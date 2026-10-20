ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 11:12 น.
ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน

“ไอซ์ รักชนก” ฟาดภูมิใจไทย ดูถูกสติปัญญา ไม่เคารพกฎหมาย หายเงียบพร้อมทางรอด หลัง สส.ไอเดียร์ แจงปมสามีถือหุ้นเว็บพนัน

20 ตุลาคม 2569 จากกรณีที่ “สส.ไอเดียร์” น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เผยว่าจะมีการเข้าชี้แจงกับ DSI พร้อมกับสามีกรณีการถือหุ้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในวันนี้ พร้อมยืนยันว่าหุ้นดังกล่าวได้มีการโอนออกไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั้น

น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “พรรคภูมิใจไทย ดูถูกสติปัญญาคนไทยมากนะ ไม่เคารพต่อกฏหมาย ไม่เคารพต่อหลักการความรับผิดรับชอบ ไม่เคยเคารพแม้แต่คนที่ลงคะแนนให้พรรคตัวเองด้วยซ้ำ

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หายเงียบไป 3 สัปดาห์ และกลับมาพร้อมทางรอด ต่อจากนี้คุณจะสอนลูกสอนหลานกันยังไง ทำไมประเทศนี้ถึงยอมให้พรรคการเมืองนี้ บิดเบือนหลักการและกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเองได้เรื่อย ๆ ขนาดนี้”

โพสต์ของ ไอซ์ รักชนก
FB/ รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 11:12 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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