ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน
“ไอซ์ รักชนก” ฟาดภูมิใจไทย ดูถูกสติปัญญา ไม่เคารพกฎหมาย หายเงียบพร้อมทางรอด หลัง สส.ไอเดียร์ แจงปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน
20 ตุลาคม 2569 จากกรณีที่ “สส.ไอเดียร์” น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เผยว่าจะมีการเข้าชี้แจงกับ DSI พร้อมกับสามีกรณีการถือหุ้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในวันนี้ พร้อมยืนยันว่าหุ้นดังกล่าวได้มีการโอนออกไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั้น
น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “พรรคภูมิใจไทย ดูถูกสติปัญญาคนไทยมากนะ ไม่เคารพต่อกฏหมาย ไม่เคารพต่อหลักการความรับผิดรับชอบ ไม่เคยเคารพแม้แต่คนที่ลงคะแนนให้พรรคตัวเองด้วยซ้ำ
หายเงียบไป 3 สัปดาห์ และกลับมาพร้อมทางรอด ต่อจากนี้คุณจะสอนลูกสอนหลานกันยังไง ทำไมประเทศนี้ถึงยอมให้พรรคการเมืองนี้ บิดเบือนหลักการและกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเองได้เรื่อย ๆ ขนาดนี้”
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