สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง
แม่จี้สอบสวน ร่ำไห้จวกสถาบันบกพร่อง ปล่อยลูกเผชิญหน้าความอับอายลำพังก่อนพบร่างไร้วิญญาณ เผยปมโพสต์ระบายความรู้สึกในเว็บบอร์ด ครูใหญ่สั่งเปลี่ยนคนดูแลกะทันหัน
แม่ของ แซม คูตส์ นักเรียนออทิสติกกลุ่มอาการที่มีศักยภาพสูง (High-functioning autism) วัย 18 ปี ให้การต่อเจ้าหน้าที่ไต่สวนการเสียชีวิต ชี้ว่าวิทยาลัย ควีน เอลิซาเบธ ซิกส์ฟอร์ม ในเมืองดาร์ลิงตัน ประเทศอังกฤษ ละเลยหน้าที่การดูแลจนทำให้ลูกชายตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องน้ำของวิทยาลัย
เหตุสลดเกิดขึ้นช่วงเดือนมกราคม หลังแซมเข้าพบรองครูใหญ่ตามนัดหมาย เพื่อพูดคุยกรณีโพสต์ข้อความบนเว็บบอร์ดเรดดิต (Reddit) เปิดเผยความรู้สึกว่าแอบชอบ ลอเรน ครอสบี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดูแลประจำตัว ทั้งยังระบุเรื่องการรับประทานฮอร์โมนออกซิโทซินเพื่อลดอาการออทิสติก ทางวิทยาลัยจึงแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ดูแล สร้างความอับอายให้แก่วัยรุ่นหนุ่มอย่างมาก
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพแซมเดินออกจากห้องประชุมตามลำพัง ตรงไปยังห้องน้ำทันที ก่อนที่ครูใหญ่จะพบร่างไร้วิญญาณหลังเวลาผ่านไปนานกว่า 3 ชั่วโมง เคียร์สเตน ผู้เป็นแม่ซึ่งทำงานเป็นพยาบาล ตำหนิว่าทางวิทยาลัยล้มเหลวในการปกป้องดูแลลูกชาย ทั้งที่ตนเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองความปลอดภัยล่วงหน้าให้พูดคุยกับลูกอย่างนุ่มนวล
แม่ผู้สูญเสียเล่าว่า ก่อนเข้าพบครู แซมกังวลว่าโพสต์บนโลกออนไลน์จะทำให้ตนเองดูน่ารังเกียจ หลังการประชุมเสร็จสิ้น รองครูใหญ่โทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายมีท่าทีปกติดี ทว่าต่อมาทางวิทยาลัยโทรแจ้งว่าแซมขาดเรียนวิชาจิตวิทยา เมื่อตนโทรกลับไป เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากำลังจัดการเหตุฉุกเฉิน ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับลูกชาย กระทั่งตำรวจเดินทางมาแจ้งข่าวร้ายถึงบ้านพัก
ด้านผู้ช่วยดูแลสาวเปิดเผยว่า แซมเคยส่งอีเมลเพลง All I Want For Christmas Is You มาให้ในวันคริสต์มาส ต่อมาเธอพบบัญชีเรดดิตของแซมโดยบังเอิญจึงแจ้งทีมสนับสนุน ขณะที่หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ชี้แจงต่อการไต่สวน ยืนยันว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้ช่วยดูแล เนื่องจากข้อความในโพสต์สร้างความกังวลอย่างมาก