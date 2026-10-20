นศ.อุเทนถวาย บุกชุมนุมหน้า อว. ค้านย้ายที่ตั้งสถาบัน ขีดเส้นตายให้คำตอบใน 3 วัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 09:41 น.
นศ.อุเทนถวาย บุกชุมนุมหน้า อว. ค้านย้ายที่ตั้งสถาบัน ขีดเส้นตายให้คำตอบใน 3 วัน

กลุ่มนักศึกษา อุเทนถวาย รวมตัวชุมนุมหน้ากระทรวง อว. คัดค้านคำสั่งย้ายสถานศึกษา พร้อมขีดเส้นตายให้คำตอบชัดเจนภายใน 3 วัน

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.69 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กว่า 100 คน เดินทางมาชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวง อว.บริเวณถนนโยธี เพื่อเรียกร้องให้คงสถานศึกษาที่ตั้งเดิม และคัดค้านการย้ายสถานศึกษาไปยังแห่งใหม่ โดยระหว่างการชุมนุมมีการปราศรัยและส่งเสียงเรียกร้องเป็นระยะ เพื่อจะขอให้เปิดประตูเข้าพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวง อว. ได้พยายามเปิดช่องทางการพูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย นางศรินยา สาขากร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. เข้าเจรจากับแกนนำนักศึกษา พร้อมเสนอให้ส่งตัวแทน 10 คนเข้าหารือกับ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. ซึ่งรอพบอยู่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวง อว. เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม แกนนำนักศึกษาประสงค์ให้นำนักศึกษาที่มาชุมนุมทั้งหมดเข้าพบ จึงยังไม่สามารถตกลงรูปแบบการหารือในเบื้องต้นได้

โฆษณา

ต่อมา ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้ออกมาพบและเจรจากับแกนนำนักศึกษาด้วยตนเอง ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงให้มีการส่งตัวแทนเข้าหารือ ซึ่งทางฝ่ายนักศึกษาอุเทนถวาย นำโดย นายกฤษฏิธัชย์ ณัญวราณัญต์ นักศึกษาปริญญาเอก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยบรรยากาศการเจรจาเป็นไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอของแต่ละฝ่าย

บรรยากาศการเจรจาระหว่างผู้บริหารกระทรวงและตัวแทนนักศึกษา
FB/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ของกระทรวง อว. ว่า ต้องการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาและก้าวไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ กระทรวง อว. และ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.อว. ไม่มีเจตนาสร้างความขัดแย้งหรือทำให้ฝ่ายใดด้อยคุณค่า แต่มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการผลิตวิศวกรของประเทศ โดยกระบวนการที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน

โฆษณา

ด้านนายกฤษฏิธัชย์ ได้สะท้อนข้อกังวลต่อคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการย้ายสถานศึกษา โดยระบุว่า นักศึกษาเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกรอบเวลาการดำเนินการภายใน 90 วัน ซึ่งมองว่าเป็นระยะเวลาที่จำกัดเมื่อเทียบกับการจัดการเรียนการสอนหนึ่งภาคการศึกษา อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่รองรับที่พร้อมใช้งาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของนักศึกษา สภาพจิตใจ และการเรียนการสอนโดยตรง

โฆษณา

ตัวแทนนักศึกษายังเสนอให้กระทรวง อว. ทบทวนแนวทางดำเนินการและเปิดโต๊ะเจรจาอีกครั้ง โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาทางออกที่สามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมเสนอว่า หากมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา ควรจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้งานก่อน จึงค่อยพิจารณาการย้าย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา

ปลัดกระทรวง อว. ลงพื้นที่เจรจากับแกนนำนักศึกษาอุเทนถวาย
FB/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ชะลอการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยขอให้กระทรวง อว. มีคำตอบที่ชัดเจนภายใน 3 วัน โดยหากไม่มีความคืบหน้า กลุ่มนักศึกษาอาจพิจารณายกระดับการเรียกร้องต่อไป
ด้านปลัดกระทรวง อว. รับฟังข้อเรียกร้องและข้อเสนอทั้งหมด พร้อมรับปากว่าจะนำประเด็นดังกล่าว รวมถึงกรอบเวลา 3 วันที่ตัวแทนนักศึกษาเสนอ ไปหารือกับ รมว.อว. เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและหาแนวทางดำเนินการโดยเร็วที่สุด

โฆษณา

ขณะที่ ทพญ.ศรีญาดา กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวง อว. ต้องทำหน้าที่ของตนเองตามระบบ ส่วนน้องๆ ก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองในฐานะนักศึกษา จึงอยากขอความเห็นใจและขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เพื่อประคับประคองและผ่านช่วงเวลาแห่งปัญหานี้ไปให้ได้ โดยไม่มองว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรู

การหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามของกระทรวง อว. ในการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของนักศึกษา โดยมุ่งใช้การเจรจาเป็นแนวทางในการคลี่คลายสถานการณ์และแสวงหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังการเจรจา ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณที่กระทรวงรับฟังข้อเสนอ พร้อมขออนุญาตใช้ห้องน้ำภายในสถานที่ก่อนเดินทางกลับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 09:41 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว

ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน

ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก &quot;สมรักษ์ คำสิงห์&quot; คดีพรากผู้เยาว์ 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

ด่วน! ศาลอุทธรณ์จำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์

13 นาที ที่แล้ว
น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม บันเทิง

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

22 นาที ที่แล้ว
ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

24 นาที ที่แล้ว
ศาลแขวงมีนบุรียกฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ฟ้องคดีหุ้น 49% ยัต ชัย ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ศาลยกฟ้องคดีหุ้น 49% ‘ยัต ชัยโสโร’

31 นาที ที่แล้ว
ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว ไลฟ์สไตล์

ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว

31 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน

45 นาที ที่แล้ว
ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์ ติณติณ ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน บันเทิง

ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์ ติณติณ ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน

47 นาที ที่แล้ว
ช็อก นักเพาะกายวัยแค่ 33 วูบกลางเวทีแข่ง เสียชีวิตเพียง 1 วันก่อนวันเกิด ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักเพาะกายวัยแค่ 33 วูบกลางเวทีแข่ง เสียชีวิตเพียง 1 วันก่อนวันเกิด

53 นาที ที่แล้ว
คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ &quot;รถถัง&quot; ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3 บันเทิง

คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ “รถถัง” ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสาเหตุตั้งศพพ่อและแม่คนละวัด ข่าว

สาเหตุ แพรรี่ ไพรวัลย์ ตั้งศพพ่อแม่คนละวัด คิดมาดีแล้ว รู้เหตุผลเข้าใจทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พลอย เฌอมาลย์&quot; เปิดใจ แฮปปี้ได้ชีวิตใหม่ รักตัวเองมากขึ้น หลังฮึดสู้มะเร็งเต้านม บันเทิง

“พลอย เฌอมาลย์” เปิดค่ารักษามะเร็ง เผยแฮปปี้ได้ชีวิตใหม่ รักตัวเองมากขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสะพัด! หาม คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งตัวรักษาที่จีนด่วน หลัง &#039;เลือดออกในสมอง&#039; ข่าว

ลือสะพัด! หาม คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งตัวรักษาที่จีนด่วน หลัง ‘เลือดออกในสมอง’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทั้งฮาทั้งสงสาร พ่อนั่งทับงูหลายวัน จนแบนแต๊ดแต๋โดยไม่รู้ตัว หนุ่มโพสต์ถามนี่งูอะไร? ข่าว

ทั้งฮาทั้งสงสาร พ่อนั่งทับงูหลายวัน จนแบนคาเบาะ หนุ่มโพสต์ถามนี่งูอะไร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ หมู วิทวัส มือกลอง SWEET MULLET ตัดสินใจอำลาวงหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้า บันเทิง

เปิดสาเหตุ หมู วิทวัส มือกลอง SWEET MULLET ตัดสินใจอำลาวงหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นวราตรี 2569 วัดแขก สีลม แห่วิชัยทัสมิ 20 ต.ค. ขบวนแห่ ปิดถนน 4 สาย ถึงตี 4 ไลฟ์สไตล์

นวราตรี 2569 วัดแขก สีลม ขบวนแห่วิชัยทัสมิ 20 ต.ค. ขบวนแห่ ปิดถนน 4 สาย ถึงตี 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง บันเทิง

ช็อกแฟนเพลง! เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทในวง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ มี.ค.70

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “ครูแจน” วัยเพียง 32 รถชนท้ายหกล้อ ดูโพสต์สุดท้ายยิ่งเศร้า ข่าว

อาลัย “ครูแจน” วัยเพียง 32 รถชนท้ายหกล้อ ดูโพสต์สุดท้ายยิ่งเศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอเดียร์ เตรียมควงสามี แจง DSI ปมถือหุ้น เว็บพนันออนไลน์ 1% วันนี้เวลา 10 โมง ข่าว

สส.ไอเดียร์ เตรียมควงสามี แจง DSI ปมถือหุ้น เว็บพนันออนไลน์ 1% วันนี้เวลา 10 โมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายการครัวคุณต๋อยและทูเดย์โชว์ ได้ไปต่อ หลัง ต๋อย ไตรภพ ยุติ บอร์น ออพเปอเรชั่น ข่าว

ครัวคุณต๋อย-ทูเดย์โชว์ ได้ไปต่อ? หลัง ‘ไตรภพ’ เลิกจ้างทุกตําแหน่ง ยุติ ‘บอร์น ออพเปอเรชั่น’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนางร้ายช่อง 7 ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงาน บันเทิง

อดีตนางร้ายช่อง 7 ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 20 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 550 บาท ทองแท่งขาย 65,700 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอเดียร์ อ้าง สามีขายหุ้นบริษัทโยง Shuffle ก่อนเป็น สส. จึงไม่แจ้ง ปปช. ข่าวการเมือง

ไอเดียร์ อ้าง สามีขายหุ้นบริษัทโยง Shuffle ก่อนเป็น สส. จึงไม่แจ้ง ปปช.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห๊ะ! คนขับรถนักเรียน ถูกไล่ออก เพราะจอดให้เด็กช่วยลูกแมวบาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

ห๊ะ! คนขับรถนักเรียน ถูกไล่ออก เพราะจอดให้เด็กช่วยลูกแมวบาดเจ็บ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ใหญ่กลางกรุงฮานอย เผาวอดอาคารหลังคาสังกะสี ควันดำพุ่งสูงหลายสิบเมตร ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้ใหญ่กลางกรุงฮานอย เผาวอดอาคารหลังคาสังกะสี ควันดำพุ่งสูงหลายสิบเมตร

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกซีรีส์ดัง Rebelde เสียชีวิตวัย 39 ปี บันเทิง

นางเอกซีรีส์ดัง Rebelde เสียชีวิตวัย 39 ปี หลังต่อสู้โรคมะเร็ง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปจับสึก 3 พระวัดดังริมเจ้าพระยา เสพยาบ้าทุกวัน อ้างเหนื่อย ใช้แรงงานบูรณะวัด