อาลัย “ครูแจน” วัยเพียง 32 รถชนท้ายหกล้อ ดูโพสต์สุดท้ายยิ่งเศร้า
อาลัย “ครูแจน” ครูภาษาไทยวัย 32 ปี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์ รถชนท้ายหกล้อ ย้อนโพสต์ก่อนเกิดเหตุ
วันที่ 19 ตุลาคม 2569 มีรายงานการเสียชีวิตของ น.ส.ฐาปณี สีหะวงษ์ หรือ “ครูแจน” อายุ 32 ปี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ หลังประสบอุบัติเหตุรถยนต์อเนกประสงค์ชนท้ายรถบรรทุกหกล้อ ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุรินทร์
เหตุเกิดบนทางหลวงหมายเลข 226 เส้นทางสุรินทร์–ศีขรภูมิ ฝั่งขาเข้าตัวเมืองสุรินทร์ บริเวณหน้าโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ โดยครูแจนซึ่งขับรถยนต์อเนกประสงค์ หรือ SUV แบบ 7 ที่นั่ง ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ภายหลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป เพื่อนและคนรู้จักได้เข้าไปแสดงความอาลัยผ่านเฟซบุ๊ก “แจนแจน ฐาปณี” ซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัวของครูแจน
ก่อนเกิดเหตุประมาณ 4–5 ชั่วโมง ครูแจนได้โพสต์สตอรี่เล่าเรื่องราวในช่วงเช้า กล่าวถึงการหลงลืมโทรศัพท์ พร้อมข้อความหยอกล้อเกี่ยวกับความคิดและอาการหลงลืมของตัวเอง
ส่วนโพสต์ก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งวัน เป็นคลิปวิดีโอขณะครูแจนกำลังล้างรถ พร้อมข้อความชวนให้ลองล้างรถเมื่อรู้สึกฟุ้งซ่าน ทิ้งท้ายด้วยคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิป
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่ให้เพื่อนและคนรู้จักเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของครูแจน หลายคนเขียนข้อความอำลาและขอให้เธอเดินทางสู่ภพภูมิที่ดี
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