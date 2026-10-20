นศ.อุเทนถวาย บุกชุมนุมหน้า อว. ค้านย้ายที่ตั้งสถาบัน ขีดเส้นตายให้คำตอบใน 3 วัน
กลุ่มนักศึกษา อุเทนถวาย รวมตัวชุมนุมหน้ากระทรวง อว. คัดค้านคำสั่งย้ายสถานศึกษา พร้อมขีดเส้นตายให้คำตอบชัดเจนภายใน 3 วัน
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.69 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กว่า 100 คน เดินทางมาชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวง อว.บริเวณถนนโยธี เพื่อเรียกร้องให้คงสถานศึกษาที่ตั้งเดิม และคัดค้านการย้ายสถานศึกษาไปยังแห่งใหม่ โดยระหว่างการชุมนุมมีการปราศรัยและส่งเสียงเรียกร้องเป็นระยะ เพื่อจะขอให้เปิดประตูเข้าพื้นที่
ทั้งนี้ กระทรวง อว. ได้พยายามเปิดช่องทางการพูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย นางศรินยา สาขากร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. เข้าเจรจากับแกนนำนักศึกษา พร้อมเสนอให้ส่งตัวแทน 10 คนเข้าหารือกับ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. ซึ่งรอพบอยู่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวง อว. เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม แกนนำนักศึกษาประสงค์ให้นำนักศึกษาที่มาชุมนุมทั้งหมดเข้าพบ จึงยังไม่สามารถตกลงรูปแบบการหารือในเบื้องต้นได้
ต่อมา ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้ออกมาพบและเจรจากับแกนนำนักศึกษาด้วยตนเอง ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงให้มีการส่งตัวแทนเข้าหารือ ซึ่งทางฝ่ายนักศึกษาอุเทนถวาย นำโดย นายกฤษฏิธัชย์ ณัญวราณัญต์ นักศึกษาปริญญาเอก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยบรรยากาศการเจรจาเป็นไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอของแต่ละฝ่าย
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ของกระทรวง อว. ว่า ต้องการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาและก้าวไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ กระทรวง อว. และ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.อว. ไม่มีเจตนาสร้างความขัดแย้งหรือทำให้ฝ่ายใดด้อยคุณค่า แต่มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการผลิตวิศวกรของประเทศ โดยกระบวนการที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน
ด้านนายกฤษฏิธัชย์ ได้สะท้อนข้อกังวลต่อคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการย้ายสถานศึกษา โดยระบุว่า นักศึกษาเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกรอบเวลาการดำเนินการภายใน 90 วัน ซึ่งมองว่าเป็นระยะเวลาที่จำกัดเมื่อเทียบกับการจัดการเรียนการสอนหนึ่งภาคการศึกษา อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่รองรับที่พร้อมใช้งาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของนักศึกษา สภาพจิตใจ และการเรียนการสอนโดยตรง
ตัวแทนนักศึกษายังเสนอให้กระทรวง อว. ทบทวนแนวทางดำเนินการและเปิดโต๊ะเจรจาอีกครั้ง โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาทางออกที่สามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมเสนอว่า หากมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา ควรจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้งานก่อน จึงค่อยพิจารณาการย้าย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา
นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ชะลอการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยขอให้กระทรวง อว. มีคำตอบที่ชัดเจนภายใน 3 วัน โดยหากไม่มีความคืบหน้า กลุ่มนักศึกษาอาจพิจารณายกระดับการเรียกร้องต่อไป
ด้านปลัดกระทรวง อว. รับฟังข้อเรียกร้องและข้อเสนอทั้งหมด พร้อมรับปากว่าจะนำประเด็นดังกล่าว รวมถึงกรอบเวลา 3 วันที่ตัวแทนนักศึกษาเสนอ ไปหารือกับ รมว.อว. เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและหาแนวทางดำเนินการโดยเร็วที่สุด
ขณะที่ ทพญ.ศรีญาดา กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวง อว. ต้องทำหน้าที่ของตนเองตามระบบ ส่วนน้องๆ ก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองในฐานะนักศึกษา จึงอยากขอความเห็นใจและขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เพื่อประคับประคองและผ่านช่วงเวลาแห่งปัญหานี้ไปให้ได้ โดยไม่มองว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรู
การหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามของกระทรวง อว. ในการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของนักศึกษา โดยมุ่งใช้การเจรจาเป็นแนวทางในการคลี่คลายสถานการณ์และแสวงหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังการเจรจา ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณที่กระทรวงรับฟังข้อเสนอ พร้อมขออนุญาตใช้ห้องน้ำภายในสถานที่ก่อนเดินทางกลับ
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