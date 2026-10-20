เปิดสาเหตุ หมู วิทวัส มือกลอง SWEET MULLET ตัดสินใจอำลาวงหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้า
ส่งกำลังใจ! หมู วิทวัส มือกลอง SWEET MULLET เผยอาการป่วยตลอด 15 ปี ก่อนตัดสินใจอำลาวงร็อกชื่อดัง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้า
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก SWEET MULLET โพสต์แจ้งข่าวสำคัญให้แฟนเพลงได้ทราบโดยทั่วกันถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่เดือนมีนาคม 2570 นั่นก็คือ เต๋า ดุลยเกียรติ นักร้องนำ และ หมู วิทวัส มือกลอง-โปรดิวเซอร์ของวง ประกาศยุติบทบาทสมาชิก SWEET MULLET โดยจะร่วมบันทึกความทรงจำครั้งสุดท้ายในคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้า ท่ามกลางแฟนคลับที่ต่างก็เสียดายกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับศิลปินที่เขารัก
ช็อกแฟนเพลง! เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทในวง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ มี.ค.70โฆษณา
ล่าสุด หมู วิทวัส มือกลองและโปรดิวเซอร์ของวง SWEET MULLET ได้ออกมาโพสต์ข้อความพูดถึงสาเหตุที่ต้องตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะสมาชิกของวงทั้งที่เติบโตมาพร้อม ๆ กันและรักวงนี้มาก ๆ ผ่านทางอินตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า
“ผมเป็นโรค focal dystonia ที่แขนซ้ายมาประมาณ 15 ปี โรคนี้เป็นโรคทางสมองที่ควบคุมระบบประสาทสั่งการกล้ามเนื้อ ทำให้ผมไม่สามารถควบคุมแขนซ้ายได้อย่างปกติ เริ่มจากการตีกลองได้ไม่เหมือนเดิม ซึ่งในตอนแรกโรคนี้เป็นลักษณะ task-specific คือจะมีปัญหาเฉพาะแค่ตอนตีกลองเท่านั้น แต่จากการใช้งานกล้ามเนื้อผิด ๆ ซ้ำ ๆ ต่อเนื่องมานานหลายปี ในที่สุดโรคนี้ก็เริ่มลามไปสู่การเล่นกีตาร์ เปียโน และสุดท้ายลามมาสู่การใช้ชีวิตประจำวัน จะหยิบแก้วน้ำ โทรศัพท์ จับส้อม ติดกระดุม เปิดประตู เข้าเกียร์รถ เสยผม แขนซ้ายของผมก็มักจะผิดธรรมชาติอยู่เสมอ
การตีกลองจึงเป็นเรื่องที่ทั้งมีความสุขและทรมานผสมกันไป เวลาที่บังคับแขนซ้ายไม่ได้ดั่งใจโคตรน่าหงุดหงิด เสียงกลองในหัวที่เราคิด กับการทำงานของมือซ้าย มันไม่สัมพันธ์กันอีกต่อไปแล้ว ผมพยายามต่อสู้กับแขนซ้ายของตัวเองมาโดยตลอด หวังเพียงแค่อยากจะตีกลองที่เรารักไปให้ได้นานที่สุด แต่นับวันมันก็ยิ่งแย่ลง …แต่ไม่ว่าเราจะตีออกมาได้แย่ขนาดไหน ตลอด 15 ปีที่อยู่กับโรคนี้มา ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียว ที่จะได้รับคำตำหนิจากพี่ ๆ ในวง
ในความรู้สึกดีนี้ ที่พี่ ๆในวงยอมรับและเข้าใจ ลึกๆข้างในของเราก็มีเสี้ยวหนึ่งที่รู้สึกผิด รู้สึกเป็นตัวถ่วงของวงทั้งตอนเล่นสดและตอนทำเพลง …ที่ผ่านมาผมมักจะบอกกับคนอื่นว่า ที่วงเราใช้เวลาแต่งเพลงนานเพราะพิถีพิถันบ้าง ขี้เกียจบ้าง ไม่มีเวลาบ้าง แต่ความจริงส่วนนึงมันมาจากตัวผมเองนี่แหละไม่มีใจที่จะทำเพลงใหม่ …ในหัวมีไอเดียเพลงเจ๋ง ๆ ไลน์กลองเจ๋ง ๆ เต็มหัวไปหมด แต่ก็ไม่อยากจะทำมันออกมา เพราะรู้ทั้งรู้ว่าแขนซ้ายของเราจะไม่สามารถตีออกมาให้สมบูรณ์ได้ทั้งในห้องอัดและตอนเล่นสด ในฐานะที่เป็น Producer ของวงด้วย สุดท้ายก็เป็นเราเองนี่แหละที่คอยดึงให้การทำเพลงมันช้าไปซะหมด เพราะผลลัพธ์ที่ได้มันยังไม่ถูกใจเราสักที
ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมกอดวง Sweet Mullet เอาไว้แน่นด้วยความรักและความภาคภูมิใจ แต่พอเราตกหล่นทั้งเรื่องตีกลองและเรื่อง Produce เพลงของวง พอมานั่งทบทวนกับตัวเองแล้ว ไอ้สิ่งที่เรากอดเอาไว้ไม่ยอมปล่อย อาจจะเป็นแค่ ego กับความเห็นแก่ตัวของตัวเองก็ได้ …พอคิดได้แบบนี้ ในหัวก็เริ่มมีความคิดวนเวียนที่จะเลิกเล่นมาโดยตลอด แต่ก็ไม่เคยกล้าพอที่จะตัดสินใจได้สักที เพราะในใจยังมีความฝันของวงอีกเรื่องที่พวกเรายังไม่ได้ทำด้วยกัน นั่นก็คือ คอนเสิร์ตใหญ่
คอนเสิร์ตครั้งนี้ จะเป็นเส้นชัยสุดท้ายของเราในฐานะสมาชิก Sweet Mullet …ในวันที่จะเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของวง วันที่จะเป็นวันที่ดีที่สุดวันนึงในชีวิตของเรา เมื่อโชว์จบลง เราคงจะปล่อยมือได้โดยที่ไม่รู้สึกค้างคาใจอะไรอีก ขอบันทึกความทรงจำที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น ไว้ในใจของเราตลอดไป อยากขอบคุณทุกแรงเชียร์ ทุกกำลังใจ ทุกความเป็นห่วง ที่คอยมอบให้ผมเสมอมา ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ ลำพังตัวผมเองคนเดียว คงจะยอมแพ้ไปนานแล้ว …ที่ผ่านมามันดีมาก ๆ เลยครับ
หมู Sweet Mullet”
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อ้างอิงจาก : IG moovithawat, FB Sweet Mullet