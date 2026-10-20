ด่วน! ศาลอุทธรณ์จำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 11:57 น.
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก "สมรักษ์ คำสิงห์" คดีพรากผู้เยาว์ 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา

ด่วน! ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” คดีพรากผู้เยาว์เด็กสาววัย 17 ปี เป็นเวลา 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา พร้อมชดใช้

วันที่ 20 ตุลาคม 2569 ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดี นายสมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยสากลเหรียญทองโอลิมปิก เป็นจำเลยในคดีเกี่ยวกับผู้เสียหายหญิงอายุ 17 ปี โดยศาลพิพากษาให้จำคุก 1 ปี 12 เดือน ไม่รอการลงโทษ

รายงานข่าวระบุว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้คำตัดสินศาลชั้นต้น โดยยกโทษในส่วนข้อหาพยายามข่มขืน คงเหลือโทษคดีพรากผู้เยาว์ พร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม 80,000 บาท หลังจากสมรักษ์วางเงินต่อศาลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 120,000 บาท

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คดีนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 หลังสมรักษ์รู้จักกับผู้เสียหายในสถานบันเทิง ก่อนมีการแจ้งความและดำเนินคดี อัยการยื่นฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ พาไปเพื่อการอนาจาร พยายามข่มขืน และกระทำอนาจาร

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น ลงโทษจำคุกสมรักษ์รวม 4 ปี 8 เดือน ก่อนลดโทษหนึ่งในสาม เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา คงจำคุก 2 ปี 13 เดือน 10 วัน พร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวม 170,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีนับแต่วันกระทำละเมิด

หลังฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งศาลอนุญาตโดยตีราคาประกัน 300,000 บาท จากนั้นสมรักษ์ยื่นอุทธรณ์ กระทั่งมีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนี้

ที่มา: ข่าวสด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 11:57 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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