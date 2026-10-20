จับสึก 3 พระวัดดังริมเจ้าพระยา เสพยาบ้าทุกวัน อ้างเหนื่อย ใช้แรงงานบูรณะวัด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 09:44 น.
3 พระวัดดังริมเจ้าพระยา เสพยาบ้าคากุฏิ อ้างบูรณะวัดเหนื่อย

จับสึกทันที 3 พระวัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสพยาบ้าทุกวัน อ้างใช้แรงงานบูรณะวัดจนเหนื่อย เจ้าหน้าที่รวบพร้อมของกลาง เตรียมดำเนินคดีต่อไป

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 พ.ต.อ.สอาด ดัดธุยะวัตร์ รรท.ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีพระภิกษุมั่วสุมยาเสพติด

เจ้าหน้าที่พบ พระตี๋ อายุ 66 ปี ยืนอยู่หน้าห้องพักบริเวณศาลาวัดด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนและพยายามจะเดินหลบหนีจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น ผลปรากฏว่าเจอยาบ้าจำนวน 23 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักชั้นวางของข้างที่นอน พระตี๋จำนนต่อหลักฐานยอมรับว่ายาทั้งหมดเป็นของตนเอง เมื่อตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงให้ทำการลาสิกขาทันที

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นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ขยายผลจับกุมพระภิกษุที่ร่วมอีก 2 รูป คือ พระคม อายุ 55 ปี และ พระโต้ง อายุ 44 ปี ค้นเจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่กับตัวและในกุฏิอีกคนละ 1 เม็ด รวมของกลางทั้งหมด 25 เม็ด

จากการสอบปากคำ อดีตพระตี๋ ให้การรับสารภาพว่า ตนบวชมาแล้ว 6 พรรษา ส่วนยาบ้าทั้งหมดไปซื้อมาจากคนงานวัยประมาณ 40 ปีที่เข้ามารับจ้างทำงานภายในวัด โดยซื้อมาเหมาเป็นถุง ถุงละ 200 เม็ด ในราคา 5,000 บาท แล้วเอามาเสพเรื่อย ๆ จนเหลือแค่ 23 เม็ด

ส่วนสาเหตุที่ต้องพึ่งยาเสพติดนั้น อดีตพระตี๋อ้างว่า ตนมีหน้าที่ช่วยดูแลและบำรุงวัด ต้องทำงานใช้แรงงานเยอะจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อย จึงตัดสินใจซื้อยาบ้ามาเสพเพื่อเรียกกำลังและเสพต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน

พร้อมกันนี้ อดีตพระตี๋ได้กล่าวขอโทษที่ทำตัวไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้วัดและพระพุทธศาสนาต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ยืนยันว่าหลังจากนี้ตั้งใจจะไม่กลับไปบวชอีก และจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้เด็ดขาด

เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ได้แก่ มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 09:44 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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