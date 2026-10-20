ระทึก เหมืองทองถล่มทับคนงานดับ 15 ศพ เร่งหา 30 ชีวิตใต้ดินไม่รู้ชะตากรรม
ดินโคลนถล่มทับเหมืองทองโคลอมเบีย คร่าชีวิตคนงาน 15 ศพ สลด 9 รายมาจากครอบครัวเดียวกัน เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 30 ชีวิต
เกิดโศกนาฏกรรมในประเทศโคลอมเบีย กรณีมวลโคลนและหินจำนวนมหาศาลพังถล่มลงมาทับเหมืองทองคำขนาดเล็กแห่งหนึ่งในเมืองซานตา บาร์บารา เด อิสกวนเด (Santa Bárbara de Iscuandé) พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศโคลอมเบีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 15 ราย ในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นมีถึง 9 รายที่เป็นสมาชิกจากครอบครัวเดียวกัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ยังถูกฝังอยู่ใต้ดินและกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากคาดว่าขณะเกิดเหตุมีชาวบ้านมากกว่า 30 ชีวิตกำลังร่อนทองอยู่
ด้าน อเล็กซ์ กอนซาเลซ รัฐมนตรีท้องถิ่น เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดินถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนคนงานไม่ทันตั้งตัว
ขณะนี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยกำลังดำเนินไปอย่างเร่งด่วน ชาวบ้านในพื้นที่ต่างนำพลั่วและเครื่องมือขุดเจาะแบบพื้นบ้านมาช่วยกันงัดแงะซากดินโคลน ขณะที่หน่วยงานภาครัฐได้ระดมกำลังทั้งตำรวจ เจ้าหน้าที่แพทย์ และกองกำลังสนับสนุนทางอากาศเข้าช่วยเหลือ นอกจากนี้ บรรดาเจ้าหน้าที่ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลส่งเรือพยาบาลที่ทอดสมออยู่ในเมืองกัวปี (Guapi) ซึ่งอยู่ใกล้เคียงให้เข้ามาสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์โดยด่วน แต่การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุมีอุปสรรคสำคัญเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบ
อย่างไรก็ดี อุบัติเหตุร้ายแรงในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโคลอมเบีย เพราะชาวบ้านมักจะลักลอบทำเหมืองและขุดหาสินแร่โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่มีการควบคุมดูแลและมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบกับสภาพการทำงานที่ย่ำแย่และปัญหาการแย่งชิงพื้นที่ของกลุ่มอาชญากร ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ในภูมิภาคนี้หลายครั้ง
ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินในเมืองซูตาตาอูซา (Sutatausa) ห่างจากกรุงโบโกตาไปทางเหนือราว 45 ไมล์ คร่าชีวิตคนงานไป 9 ราย โดยสำนักงานเหมืองแร่แห่งชาติ (ANM) ระบุว่าสาเหตุเกิดจากการสะสมของก๊าซอันตรายอย่าง “ก๊าซมีเทน” ซึ่งเหตุระเบิดเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้ตรวจสอบได้เตือนถึงความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว
ทั้งยังเคยเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในอุโมงค์เหมืองถ่านหินในเมืองซูตาตาอูซาเช่นเดียวกัน ครั้งนั้นมีคนงานเสียชีวิตสูงถึง 21 ราย
ข้อมูลจาก : thesun
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