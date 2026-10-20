ลือสะพัด! หาม คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งตัวรักษาที่จีนด่วน หลัง ‘เลือดออกในสมอง’
สื่อทั่วโลกลือสะพัด! หามตัว “คิมจองอึน” ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งรักษาที่ประเทศจีนเป็นการด่วน หลังมีภาวะ ‘เลือดออกในสมอง’ อาการโคม่า
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 สำนักข่าว The Sun มีรายงานว่า คิมจองอึน (Kim-Jong un) ผู้นำเกาหลีเหนือ อาการโคม่าหลังเส้นเลือดในสมองแตก ต้องส่งตัวไปรักษาที่ประเทศจีนเป็นการด่วน ตามข้อกล่าวอ้างที่แพร่สะพัดอย่างหนักบนโลกออนไลน์
ชาวเน็ตบางรายอ้างว่า มีการนำตัว คิมจองอึน มีอาการเลือดออกในสมองอย่างรุนแรง จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในประเทศจีนเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานพยาบาลในกรุงเปียงยางไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งคาดการณ์ว่า ผู้นำเกาหลีเหนือ น่าจะถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาแบบฉุกเฉินที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งยูเนียน ในกรุงปักกิ่ง
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า มีผู้พบเห็น คิมจองอึน ครั้งล่าสุดขณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในกรุงเปียงยาง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเราคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวและการยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง หากมีอัปเดตความคืนหน้าจะรายงานให้ทราบในทันที
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อ้างอิงจาก : thesun