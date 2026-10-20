“พลอย เฌอมาลย์” เปิดค่ารักษามะเร็ง เผยแฮปปี้ได้ชีวิตใหม่ รักตัวเองมากขึ้น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:53 น.
"พลอย เฌอมาลย์" เปิดใจ แฮปปี้ได้ชีวิตใหม่ รักตัวเองมากขึ้น หลังฮึดสู้มะเร็งเต้านม

“พลอย เฌอมาลย์” เปิดใจ แฮปปี้ได้ชีวิตใหม่ รักตัวเองมากขึ้น หลังฮึดสู้มะเร็งเต้านม เผยคำพูดครูลูกกอล์ฟ จุดเปลี่ยนฉุดให้ลุกขึ้นสู้มากขึ้น

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่แฟนๆ ติดตามกันมาตลอด เมื่อนักแสดงสาวที่เคยต่อสู้กับโรคร้ายกลับมาปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มและพลังใจที่เปลี่ยนไป พร้อมเล่าเรื่องการรักษา ค่าใช้จ่าย และมุมมองชีวิตใหม่ที่ได้จากการผ่านช่วงเวลาที่หนักที่สุดในชีวิต

“พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” นักแสดงสาวชื่อดัง ยังคงดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง หลังเผชิญโรคมะเร็งเต้านมและผ่านช่วงการรักษาที่หนักหน่วงมาได้ พลอยมาร่วมงาน Pink Ribbon Run 2026 งานวิ่งการกุศลเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และอัปเดตสุขภาพว่าขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการรักษา ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเล่ามุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง

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พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
IG/ @chermarn

ค่ารักษาพุ่ง 3 ล้าน โชคดีทำประกันรองรับ

พลอย เฌอมาลย์ เล่าว่า ค่ารักษามะเร็งสูงมาก เฉพาะการผ่าตัดเบื้องต้นก็เกือบ 3 ล้านบาท ยังไม่รวมค่าตรวจและค่ายาที่ต้องจ่ายต่อเนื่องทุกเดือน โชคดีที่ทำประกันไว้ตั้งแต่ยังสาว บริษัทประกันดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด พลอยบอกว่าถ้าไม่มีประกัน คงลำบากมาก

ช่วงแรกของการรักษาค่อนข้างวุ่นวาย ทั้งผ่าตัด ตรวจหลายอย่าง เข้าออกโรงพยาบาล และฉายแสง ส่วนตอนหลังพลอยบอกว่าเริ่มสนุกกับสิ่งใหม่ๆ ที่ได้เจอ ปัจจุบันการรักษาอยู่ในรูปแบบรับประทานยา และยังไม่จบกระบวนการ

คุณหมอนัดตรวจทุก 4 เดือน เพื่อคลำตรวจเบื้องต้น และให้ทำแมมโมแกรมทุก 6 เดือน นอกจากนี้พลอยยังตรวจสุขภาพประจำปีตามปกติ พลอยบอกว่าจะลุ้นทุกครั้งที่ตรวจประจำปีว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ แต่โดยรวมไม่กังวล เพราะมองว่าสิ่งที่จะเกิดก็ต้องเกิด การมาได้ถึงตอนนี้ถือว่าโชคดีแล้ว หากอนาคตมีอะไรเกิดขึ้น การรู้เร็วและรักษาเร็วก็ช่วยได้ พลอยยังบอกด้วยว่าเทคโนโลยีการแพทย์สมัยนี้เก่งมาก และขอให้ทุกคนไม่ต้องกลัว

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พลอย เฌอมาลย์
IG/ @chermarn

ดีใจได้ชีวิตใหม่ เลิกโลดโผนหันมารักตัวเอง

พลอย เฌอมาลย์ ได้เปิดเผยมุมมองชีวิตหลังได้โอกาสใหม่ว่า ดีใจที่ได้กลับมามีชีวิตที่แข็งแรงอีกครั้ง หลังหายดีก็ตระหนักว่ารักตัวเองมาก จึงตั้งใจทำทุกวันให้มีความสุขที่สุด เพราะถือว่าได้รับโอกาสใหม่ พลอยเล่าว่าตอนเป็นมะเร็งรู้สึกดิ่งมาก แต่ทุกวันนี้มีความสุขกับทุกเรื่อง แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย ทำอะไรก็ทำเต็มที่และมีสติ

พลอยบอกว่าไม่ถึงกับหวงแหนชีวิต แต่เข้าใจชีวิตมากขึ้น ยังใช้ชีวิตเต็มที่และต้องมีความสุข แต่ไม่ประมาท ไม่ใช้ชีวิตโลดโผนจนไม่ระวังตัว เลือกเดินทางสายกลาง พลอยดีใจที่ได้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง กลับมาทำงาน และอยู่กับคนที่รัก ซึ่งทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากขึ้น

พลอย เฌอมาลย์
IG/ @chermarn

จุดเปลี่ยนสติหลุด คำพูด “ครูลูกกอล์ฟ” ดึงสติ

พลอยเล่าว่าช่วงนั้นมีเรื่องหนักเข้ามาพร้อมกันหลายเรื่อง ทั้งสติหลุด เบรกดาวน์ อกหัก และแพนิกแอตแทก สะสมกันเกือบปีกว่า จนรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเอง ครูลูกกอล์ฟ (คณาธิป สุนทรรักษ์) พูดกับพลอยว่า ถ้าไม่เคยรู้จักพี่พลอย เฌอมาลย์ มาก่อน คงจำไม่ได้เลยว่าคือพี่พลอย พลอยร้องไห้ทันที และรู้สึกว่าต้องสู้กลับมา

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หลังจากนั้นพลอยใช้เวลาพักหนึ่งเพื่อคิดทบทวน ก่อนกลับมารักตัวเองและใส่ใจตัวเองมากขึ้น ทั้งรับประทานอาหารดี พักผ่อน ออกกำลังกาย และหาความสุขจากตัวเอง

ปัจจุบันพลอยไม่เครียด รู้สึกโล่งสบาย แม้บางเรื่องทำให้เครียดได้ แต่จะเครียดเพียงชั่วครู่ แล้วปล่อยวางเร็ว ถ้ามีเรื่องให้เครียดค่อยเอากลับมาเครียดใหม่ก็ได้ ส่วนเรื่องหัวใจ พลอยบอกว่าตอนนี้เป็นสีชมพู แต่ไม่มีแฟน ไม่มีเดท ไม่มีคู่ ว่างและโสด มีเพียงหมาเด็กที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน

พลอย เฌอมาลย์ และครูลูกกอล์ฟ
IG/ @chermarn
พลอย เฌอมาลย์
IG/ @chermarn

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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