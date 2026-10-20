สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 21:17 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 21:18 น.
สลด นร.ออทิสติกวัย 18 จบชีวิตในห้องน้ำ หลังถูกจับได้แอบชอบพี่เลี้ยง

แม่จี้สอบสวน ร่ำไห้จวกสถาบันบกพร่อง ปล่อยลูกเผชิญหน้าความอับอายลำพังก่อนพบร่างไร้วิญญาณ เผยปมโพสต์ระบายความรู้สึกในเว็บบอร์ด ครูใหญ่สั่งเปลี่ยนคนดูแลกะทันหัน

แม่ของ แซม คูตส์ นักเรียนออทิสติกกลุ่มอาการที่มีศักยภาพสูง (High-functioning autism) วัย 18 ปี ให้การต่อเจ้าหน้าที่ไต่สวนการเสียชีวิต ชี้ว่าวิทยาลัย ควีน เอลิซาเบธ ซิกส์ฟอร์ม ในเมืองดาร์ลิงตัน ประเทศอังกฤษ ละเลยหน้าที่การดูแลจนทำให้ลูกชายตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องน้ำของวิทยาลัย

เหตุสลดเกิดขึ้นช่วงเดือนมกราคม หลังแซมเข้าพบรองครูใหญ่ตามนัดหมาย เพื่อพูดคุยกรณีโพสต์ข้อความบนเว็บบอร์ดเรดดิต (Reddit) เปิดเผยความรู้สึกว่าแอบชอบ ลอเรน ครอสบี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดูแลประจำตัว ทั้งยังระบุเรื่องการรับประทานฮอร์โมนออกซิโทซินเพื่อลดอาการออทิสติก ทางวิทยาลัยจึงแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ดูแล สร้างความอับอายให้แก่วัยรุ่นหนุ่มอย่างมาก

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กล้องวงจรปิดบันทึกภาพแซมเดินออกจากห้องประชุมตามลำพัง ตรงไปยังห้องน้ำทันที ก่อนที่ครูใหญ่จะพบร่างไร้วิญญาณหลังเวลาผ่านไปนานกว่า 3 ชั่วโมง เคียร์สเตน ผู้เป็นแม่ซึ่งทำงานเป็นพยาบาล ตำหนิว่าทางวิทยาลัยล้มเหลวในการปกป้องดูแลลูกชาย ทั้งที่ตนเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองความปลอดภัยล่วงหน้าให้พูดคุยกับลูกอย่างนุ่มนวล

แม่ผู้สูญเสียเล่าว่า ก่อนเข้าพบครู แซมกังวลว่าโพสต์บนโลกออนไลน์จะทำให้ตนเองดูน่ารังเกียจ หลังการประชุมเสร็จสิ้น รองครูใหญ่โทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายมีท่าทีปกติดี ทว่าต่อมาทางวิทยาลัยโทรแจ้งว่าแซมขาดเรียนวิชาจิตวิทยา เมื่อตนโทรกลับไป เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากำลังจัดการเหตุฉุกเฉิน ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับลูกชาย กระทั่งตำรวจเดินทางมาแจ้งข่าวร้ายถึงบ้านพัก

ด้านผู้ช่วยดูแลสาวเปิดเผยว่า แซมเคยส่งอีเมลเพลง All I Want For Christmas Is You มาให้ในวันคริสต์มาส ต่อมาเธอพบบัญชีเรดดิตของแซมโดยบังเอิญจึงแจ้งทีมสนับสนุน ขณะที่หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ชี้แจงต่อการไต่สวน ยืนยันว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้ช่วยดูแล เนื่องจากข้อความในโพสต์สร้างความกังวลอย่างมาก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 21:17 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 21:18 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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