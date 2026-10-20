ทั้งฮาทั้งสงสาร พ่อนั่งทับงูหลายวัน จนแบนคาเบาะ หนุ่มโพสต์ถามนี่งูอะไร?
ทั้งฮาทั้งสงสาร พ่อนั่งทับงูหลายวัน จนแบนแต๊ดแต๋ติดอยู่ใต้เบาะโดยไม่รู้ตัว หนุ่มคาใจโพสต์ถามนี่งูอะไร ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น
ทำเอาชาวเน็ตแห่หัวเราะปนสงสารกันทั้งโซเชียล เมื่อผูู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ผ่านกลุ่ม งูไทย…อะไรก็ได้ all about Thailand snakes เป็นภาพงูตัวหนึ่งที่มีสภาพแบนจากการถูกกดทับ พร้อมระบุข้อความว่า
“งูอะไรครับ? พ่อนั่งทับแบนเลย พ่อปลอดภัยดีครับ เหตุเกิดจากน้อนขดตัวอยู่ใต้เบาะบนเก้าอี้นุ่มๆ อีกที ทำให้ตอนพ่อนั่งทับเลยไม่รู้สึกอะไรเลย ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ” นอกจากนี้นังระบุเพิ่มเติมด้วยว่า
“พ่อหนักประมาณ 90 โล น้อนขดอยู่ใต้เบาะที่วางบนเก้าอี้นุ่มๆ อีกที ตอนพ่อนั่งเลยไม่รู้สึกเลย นั่งทับอยู่นานและทับหลายวันจนแบนเลย ขอบคุณคำตอบนะครับ”
จากโพสต์ดังกล่าว ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ “เหมือนโดนรีดด้วยไม้รีดแป้งเลยอ่ะ คุณพ่อต้องนั่งแล้วบด ขยี้ บี้เก้าอี้ขนาดไหนถึงแบนได้ขนาดนี้” , “สงสารจังเลย ให้คุณพ่อไปทำบุญให้น้องหน่อยนะคะ ” , “เคยได้ยินแต่กล้วยทับนี่งูทับ แบนเลยครับ”
ทั้งนี้ ได้มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งระบุว่า งูตัวที่ถูกนั่งทับจนแบนนั้นเป็นงูทางมะพร้าว ซึ่งไม่มีพิษ แต่ทว่าได้มีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งได้คอมเมนต์สอบถามอายุของคุณพ่อที่นั่งทับงูจนแบนและทะเบียนรถคันดังกล่าวด้วย
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