ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์
กลายเป็นเรื่องสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับบังกลาเทศ และจุดกระแสถกเถียงไปทั่วโลก หลังกระทรวงมหาดไทยซาอุดีอาระเบียประกาศเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 ว่าได้ประหารชีวิตชาวบังกลาเทศ 2 คน ในเขตมักกะห์ จากความผิดฐานกระทำอนาจารภายในมัสยิด จากการจุมพิตหน้าผาก แล้วมีคนถ่ายคลิปไว้
ผู้ถูกประหารได้รับการระบุชื่อว่า นาซรุล อิสลาม บาซิร ฝ่ายชาย และซิติ อัคตาร์ ฝ่ายหญิง ทั้งคู่เป็นพลเมืองบังกลาเทศ
แถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยซาอุฯ ระบุว่า หลังการสอบสวน ทั้งสองถูกตั้งข้อหาและส่งตัวให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณา จากนั้นศาลพิพากษาว่ามีความผิด ลงโทษประหารชีวิต อ้างถึงความร้ายแรงของการกระทำและการละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่
ทั้งนี้เป็นการลงโทษตามหลักตะอ์ซีร ซึ่งเป็นบทลงโทษที่ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจกำหนดตามกฎหมายอิสลาม ก่อนที่องค์กรตุลาการที่เกี่ยวข้องจะรับรองคำพิพากษา และมีพระบรมราชโองการให้ดำเนินการตามคำพิพากษา
แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า รัฐบาลซาอุดีอาระเบียยึดมั่นในการรักษาความมั่นคง ผดุงความยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอิสลามกับผู้ที่ละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของมัสยิด พร้อมเตือนว่าผู้ที่กระทำความผิดลักษณะนี้จะต้องรับโทษตามกฎหมายของราชอาณาจักร
ประเด็นที่กลายเป็นข้อพิพาททางการทูตคือ สถานกงสุลใหญ่บังกลาเทศประจำเมืองเจดดาห์ระบุว่าไม่ได้รับแจ้งเรื่องการประหารชีวิตล่วงหน้า ตอนนี้ได้ยื่นหนังสือทางการทูตถึงกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อขอการรับรองข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการแล้ว
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ทางการบังกลาเทศเดินหน้าทวงคำชี้แจงเพิ่มเติม โดยกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศระบุว่า รับทราบว่าทั้งสองเป็นผู้ต้องขังในซาอุดีอาระเบียจากบัญชีรายชื่อที่สองประเทศแลกเปลี่ยนกัน แต่ฝ่ายซาอุฯ ไม่เคยแจ้งว่าจะมีการประหารชีวิต ทั้งนี้ปัจจุบันมีชาวบังกลาเทศอาศัยและทำงานในซาอุดีอาระเบียมากกว่า 3 ล้านคน
ในส่วนนี้ แถลงการณ์ของทางการซาอุฯ ใช้ถ้อยคำเพียงว่าเป็นการกระทำอนาจารหรือการกระทำทางเพศภายในมัสยิด ไม่เคยระบุว่าเป็นการจูบ ไม่ได้ระบุชื่อมัสยิด ไม่ได้เปิดเผยว่าการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อใด และไม่ได้ให้รายละเอียดลักษณะการกระทำ ขณะที่สื่อต่างประเทศหลายสำนักระบุตรงกันว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นเนื้อหาที่ถูกเติมเข้ามาในโลกออนไลน์ ไม่ใช่ข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอเด็กหญิงร้องไห้ที่ถูกแชร์พร้อมข้อความว่าเป็นลูกของผู้ถูกประหาร ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคลิปเก่าจากเดือนพฤษภาคม 2569 ในบริบทงานศพที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้แต่อย่างใด
ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการติดตามของรัฐบาลบังกลาเทศ โดยยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากฝ่ายซาอุดีอาระเบียนอกเหนือจากแถลงการณ์ฉบับแรก
แหล่งข้อมูลอ้างอิง The Week และ UPI ผ่าน Yahoo News
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซาอุฯ สั่งประหารชีวิต หนุ่มศรีลังกาวัย 24 เซ่นโพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม
- ผู้ช่วยนักบิน FlyDubai อาจโดนโทษประหาร ฐานก่อการร้าย สับขวานทำร้ายกัปตั
- คลิปไวรัล สาวมุสลิมในญี่ปุ่นโอด หาอาหารฮาลาลยาก-คนกินแต่หมู วอนอย่าตามรอย