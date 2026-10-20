สาเหตุ แพรรี่ ไพรวัลย์ ตั้งศพพ่อแม่คนละวัด คิดมาดีแล้ว รู้เหตุผลเข้าใจทันที

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:54 น.
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสาเหตุตั้งศพพ่อและแม่คนละวัด

แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสาเหตุตั้งศพพ่อและแม่แยกคนละวัด เพราะฐาติพี่น้องอยู่คนละที่ ต้องการให้เกียรติบ้านเกิดทั้งสองฝ่าย

หลังจาก แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร สูญเสีย คุณพ่อกำพล วรรณบุตร และ คุณแม่อารมย์ วรรณบุตร ในระยะเวลาห่างกันเพียง 24 วัน เจ้าตัวยอมรับว่าไม่ทันได้เตรียมใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรณีของแม่ตนทราบมาตลอดว่ามีอาการป่วยและรักษาแย่างต่อเนื่องหลายปี แต่พ่อนั้นจากไปอย่างกะทันหันหลังล้มหมดสติและไม่มีชีพจร แพทย์ชี้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ตอนนี้กำลังอยู่บำเพ็ญกุศลศพของพ่อ มีหลายคนสงสัยว่าทำไมจึงไม่ตั้งศพของพ่อและแม่ในวัดเดียวกัน เจ้าตัวอธิบายว่า “พ่อกับแม่เป็นคนบ้านเกิดคนละหมู่บ้าน แม่เป็นคนหนองคันพี่น้องและบ้านเกิดอยู่นู่นหมด ฉะนั้นแม่เสียก็ควรจะเอาเขาไว้ในวัดที่เป็นหมู่บ้านเขา ที่เขาเกิด เพราะญาติพี่น้องเขาอยู่ที่นั่น

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แต่พ่อมีบ้านเกิดอยู่ที่นี่ แล้วช่วงหลังเขาก็เป็นกรรมการวัด เขาเป็นเด็กวัดตีกลองอยู่ที่นี่ และญาติพี่น้องฝั่งพ่อเขาเป็นคนที่นี่ เราก็ต้องเอาศพเขาไว้ที่นี่ บ้านเกิดเขาอยู่นี่ ดิฉันเชื่อว่าถ้าถามพ่อว่าพ่อก็ต้องตอบว่าที่นี่ เพราะบ้านเขาอยู่นี่ ทำอะไรเราก็ต้องคิดนะ ไม่ใช่ไม่คิด ไม่ใช่ว่าเราย้ายบ้านไปอยู่นู่นแล้วจะเอาพ่อไปอยู่นู่นด้วยไม่ได้แล้วญาติพี่น้องเขาจะมองยังไง

งานศพแม่ดิฉันก็ให้ญาติแม่จัดการเต็มที่เลย เหมือนกันกับงานศพพ่อดิฉันก็ให้ญาติฝั่งพ่อเขาเต็มที่เลย เสนอความเห็นได้เราก็ให้เกียรติเขา ไม่งั้นเขาจะว่าเราเอาพี่น้องฝั่งเดียว เข้าใจไหมทุกคน ดิฉันทำอะไรละเอียดต้องนึกถึงความรู้สึกญาติพี่น้องของพ่อแม่

แพรรี่ ไพรวัลย์ และพ่อ-2
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร
งานศพแม่แพรรี่
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร
พ่อและแม่แพรรี่ ไพรวัลย์
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:54 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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