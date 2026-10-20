น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 11:36 น.
น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

น้องสาว โต้เดือด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันช่วยดูแลมาตลอด รับเสียใจครอบครัวโดนประณาม ลั่น จากนี้ไม่รับกลับมาดูแลอีกแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 น.ส. มรกต อายุ 71 ปี อาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นน้องสาวแท้ ๆ ของ นายโยธิน หรือ “ลุงโยธิน” อดีตนักแสดงสมทบ เจ้าของบทบาทพระที่คนไทยหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด ภายหลัง ลุงโยธิน ให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าไม่มีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่มีอาหารกิน ต้องเร่ร่อนเดินเท้ามาของานทำที่ สภ.บางใหญ่ ก่อนจะได้รับการช่วยเหลือจาก ผอ.ฟ้า ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจากคำสัมภาษณ์ของ ลุงโยธิน นั้นทำให้ทางครอบครัวถูกคนในสังคมวิพากษ์วิจารณ์และประณามอย่างรุนแรง

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น้องสาว ของ ลุงโยธิน ให้เปิดใจกับทีมข่าวว่า “ข้อมูลของพี่ชายไม่เป็นความจริงตนพร้อมด้วยน้อง ๆ อีก 3 คน ได้ช่วยกันรวบรวมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแต่ละคนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลลุงโยธิน ทั้งค่าเช่าห้องพัก ค่าอาหาร ของใช้ ค่าน้ำค่าไฟ โดยใช้เงินเบี้ยผู้สูงอายุ 700 บาทของลุงมาสมทบแค่ค่าเช่าเท่านั้น ส่วนที่เหลือรวมถึงค่ารักษาอาการป่วยทางจิตเวชตนเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด

ก่อนเกิดเรื่องลุงโยธินบอกว่าจะไปทำงานที่วัดสวนแก้วและออกไปเพียง 2 วัน โดยตนยังให้เงินติดตัวไป 300 บาท และทางตำรวจ สภ.บางใหญ่ เคยโทรมาสอบถามตนก็ยืนยันว่าเป็นน้องสาวชัดเจน จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงมีข่าวว่าพี่ชายไม่มีญาติ”

น.ส.มรกต เผยว่า “ตนพยายามติดต่อ ผอ.ฟ้า หลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับสาย จึงอยากให้ยุติการให้ข่าวว่าลุงโยธินไร้ญาติ พร้อมฝากบอกพี่ชายให้ปรับปรุงนิสัยและเห็นใจน้อง ๆ ที่คอยช่วยเหลือ หากวันหนึ่งลุงโยธินต้องการกลับมาอยู่บ้าน ตนขอยืนยันเด็ดขาดว่าจะไม่รับกลับมาดูแลอีก เนื่องจากเสียใจที่พี่ชายไม่เห็นคุณค่าและความตั้งใจของน้อง ๆ จนครอบครัวต้องเดือดร้อนจากข้อมูลบิดเบือน” ขณะที่ชาวบ้านในละแวกยืนยันตรงกันว่าเห็น น.ส.มรกต และครอบครัวคอยดูแลลุงโยธินมาโดยตลอด

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ลุงโยธิน ซึ้งใจ ผอ.ฟ้า ยื่นมือช่วยชุบชีวิตใหม่ ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป-2
ภาพจาก : FB ฟ้าให้ ทีวี

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อ้างอิงจาก : ch3plus

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 11:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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