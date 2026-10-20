คนกัมพูชาผวา! ธนาคารส่อล่ม APD Bank จ่อปิด 3 สาขา ถอนเงินไม่ได้
ธนาคารเอเชียแปซิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ หรือ APD Bank ในกัมพูชา เตรียมปิดให้บริการ 3 สาขาในกรุงพนมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ท่ามกลางความกังวลของลูกค้าที่เผชิญข้อจำกัดในการถอนเงินต่อเนื่องมาหลายเดือน
สำนักข่าว CamboJA รายงานว่า สาขาที่จะปิดประกอบด้วย สาขานโรดม สาขาเหมาเจ๋อตง และสาขาโอลิมเปีย ตามข้อความแจ้งที่ธนาคารส่งให้ลูกค้า โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ผู้ฝากเงินประมาณ 40 คนรวมตัวที่สำนักงานใหญ่ ย่านบึงกក់ กรุงพนมเปญ เพื่อเรียกร้องคำตอบเกี่ยวกับปัญหาถอนเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม
ด้านสื่อ Cambodia Business Watch รายงานว่า ธนาคารแจ้งเรื่องปิดสาขาผ่านแอปพลิเคชันเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ขณะที่สำนักงานใหญ่ยังเปิดดำเนินการอยู่ การปิดสาขาทั้งสามแห่งจึงเป็นคนละส่วนกับการปิดกิจการของธนาคารทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ APD Bank เคยระงับบริการหลักบางส่วนเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 11–15 มีนาคม 2569 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการปรับปรุงระบบ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้ฝากเงิน ก่อนธนาคารกลับมาเปิดบริการแบบมีข้อจำกัดในการทำธุรกรรม
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของลูกค้ายังไม่สิ้นสุดลง โดยรายงานของ CamboJA เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ระบุว่า ผู้ฝากเงินบางส่วนยังเผชิญข้อจำกัดในการถอนเงิน แม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนหลังธนาคารเริ่มใช้มาตรการดังกล่าว
ต่อมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ธนาคารประกาศแนวทางถอนเงินแบบนัดหมายล่วงหน้า วงเงินสูงสุด 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมคงเพดานการโอนผ่านระบบ Bakong ไว้ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ
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