ฟารีดา เล่านาทีคุย ติณติณ หลังคลอดลูก กลับโดนกวนประสาท จนต้องคลุมโปงหนี
ฟารีดา เล่านาทีถาม ติณติณ นิวคันทรี่ ถึงสุขภาพ น้องเวร่า หลังคลอดลูกสาววันแรกน้องเวร่า กลับโดนกวนประสาท จนโมโหต้องคลุมโปงหนี
เพิ่งคลอดลูกสาวคนแรกได้ 4 วัน คุณแม่ป้ายแดงอย่าง ฟารีดา ไหทองคำ ก็ออร่าสวยสดใสมาเต็ม ๆ และถึงแม้ว่า น้องเวร่า ลูกสาวจะยังต้องอยู่ในตู้อบเพื่อเพิ่มน้ำหนัก และอบแก้ตัวเหลืองต่ออีก 7-10 วัน ซึ่งทางคุณแม่ฟารีดา กับ คุณพ่อติณติณ ก็ยังคงแวะเวียนมาหาลูกสาวในทุก ๆ วัน
ล่าสุด ฟารีดา ขึ้นไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ โดยเล่าถึงเหตุการณ์ในวันแรกที่คลอด น้องเวร่า ซึ่ง ฟารีดา ได้ถามกับ ติณติณ นิวคันทรี่ ว่าลูกสาวเป็นอย่างไรบ้าง ร่างกายแข็งแรงดีหรือไม่ แต่ตัว ติณติณ กลับตอบไม่ตรงคำถาม จนคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงถึงกับโมโหหนักและไม่คุยด้วยอีกเลยร่วม 2-3 วันแล้ว
ฟารีดา ไหทองคำ เล่าว่า “ในวันที่หนูคลอดลูก ก็ถามเขาว่า ลูกเป็นไงบ้าง ดิ้นมั้ย แขนขาดิ้นมั้ย เขาตอบหายใจอยู่ หนูก็ไม่คุยด้วยเลย เพราะว่าตอบไม่ตรงคำถาม ตอบหายใจอยู่ หนูก็ไม่คุยด้วยแล้ว ไม่รู้กวนหรืออะไร หนูก็นอนปวดท้อง เขาพูดไม่รู้เรื่อง หนูไม่คุยด้วยแล้ว ตอนนี้ก็ไม่ได้คุย พูดไม่รู้เรื่อง
คือหนูถามเขาว่าลูกเป็นไงบ้าง ลูกดิ้นมั้ย เพราะหนูยังเดินไม่ได้ ติดสายท่อปัสสาวะ เขาเป็นคนเดียวที่เข้าไปดูได้ ก็ถามว่าลูกดิ้นป่าว ตัวเท่าไหน เขาก็ทำมือ หนูไม่คุยด้วย พูดไม่รู้เรื่อง ปวดหัว หนูก็คลุมโปงนอนเลย คือเรารอคำตอบเขาว่า ลูกดิ้นอยู่นะ ร้องไห้อยู่นะ ตัวเท่านี้นะ ไม่รู้กวนประสาทหรือแกล้ง ก็เลยนอนคลุมโปงใส่เลยวันนั้น หนูไม่คุยกับเขา 2 วันแล้ว คุยล่าสุดก็ตอนวันคลอด เพราะพูดไม่รู้เรื่อง”
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