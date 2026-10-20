คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ “รถถัง” ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3
คริส เฮมส์เวิร์ธ เจ้าของบท “ธอร์” ชื่นชมรถถัง จิตรเมืองนนท์ เป็นตำนานมวยไทย ขอบคุณนวมสั่งทำพิเศษพร้อมลายเซ็น เตรียมนำไปเก็บในห้องถ้วยรางวัล
คริส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) นักแสดงชาวออสเตรเลียผู้รับบท “ธอร์” ในภาพยนตร์มาร์เวล โพสต์ภาพร่วมกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ หลังนักชกชื่อดังชาวไทยเดินทางไปเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ Extraction 3 พร้อมกล่าวยกย่องว่าเป็นตำนานมวยไทยและแชมป์ตัวจริง
ข่าวสดรายงานว่า ก่อนหน้านี้รถถังเผยแพร่คลิปขณะได้พบกับเฮมส์เวิร์ธ โดยทั้งคู่สวมกอดทักทายกัน ก่อนที่นักแสดงฮอลลีวูดจะนำภาพคู่มาโพสต์ผ่านอินสตาแกรม พร้อมข้อความแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับนักชกชาวไทยสู่กองถ่าย
เฮมส์เวิร์ธระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รถถังมาเยี่ยม พร้อมชื่นชมว่าเป็นนักมวยที่มีฝีมือ มีคลาส และเป็นแชมป์ตัวจริง นอกจากนี้ยังขอบคุณรถถังสำหรับนวมชกมวยที่ทำขึ้นเป็นพิเศษพร้อมลายเซ็น โดยบอกว่าจะนำไปเก็บไว้ในห้องถ้วยรางวัลของตัวเอง
รถถัง พบ คริส เฮมส์เวิร์ธระหว่างเดินทางมาถ่ายทำ Extraction 3 ในประเทศไทย ซึ่งเขายังแบ่งเวลามาฝึกมวยไทยด้วย ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม มีการเผยแพร่ภาพและคลิปขณะนักแสดงฝึกต่อย เตะ และขึ้นเข่ากับ โค้ชแจ็ค บุญสนอง ที่ฟิตเนสของโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ พร้อมขอบคุณครูมวยที่ช่วยซ้อมเป้าให้ระหว่างทำงานในไทย
เฮมส์เวิร์ธเคยแสดงความชื่นชอบรถถังมาก่อนแล้ว โดยเมื่อปี 2567 มีรายงานว่าเขากดติดตามอินสตาแกรมของนักชกชาวไทย และส่งคลิปทักทายพร้อมอวยพรให้ทำผลงานได้ดีในการแข่งขันครั้งต่อไป
สำหรับ Extraction 3 เป็นภาพยนตร์แอ็กชันภาคต่อของ Netflix ซึ่งเฮมส์เวิร์ธกลับมารับบท ไทเลอร์ เรค ทหารรับจ้างผู้เชี่ยวชาญภารกิจเสี่ยงตาย โดย Netflix ยืนยันว่า แซม ฮาร์เกรฟ กลับมาทำหน้าที่ผู้กำกับ พร้อมการกลับมาของ อิดริส เอลบา และ โกลชิฟเตห์ ฟาราฮานี ขณะที่รายละเอียดเนื้อเรื่องยังไม่ได้รับการเปิดเผย
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