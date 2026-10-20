ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก
ญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ ปล่อยยานอวกาศ MMX สำเร็จ มุ่งหน้าสำรวจดวงจันทร์ของดาวอังคาร ตั้งเป้าเป็นชาติแรก นำตัวอย่างหินกลับโลก
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ประกาศความสำเร็จในการปล่อยจรวด H3 ที่บรรทุกยานสำรวจดวงจันทร์ของดาวอังคารแบบไร้คนขับ หรือ MMX (Martian Moons eXploration) ขึ้นสู่ท้องฟ้าจากศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะ เมื่อเวลา 04.41 น. ตามเวลาท้องถิ่น ยานแยกตัวออกจากจรวดสำเร็จ และเริ่มเดินทางมุ่งหน้าสู่ระบบดาวอังคาร เป้าหมายสำคัญคือการเป็นชาติแรกที่นำตัวอย่างจากดวงจันทร์ของดาวอังคารกลับมายังโลก
โดยยานดังกล่าวมีกำหนดถึงบริเวณใกล้ดาวอังคารในเดือนสิงหาคมปีหน้า และจะเข้าสู่วงโคจรรอบ “โฟบอส” (Phobos) หนึ่งในดวงจันทร์ของดาวอังคาร ภารกิจนี้มีรถหุ่นยนต์สำรวจชื่อ “อิเดฟิกซ์” (IDEFIX) ที่ร่วมพัฒนากับฝรั่งเศสและเยอรมนี ทำหน้าที่สำรวจพื้นผิวโฟบอสเป็นคันแรก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยานหลักลงจอด ซึ่งจะใช้เวลา 3 ปี เพื่อเก็บตัวอย่างวัตถุจากพื้นผิวอย่างน้อย 10 กรัมกลับมายังโลก
นักวิทยาศาสตร์ของ JAXA คาดหวังว่าภารกิจจะช่วยไขความลับการก่อตัวของดาวอังคารและดวงจันทร์ทั้งสองดวง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อความเข้าใจจุดกำเนิดของระบบสุริยะ ปัจจุบันมีสองทฤษฎีหลักที่ถกเถียงกัน ได้แก่
สมมติฐานการพุ่งชนครั้งใหญ่ (Giant impact) เชื่อว่าดวงจันทร์เกิดจากวัตถุท้องฟ้าพุ่งชนดาวอังคาร ส่วนทฤษฎีที่สองคือสมมติฐานการถูกจับไว้ (Capture) มองว่าดวงจันทร์คือดาวเคราะห์น้อยที่ถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดไว้ การพิสูจน์ความจริงจะช่วยตอบว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์หินเกิดขึ้นได้อย่างไร
ภารกิจยังรวมถึงการสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโฟบอสเป็น “สถานีอวกาศตามธรรมชาติ” เพื่อใช้เป็นฐานเดินทางไปกลับดาวอังคาร ซึ่งจำเป็นต่อโครงการส่งมนุษย์ไปสำรวจดาวอังคารในอนาคต ยาน MMX ยังมีกำหนดสังเกตการณ์ “ไดมอส” (Deimos) ดวงจันทร์อีกดวงของดาวอังคาร แม้จะไม่ลงจอด
นิกกี้ ฟ็อกซ์ ผู้บริหารคณะกรรมการภารกิจวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซา (NASA) ร่วมแสดงความยินดีผ่านการถ่ายทอดสดของ JAXA โดยระบุว่าตัวอย่างหินจากยาน MMX จะนำไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับระบบดาวอังคาร และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขณะที่ NASA กำลังเตรียมส่งมนุษย์กลุ่มแรกไปยังดาวเคราะห์แดง
ที่มา: cna
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รอฟังข่าวใหญ่ “นาซ่า” เตรียมแถลง ค้นพบความลับ “หินดาวอังคาร” จากหุบเขาแม่น้ำโบราณ
- นับถอยหลัง! ยานอวกาศ COSMOS 482 ตกใส่โลกวันนี้ คนไทยเสียวหัว อ.เจษฎาเผย เสี่ยงโดนแค่ไหน
- คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์