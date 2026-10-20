ด่วน! ศาลอุทธรณ์จำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์
ด่วน! ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” คดีพรากผู้เยาว์เด็กสาววัย 17 ปี เป็นเวลา 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา พร้อมชดใช้
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดี นายสมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยสากลเหรียญทองโอลิมปิก เป็นจำเลยในคดีเกี่ยวกับผู้เสียหายหญิงอายุ 17 ปี โดยศาลพิพากษาให้จำคุก 1 ปี 12 เดือน ไม่รอการลงโทษ
รายงานข่าวระบุว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้คำตัดสินศาลชั้นต้น โดยยกโทษในส่วนข้อหาพยายามข่มขืน คงเหลือโทษคดีพรากผู้เยาว์ พร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม 80,000 บาท หลังจากสมรักษ์วางเงินต่อศาลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 120,000 บาท
คดีนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 หลังสมรักษ์รู้จักกับผู้เสียหายในสถานบันเทิง ก่อนมีการแจ้งความและดำเนินคดี อัยการยื่นฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ พาไปเพื่อการอนาจาร พยายามข่มขืน และกระทำอนาจาร
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น ลงโทษจำคุกสมรักษ์รวม 4 ปี 8 เดือน ก่อนลดโทษหนึ่งในสาม เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา คงจำคุก 2 ปี 13 เดือน 10 วัน พร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวม 170,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีนับแต่วันกระทำละเมิด
หลังฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งศาลอนุญาตโดยตีราคาประกัน 300,000 บาท จากนั้นสมรักษ์ยื่นอุทธรณ์ กระทั่งมีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนี้
ที่มา: ข่าวสด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ สมรักษ์ คำสิงห์ นักชกเหรียญทองโอลิมปิก เจ้าของฉายา โม้อมตะ
- สมรักษ์ ลั่น! ปัดแต่งเด็ก 17 ไม่ตกลงสินสอด 1.8 ล้าน ยันสู้คดีพรากผู้เยาว์
- “สมรักษ์ คำสิงห์” เปิดใจครั้งแรก หลังได้ประกัน ไม่ได้โม้ ยังเหลืออีก 2 ยก