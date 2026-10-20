ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ศาลยกฟ้องคดีหุ้น 49% ‘ยัต ชัยโสโร’
ศาลแขวงมีนบุรียกฟ้องคดี “ต้า เฟ็ดเฟ่” ฟ้อง “ยัต ชัยโสโร” ปมหุ้น 49% ทนายอาร์ม เผยไม่ได้หุ้นคืน ฝั่งทนายไข่มุกเผยสาเหตุเพราะเคลือบคลุม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ศาลแขวงมีนบุรี (ศาลสุวินทวงศ์) พิพากษาคดีแพ่งยกฟ้อง “ต้า เฟ็ดเฟ่” ฟ้องคดีหุ้น 49% “ยัต ชัยโสโร”
สำหรับประเด็นเรื่องหุ้น 49% นั้น ต้า เฟ็ดเฟ่ เคยอธิบายในรายการโหนกระแสว่า ทั้งสองจะตกลงร่วมกันใช้เพจเดิมของต้าที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ต้ายัตชัยโสโร” เพื่อทำเพจร่วมกัน โดยช่วงแรกมีบริษัทฤทธี ซึ่งเป็นบริษัทของพี่สาวภรรยาของยัตมาใช้ก่อน เพื่อที่จะไม่ต้องจดทะเบียนใหม่ จากนั้นเปลี่ยนชื่อบริษัทฤทธีเป็น “ต้ายัตชัยโสโร” โดยมี ต้าและยัตถือหุ้นคนละ 49% และภรรยาของยัตถืออีก 2%
ขณะที่ ทนายอาร์ม หรือ ศุภสิทธิ์ ศิริ ทนายความส่วนตัวของ ยัต ชัยโสโร เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ ระบุว่า “ยกฟ้องครับ ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวลงให้ดู คดีศาลสุวินทวงศ์ พี่ต้าไม่ได้หุ้นคืนนะครับ”
จากนั้น ทนายไข่มุก หรือ อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความประจำตัวของ ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ อัปเดตว่า “ศาลยกเพราะเคลือบคลุม เดี๋ยวฟ้องใหม่ คราวนี้มุกเป็นทนายในคดีเอง คดีแพ่งได้ไม่ต้องงอแง ฝากวานบอกมาเป็นทนายในคดีด้วยกันหน่อยจะได้หยุดฟังเรื่องจากปากคนอื่นแล้วเราได้เจอกันในศาล”
ต่อมา ทนายอาร์ม สวนกลับว่า “ผมเป็นทนายมา 12 ปีผมยังไม่เคยโดนศาลยกฟ้องเพราะเคลือบคลุมนะครับ”
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