ช็อกแฟนเพลง! เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทในวง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ มี.ค.70

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 09:37 น.
เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง

ช็อกแฟนเพลง! เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทการเป็นสมาชิกในวง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่เดือนมีนาคม 70

เรียกได้ว่าเป็นการประกาศข่าวที่ทำให้แฟนเพลงขาร็อกต้องช็อกไปตาม ๆ กัน เมื่อวงร็อกชื่อดัง อย่าง SWEET MULLET ได้โพสต์จดหมายแจ้งข่าวสำคัญถึงแฟน ๆ ทุกคนผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า หมู วิทวัส มือกลองของวง และ เต๋า ดุลยเกียรติ นักร้องนำของวง ยุติบทบาทการเป็นสมาชิก SWEET MULLET เตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้าย 27 มีนาคม 2570

“พวกเรา SWEET MULLET มีเรื่องสำคัญอยากแจ้งให้ทุกคนทราบ

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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราได้เดินทางร่วมกันผ่านเรื่องราวและประสบการณ์มากมาย โดยมีแฟนเพลงทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่คอยสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับวงเสมอมา

วันนี้ พวกเราอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่า เส้นทางของ SWEET MULLET กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

พี่เต๋า – ดุลยเกียรติ เลิศสุวรรณกุล และ พี่หมู – วิทวัส ภักดิ์แจ่มใส ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง SWEET MULLET โดยจะร่วมแสดงกับวงเป็นครั้งสุดท้ายในคอนเสิร์ตใหญ่

จนกว่าจะถึงวันนั้น พวกเราตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และใช้ทุกช่วงเวลาที่เหลือร่วมกัน สร้างความทรงจำที่มีความหมายกับแฟนเพลงทุกคนอย่างเต็มที่

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งระหว่างสมาชิก พวกเรายังมีความรัก ความเคารพ และความปรารถนาดีต่อกันเช่นเดิม เพียงแต่เมื่อเวลาผ่านไป แต่ละคนต่างมีเส้นทางและสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญแตกต่างกันออกไป

หลังจากนั้น พี่แป๊บ – ชลวิชญ์ ตันติโกสิทธรัตน์ และ พี่ตี่ – พิสุทธิ์ โล่ห์สีทอง จะเดินหน้าทำงานในนาม SWEET MULLET ต่อไป เพื่อก้าวเข้าสู่บทใหม่ของวง ส่วนทิศทางและรายละเอียดการดำเนินงานในอนาคต จะแจ้งให้ทุกคนทราบต่อไป

พวกเราขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนจากใจ สำหรับการสนับสนุนที่มีให้ SWEET MULLET มาโดยตลอด ทุกกำลังใจ ทุกเสียงร้อง และทุกความทรงจำที่สร้างร่วมกัน ล้วนมีความหมายกับพวกเราเสมอมา

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พวกเราหวังว่าจะได้พบกับทุกคนอีกครั้งในช่วงเวลาที่มีอยู่ และคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราแบบ 4 คนนี้เป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 27 มีนาคม 2570 เพื่อร่วมร้องเพลงและสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปด้วยกัน

ขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกัน และทำให้บทเพลงของ SWEET MULLET มีความหมายเสมอมา”

ช็อกแฟนเพลง! เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทในวง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ มี.ค.70-1

อ้างอิงจาก : FB Sweet Mullet

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 09:37 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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