ลือสะพัด! หาม คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งตัวรักษาที่จีนด่วน หลัง ‘เลือดออกในสมอง’

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:35 น.
ลือสะพัด! หาม คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งตัวรักษาที่จีนด่วน หลัง 'เลือดออกในสมอง'

สื่อทั่วโลกลือสะพัด! หามตัว “คิมจองอึน” ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งรักษาที่ประเทศจีนเป็นการด่วน หลังมีภาวะ ‘เลือดออกในสมอง’ อาการโคม่า

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 สำนักข่าว The Sun มีรายงานว่า คิมจองอึน (Kim-Jong un) ผู้นำเกาหลีเหนือ อาการโคม่าหลังเส้นเลือดในสมองแตก ต้องส่งตัวไปรักษาที่ประเทศจีนเป็นการด่วน ตามข้อกล่าวอ้างที่แพร่สะพัดอย่างหนักบนโลกออนไลน์

ชาวเน็ตบางรายอ้างว่า มีการนำตัว คิมจองอึน มีอาการเลือดออกในสมองอย่างรุนแรง จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในประเทศจีนเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานพยาบาลในกรุงเปียงยางไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งคาดการณ์ว่า ผู้นำเกาหลีเหนือ น่าจะถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาแบบฉุกเฉินที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนียน ในกรุงปักกิ่ง

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ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า มีผู้พบเห็น คิมจองอึน ครั้งล่าสุดขณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในกรุงเปียงยาง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเราคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวและการยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง หากมีอัปเดตความคืนหน้าจะรายงานให้ทราบในทันที

ลือสะพัด! หาม คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งตัวรักษาที่จีนด่วน หลัง &apos;เลือดออกในสมอง&apos;-1

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อ้างอิงจาก : thesun

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:35 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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