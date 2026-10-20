ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 13:38 น.
ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 34 ปี

ซาฮารา เรย์ (Sahara Ray) นางแบบ ดีไซเนอร์ชุดว่ายน้ำชาวออสเตรเลีย อดีตแฟนสาว จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตลงในวัย 34 ปี ครอบครัวออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เธอจากไปอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมา ท่ามกลางคนในครอบครัวที่มาร่วมส่งใจเคียงข้างที่โรงพยาบาล

ซาฮาราเป็นลูกสาวของ โทนี เรย์ นักโต้คลื่นระดับตำนาน ใช้ชีวิตวัยเด็กเดินทางไปมาระหว่างออสเตรเลีย แคลิฟอร์เนีย และฮาวาย เธอสร้างชื่อเสียงในแวดวงแฟชั่นจนมีผู้ติดตามอินสตาแกรมเกือบ 9 แสนคน ก่อตั้งแบรนด์ชุดว่ายน้ำ ซาฮารา เรย์ สวิม (Sahara Ray Swim) ตกเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี 2559 หลังมีภาพถ่ายคู่กับ จัสติน บีเบอร์ ขณะเล่นน้ำด้วยกันที่ฮาวาย นอกจากนี้ยังเคยคบหากับ โคดี ซิมป์สัน นักร้องหนุ่มชาวออสเตรเลีย

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เธอเพิ่งให้กำเนิดลูกสาวชื่อ น้องสโนว์ เรย์ ก่อนหน้านี้ ซาฮาราเคยเปิดเผยถึงการเผชิญหน้ากับปัญหาสุขภาพหนักหน่วง เมื่อ 2 ปีก่อน เธอป่วยเป็นกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) ภาวะผิดปกติทางระบบประสาทที่ระบบภูมิคุ้มกันหันมาทำลายเส้นประสาทของตนเอง หลังจากประสบอุบัติเหตุคนเมาขับรถพุ่งชนอย่างรุนแรง ส่งผลให้ร่างกายท่อนล่างตั้งแต่ต้นขาลงไปเป็นอัมพาตบางส่วน ต้องนั่งรถเข็น ใช้เครื่องพยุงเดิน

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ช็อกวงการ อดีตแฟน จัสติน บีเบอร์ เสียชีวิตในวัย 34 ปี

ช่วงปลายปี 2564 เธอเคยเข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดแอลกอฮอล์ สารเสพติด และปัญหาสุขภาพจิต เป็นเวลา 30 วัน

เพื่อนสนิท กลุ่มแฟนคลับจำนวนมากต่างร่วมแสดงความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย โพสต์ภาพความทรงจำเพื่อรำลึกถึงความอ่อนโยน จิตใจที่ดีงามของเธอ โดยโพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมของซาฮาราเป็นภาพถ่ายคู่กับลูกสาว พร้อมข้อความสั้น ๆ ถึงแก้วตาดวงใจของเธอ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 13:38 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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