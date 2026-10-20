อาลัย ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ปูชนียบุคคล มจร เสียชีวิตวัย 97 ปี
สิ้น ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตและผู้วางรากฐาน ม.มหาจุฬาฯ ถึงแก่กรรมวัย 97 ปี ย้อนประวัติยิ่งใหญ่คุณูปการด้านปรัชญา-ภาษาไทย
แวดวงวิชาการ ศาสนา และภาษาไทยสูญเสียครั้งใหญ่หลัง พระเทพวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้รับแจ้งข่าวจากคุณปัญญวัฒน์ ทองประเสริฐ ซึ่งเป็นบุตรชายว่า ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ถึงแก่กรรมลงแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา 20.50 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุ 97 ปี
เบื้องต้น ทางครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) ส่วนกำหนดการวันและเวลาที่แน่ชัดจะมีการแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
ศ.พิเศษ จำนงค์ เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2472 ท่านเป็นผู้ที่มีความสว่างไสวในทางธรรมและวิชาการมาตั้งแต่วัยหนุ่ม ในปี พ.ศ. 2495 สามารถสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) จากสำนักเรียนวัดสระเกศฯ จากนั้นปี พ.ศ. 2497 ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นบัณฑิตรุ่นแรกของ มจร (พุทธศาสตรบัณฑิต)
ด้วยความรู้ความสามารถที่โดดเด่นทำให้ในปี พ.ศ. 2500 ขณะมีอายุเพียง 28 ปี ท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น “พระกวีวรญาณ” พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ วัดสระเกศฯ ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อจนคว้าปริญญาโทด้าน Philosophy & SEAsia Studies จากมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2504 และกลับมาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่ มจร
ท่านคือหนึ่งในเสาหลักผู้บุกเบิกและปฏิรูปมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้มีความทันสมัยทัดเทียมสากล ร่วมกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) นำระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) และระบบหน่วยกิตสากลเข้ามาใช้ในคณะสงฆ์เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเชิญ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เข้ามาช่วยบริหาร มจร ในยุคนั้น
กระทั่ง 1 มกราคม 2508 ท่านตัดสินใจลาสิกขาเพื่อออกมารับใช้ชาติในวิถีฆราวาส และได้สร้างคุณูปการมากมายตราบจนบั้นปลายชีวิต ในปี 2533 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาปรัชญา มจร จากนั้น ปี 2538-2542 ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน และเป็นราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สาขาวิชาตรรกศาสตร์ และได้รับพระราชทานปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศน.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) ในปี 2549
นอกจากบทบาททางวิชาการและศาสนาแล้ว คนไทยจำนวนมากยังคุ้นเคยกับท่านผ่านผลงานการอนุรักษ์ภาษาไทย ท่านเป็นเจ้าของผลงานหนังสือและรายการชื่อดังอย่าง “ภาษาของเรา”, “ภาษาไทยไขขาน” และ “ภาษาไทย 5 นาที” รวมถึงเป็นผู้แต่งตำราวิชาการด้านปรัชญาและตรรกศาสตร์ ซึ่งยังคงถูกใช้เป็นหลักสูตรอ้างอิงในระดับอุดมศึกษาของไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ที่มาข้อมูลจาก : ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา
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