คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ “รถถัง” ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:56 น.
คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ "รถถัง" ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3

คริส เฮมส์เวิร์ธ เจ้าของบท “ธอร์” ชื่นชมรถถัง จิตรเมืองนนท์ เป็นตำนานมวยไทย ขอบคุณนวมสั่งทำพิเศษพร้อมลายเซ็น เตรียมนำไปเก็บในห้องถ้วยรางวัล

คริส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) นักแสดงชาวออสเตรเลียผู้รับบท “ธอร์” ในภาพยนตร์มาร์เวล โพสต์ภาพร่วมกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ หลังนักชกชื่อดังชาวไทยเดินทางไปเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ Extraction 3 พร้อมกล่าวยกย่องว่าเป็นตำนานมวยไทยและแชมป์ตัวจริง

ข่าวสดรายงานว่า ก่อนหน้านี้รถถังเผยแพร่คลิปขณะได้พบกับเฮมส์เวิร์ธ โดยทั้งคู่สวมกอดทักทายกัน ก่อนที่นักแสดงฮอลลีวูดจะนำภาพคู่มาโพสต์ผ่านอินสตาแกรม พร้อมข้อความแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับนักชกชาวไทยสู่กองถ่าย

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เฮมส์เวิร์ธระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รถถังมาเยี่ยม พร้อมชื่นชมว่าเป็นนักมวยที่มีฝีมือ มีคลาส และเป็นแชมป์ตัวจริง นอกจากนี้ยังขอบคุณรถถังสำหรับนวมชกมวยที่ทำขึ้นเป็นพิเศษพร้อมลายเซ็น โดยบอกว่าจะนำไปเก็บไว้ในห้องถ้วยรางวัลของตัวเอง

รถถัง พบ คริส เฮมส์เวิร์ธระหว่างเดินทางมาถ่ายทำ Extraction 3 ในประเทศไทย ซึ่งเขายังแบ่งเวลามาฝึกมวยไทยด้วย ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม มีการเผยแพร่ภาพและคลิปขณะนักแสดงฝึกต่อย เตะ และขึ้นเข่ากับ โค้ชแจ็ค บุญสนอง ที่ฟิตเนสของโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ พร้อมขอบคุณครูมวยที่ช่วยซ้อมเป้าให้ระหว่างทำงานในไทย

คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ &quot;รถถัง&quot; ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3

เฮมส์เวิร์ธเคยแสดงความชื่นชอบรถถังมาก่อนแล้ว โดยเมื่อปี 2567 มีรายงานว่าเขากดติดตามอินสตาแกรมของนักชกชาวไทย และส่งคลิปทักทายพร้อมอวยพรให้ทำผลงานได้ดีในการแข่งขันครั้งต่อไป

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สำหรับ Extraction 3 เป็นภาพยนตร์แอ็กชันภาคต่อของ Netflix ซึ่งเฮมส์เวิร์ธกลับมารับบท ไทเลอร์ เรค ทหารรับจ้างผู้เชี่ยวชาญภารกิจเสี่ยงตาย โดย Netflix ยืนยันว่า แซม ฮาร์เกรฟ กลับมาทำหน้าที่ผู้กำกับ พร้อมการกลับมาของ อิดริส เอลบา และ โกลชิฟเตห์ ฟาราฮานี ขณะที่รายละเอียดเนื้อเรื่องยังไม่ได้รับการเปิดเผย

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คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ &quot;รถถัง&quot; ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3 คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ &quot;รถถัง&quot; ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3 คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ &quot;รถถัง&quot; ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3

คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ รถถัง ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:56 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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