จับสึก 3 พระวัดดังริมเจ้าพระยา เสพยาบ้าทุกวัน อ้างเหนื่อย ใช้แรงงานบูรณะวัด
จับสึกทันที 3 พระวัดดังริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสพยาบ้าทุกวัน อ้างใช้แรงงานบูรณะวัดจนเหนื่อย เจ้าหน้าที่รวบพร้อมของกลาง เตรียมดำเนินคดีต่อไป
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 พ.ต.อ.สอาด ดัดธุยะวัตร์ รรท.ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีพระภิกษุมั่วสุมยาเสพติด
เจ้าหน้าที่พบ พระตี๋ อายุ 66 ปี ยืนอยู่หน้าห้องพักบริเวณศาลาวัดด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนและพยายามจะเดินหลบหนีจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น ผลปรากฏว่าเจอยาบ้าจำนวน 23 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักชั้นวางของข้างที่นอน พระตี๋จำนนต่อหลักฐานยอมรับว่ายาทั้งหมดเป็นของตนเอง เมื่อตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงให้ทำการลาสิกขาทันที
นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ขยายผลจับกุมพระภิกษุที่ร่วมอีก 2 รูป คือ พระคม อายุ 55 ปี และ พระโต้ง อายุ 44 ปี ค้นเจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่กับตัวและในกุฏิอีกคนละ 1 เม็ด รวมของกลางทั้งหมด 25 เม็ด
จากการสอบปากคำ อดีตพระตี๋ ให้การรับสารภาพว่า ตนบวชมาแล้ว 6 พรรษา ส่วนยาบ้าทั้งหมดไปซื้อมาจากคนงานวัยประมาณ 40 ปีที่เข้ามารับจ้างทำงานภายในวัด โดยซื้อมาเหมาเป็นถุง ถุงละ 200 เม็ด ในราคา 5,000 บาท แล้วเอามาเสพเรื่อย ๆ จนเหลือแค่ 23 เม็ด
ส่วนสาเหตุที่ต้องพึ่งยาเสพติดนั้น อดีตพระตี๋อ้างว่า ตนมีหน้าที่ช่วยดูแลและบำรุงวัด ต้องทำงานใช้แรงงานเยอะจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อย จึงตัดสินใจซื้อยาบ้ามาเสพเพื่อเรียกกำลังและเสพต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน
พร้อมกันนี้ อดีตพระตี๋ได้กล่าวขอโทษที่ทำตัวไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้วัดและพระพุทธศาสนาต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ยืนยันว่าหลังจากนี้ตั้งใจจะไม่กลับไปบวชอีก และจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้เด็ดขาด
เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ได้แก่ มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าอาวาส แจงดราม่าเซ็กซ์ทอยปะปนจีวร ยันเป็นของลูกศิษย์ วอนโยมอย่าหมดศรัทธา
- เจ้าของเล่า หลวงพี่จีวรบิน ยอมจ่าย 600 เช่าคาร์โบตเล่นเอง ลั่น “เกิดมาชาติเดียวขอขี่สักครั้ง” นะโยม
- อึ้ง! เหยื่อแฉเพิ่ม ป้าแมว สึกพระด้วยตัวเอง จับถลกจีวรไปผูกต้นไม้ ไม่ต้องทำพิธีใดๆ