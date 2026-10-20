ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์ ติณติณ ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 11:10 น.
ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์ ติณติณ ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน

ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์คุณพ่อมือใหม่ “ติณติณ นิวคันทรี่” ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน

ลืมตาดูโลกมาเกือบ 1 สัปดาห์แล้ว สำหรับ น้องเวร่า ลูกสาวของ แม่ฟารีดา ไหทองคำ และ พ่อติณติณ นิวคันทรี่ ถึงแม้คุณแม่จะได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้ว แถมประกาศพร้อมรับงานเรียบร้อย แต่ลูกสาวยังต้องอยู่โรงพยาบาลต่ออีกประมาณ 7-10 วัน เพื่อเพิ่มน้ำหนัก และอบตัวเหลือง

ล่าสุด ฟารีดา โพสต์ภาพจับมือน้อย ๆ ของลูกสาวคนแรก “น้องเวร่า” ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “มือน้อย ๆ ของเเม่ ให้ดูมือไปก่อนนะจ๊ะซาวโซเซียล” แม้ว่าเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์จะได้เห็นนิ้วมือน้อย ๆ ของน้องเวร่าก็เห็นได้เลยว่าน้องผิวดีมาก ๆ และทุกคนต่างก็เฝ้าชะเง้อคอรอคอยที่จะได้เห็นหน้าเร็ว ๆ นี้

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ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์ ติณติณ ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน-1

ขณะที่ก่อนหน้านี้ปรากฎคลิปโมเมนต์น่ารัก ๆ ของคุณพ่อป้ายแดง “ติณติณ นิวคันทรี่” ตื่นเช้าเดินทางมาเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลทุกวันก่อนเริ่มต้นทำงาน ไม่เคยขาดตั้งแต่วันคลอดจนปัจจุบัน สงสัยว่าคุณพ่อจะหลงลูกสาวหัวปักหัวปำแน่ ๆ งานนี้

ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์ ติณติณ ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน-4

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อ้างอิงจาก : FB ฟารีดา ไหทองคำ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 11:10 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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