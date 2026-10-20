ช็อก นักเพาะกายวัยแค่ 33 วูบกลางเวทีแข่ง เสียชีวิตเพียง 1 วันก่อนวันเกิด
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน มาเตอุช ชมูรา (Mateusz Chmura) นักเพาะกายวัย 33 ปี เสียชีวิตหลังล้มลงบนเวทีระหว่างการแข่งขัน PCA British Finals 2026 ที่เมืองเทลฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 ก่อนถึงวันเกิดครบรอบ 34 ปีของเขาเพียงหนึ่งวัน
สมาคม Physical Culture Association หรือ PCA ผู้จัดการแข่งขัน ยืนยันการเสียชีวิตผ่านแถลงการณ์วันที่ 19 ตุลาคม พร้อมแสดงความเสียใจต่อภรรยา ครอบครัว เพื่อน และผู้ใกล้ชิดของชมูรา ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเวกฟิลด์
เหตุเกิดขณะชมูราลงแข่งขันประเภท Classic Bodybuilding Medium ที่ศูนย์ประชุม Telford International Centre โดยเขาล้มลงระหว่างอยู่บนเวที ทำให้ผู้จัดหยุดการแข่งขันเพื่อเปิดทางให้ทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือ
Generation Iron รายงานว่า บุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินที่มาชมการแข่งขันเข้าช่วยทำ CPR ก่อนมีการประสานหน่วยฉุกเฉินและทีม Midlands Air Ambulance มายังสถานที่เกิดเหตุ จากนั้นชมูราถูกนำส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ผู้จัดชี้แจงว่า หลังนำชมูราส่งโรงพยาบาล ได้ประชุมร่วมกับนักกีฬาและตัดสินใจดำเนินการแข่งขันต่อ โดยขณะนั้นยังไม่ทราบข่าวการเสียชีวิตของเขา พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้าช่วยเหลือ รวมถึงขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว
ด้านสื่อเพาะกาย FrontDouble รายงานว่า ชมูราเพิ่งเริ่มลงแข่งขันเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อน โดยคว้าอันดับ 2 จากรายการ PCA First Timers ที่ยอร์กเชียร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ก่อนเดินทางมาแข่งขัน British Finals ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม
เพื่อนของชมูราเล่าว่า เขาตื่นเต้นกับการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ขณะที่วันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งผู้จัดประกาศข่าวการเสียชีวิต เป็นวันที่เขาจะมีอายุครบ 34 ปี
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