปถึงทนายอาร์มว่า ให้มาเป็นทนายในคดีนี้ด้วยกัน จะได้เลิกฟังเรื่องจากปากคนอื่นแล้วมาเจอกันในศาล
“ศาลยกเพราะเคลือบคลุม เดี๋ยวฟ้องใหม่ คราวนี้มุกเป็นทนายใโหนกระแสไม่ใช่ศาลนคดีเอง คดีแพ่งได้ไม่ต้องงอแง ฝากวานบอก มาเป็นทนายในคดีด้วยกันหน่อย จะได้หยุดฟังเรื่องจากปากคนอื่นแล้วเราได้เจอกันในศาล”
ด้านทนายอาร์มไม่ปล่อยผ่าน ออกมาโพสต์ตอกกลับทนายไข่มุกกรณีคกียกฟ้องว่า “ผมเป็นทนายมา 12 ปีผมยังไม่เคยโดนศาลยกฟ้องเพราะเคลือบคลุมนะครับ” พร้อมกล่าวถึงกรณีที่ทั้งสองฝ่ายเคยออกมาชี้แจงในรายการโหนกระแสว่า “โหนกระแสไม่ใช่ศาลบอกแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องไปเล่ารายละเอียดอะไร”
อย่างไรก็ดี ทนายอาร์ม ทิ้งท้ายถึงทนายไข่มุกกรณีที่อีกฝ่ายประกาศกร้าวว่าจะฟ้องใหม่ว่า “จะไปฟ้องใหม่ทำไมเสียเวลา อุทธรณ์สิเป็นทนายในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ ไปถามอาจารย์ดูนะ”
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