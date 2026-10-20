ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 12:41 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 12:42 น.
ซาอุฯ ประหาร คู่รักบังกลาเทศ ปมจุมพิตหน้าผากในมัสยิดมักกะห์

กลายเป็นเรื่องสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับบังกลาเทศ และจุดกระแสถกเถียงไปทั่วโลก หลังกระทรวงมหาดไทยซาอุดีอาระเบียประกาศเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 ว่าได้ประหารชีวิตชาวบังกลาเทศ 2 คน ในเขตมักกะห์ จากความผิดฐานกระทำอนาจารภายในมัสยิด จากการจุมพิตหน้าผาก แล้วมีคนถ่ายคลิปไว้

ผู้ถูกประหารได้รับการระบุชื่อว่า นาซรุล อิสลาม บาซิร ฝ่ายชาย และซิติ อัคตาร์ ฝ่ายหญิง ทั้งคู่เป็นพลเมืองบังกลาเทศ

แถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยซาอุฯ ระบุว่า หลังการสอบสวน ทั้งสองถูกตั้งข้อหาและส่งตัวให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณา จากนั้นศาลพิพากษาว่ามีความผิด ลงโทษประหารชีวิต อ้างถึงความร้ายแรงของการกระทำและการละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่

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ทั้งนี้เป็นการลงโทษตามหลักตะอ์ซีร ซึ่งเป็นบทลงโทษที่ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจกำหนดตามกฎหมายอิสลาม ก่อนที่องค์กรตุลาการที่เกี่ยวข้องจะรับรองคำพิพากษา และมีพระบรมราชโองการให้ดำเนินการตามคำพิพากษา

แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า รัฐบาลซาอุดีอาระเบียยึดมั่นในการรักษาความมั่นคง ผดุงความยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอิสลามกับผู้ที่ละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของมัสยิด พร้อมเตือนว่าผู้ที่กระทำความผิดลักษณะนี้จะต้องรับโทษตามกฎหมายของราชอาณาจักร

ประเด็นที่กลายเป็นข้อพิพาททางการทูตคือ สถานกงสุลใหญ่บังกลาเทศประจำเมืองเจดดาห์ระบุว่าไม่ได้รับแจ้งเรื่องการประหารชีวิตล่วงหน้า ตอนนี้ได้ยื่นหนังสือทางการทูตถึงกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อขอการรับรองข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ทางการบังกลาเทศเดินหน้าทวงคำชี้แจงเพิ่มเติม โดยกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศระบุว่า รับทราบว่าทั้งสองเป็นผู้ต้องขังในซาอุดีอาระเบียจากบัญชีรายชื่อที่สองประเทศแลกเปลี่ยนกัน แต่ฝ่ายซาอุฯ ไม่เคยแจ้งว่าจะมีการประหารชีวิต ทั้งนี้ปัจจุบันมีชาวบังกลาเทศอาศัยและทำงานในซาอุดีอาระเบียมากกว่า 3 ล้านคน

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ในส่วนนี้ แถลงการณ์ของทางการซาอุฯ ใช้ถ้อยคำเพียงว่าเป็นการกระทำอนาจารหรือการกระทำทางเพศภายในมัสยิด ไม่เคยระบุว่าเป็นการจูบ ไม่ได้ระบุชื่อมัสยิด ไม่ได้เปิดเผยว่าการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อใด และไม่ได้ให้รายละเอียดลักษณะการกระทำ ขณะที่สื่อต่างประเทศหลายสำนักระบุตรงกันว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นเนื้อหาที่ถูกเติมเข้ามาในโลกออนไลน์ ไม่ใช่ข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอเด็กหญิงร้องไห้ที่ถูกแชร์พร้อมข้อความว่าเป็นลูกของผู้ถูกประหาร ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคลิปเก่าจากเดือนพฤษภาคม 2569 ในบริบทงานศพที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้แต่อย่างใด

ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการติดตามของรัฐบาลบังกลาเทศ โดยยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากฝ่ายซาอุดีอาระเบียนอกเหนือจากแถลงการณ์ฉบับแรก

แหล่งข้อมูลอ้างอิง The Week และ UPI ผ่าน Yahoo News

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 12:41 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 12:42 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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