ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์ ติณติณ ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน
ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์คุณพ่อมือใหม่ “ติณติณ นิวคันทรี่” ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน
ลืมตาดูโลกมาเกือบ 1 สัปดาห์แล้ว สำหรับ น้องเวร่า ลูกสาวของ แม่ฟารีดา ไหทองคำ และ พ่อติณติณ นิวคันทรี่ ถึงแม้คุณแม่จะได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้ว แถมประกาศพร้อมรับงานเรียบร้อย แต่ลูกสาวยังต้องอยู่โรงพยาบาลต่ออีกประมาณ 7-10 วัน เพื่อเพิ่มน้ำหนัก และอบตัวเหลือง
ล่าสุด ฟารีดา โพสต์ภาพจับมือน้อย ๆ ของลูกสาวคนแรก “น้องเวร่า” ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “มือน้อย ๆ ของเเม่ ให้ดูมือไปก่อนนะจ๊ะซาวโซเซียล” แม้ว่าเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์จะได้เห็นนิ้วมือน้อย ๆ ของน้องเวร่าก็เห็นได้เลยว่าน้องผิวดีมาก ๆ และทุกคนต่างก็เฝ้าชะเง้อคอรอคอยที่จะได้เห็นหน้าเร็ว ๆ นี้
ขณะที่ก่อนหน้านี้ปรากฎคลิปโมเมนต์น่ารัก ๆ ของคุณพ่อป้ายแดง “ติณติณ นิวคันทรี่” ตื่นเช้าเดินทางมาเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลทุกวันก่อนเริ่มต้นทำงาน ไม่เคยขาดตั้งแต่วันคลอดจนปัจจุบัน สงสัยว่าคุณพ่อจะหลงลูกสาวหัวปักหัวปำแน่ ๆ งานนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ คลอด น้องเวร่า แล้ว จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก
- เปิดข้อความ ติณติณ ส่งกระเช้า พร้อมจดหมายถึง ฟารีดา หลังมีภาวะคลอดก่อนกำหนด
- ฟารีดา ฝ่าน้ำท่วมไปรพ. พบภาวะคลอดก่อนกำหนด 33วีค หมอสั่งระงับคลอดทันที
อ้างอิงจาก : FB ฟารีดา ไหทองคำ