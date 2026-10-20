ช็อกแฟนเพลง! เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทในวง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ มี.ค.70
ช็อกแฟนเพลง! เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทการเป็นสมาชิกในวง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่เดือนมีนาคม 70
เรียกได้ว่าเป็นการประกาศข่าวที่ทำให้แฟนเพลงขาร็อกต้องช็อกไปตาม ๆ กัน เมื่อวงร็อกชื่อดัง อย่าง SWEET MULLET ได้โพสต์จดหมายแจ้งข่าวสำคัญถึงแฟน ๆ ทุกคนผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า หมู วิทวัส มือกลองของวง และ เต๋า ดุลยเกียรติ นักร้องนำของวง ยุติบทบาทการเป็นสมาชิก SWEET MULLET เตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้าย 27 มีนาคม 2570
“พวกเรา SWEET MULLET มีเรื่องสำคัญอยากแจ้งให้ทุกคนทราบ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราได้เดินทางร่วมกันผ่านเรื่องราวและประสบการณ์มากมาย โดยมีแฟนเพลงทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่คอยสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับวงเสมอมา
วันนี้ พวกเราอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่า เส้นทางของ SWEET MULLET กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
พี่เต๋า – ดุลยเกียรติ เลิศสุวรรณกุล และ พี่หมู – วิทวัส ภักดิ์แจ่มใส ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง SWEET MULLET โดยจะร่วมแสดงกับวงเป็นครั้งสุดท้ายในคอนเสิร์ตใหญ่
จนกว่าจะถึงวันนั้น พวกเราตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และใช้ทุกช่วงเวลาที่เหลือร่วมกัน สร้างความทรงจำที่มีความหมายกับแฟนเพลงทุกคนอย่างเต็มที่
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งระหว่างสมาชิก พวกเรายังมีความรัก ความเคารพ และความปรารถนาดีต่อกันเช่นเดิม เพียงแต่เมื่อเวลาผ่านไป แต่ละคนต่างมีเส้นทางและสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญแตกต่างกันออกไป
หลังจากนั้น พี่แป๊บ – ชลวิชญ์ ตันติโกสิทธรัตน์ และ พี่ตี่ – พิสุทธิ์ โล่ห์สีทอง จะเดินหน้าทำงานในนาม SWEET MULLET ต่อไป เพื่อก้าวเข้าสู่บทใหม่ของวง ส่วนทิศทางและรายละเอียดการดำเนินงานในอนาคต จะแจ้งให้ทุกคนทราบต่อไป
พวกเราขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนจากใจ สำหรับการสนับสนุนที่มีให้ SWEET MULLET มาโดยตลอด ทุกกำลังใจ ทุกเสียงร้อง และทุกความทรงจำที่สร้างร่วมกัน ล้วนมีความหมายกับพวกเราเสมอมา
พวกเราหวังว่าจะได้พบกับทุกคนอีกครั้งในช่วงเวลาที่มีอยู่ และคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราแบบ 4 คนนี้เป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 27 มีนาคม 2570 เพื่อร่วมร้องเพลงและสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปด้วยกัน
ขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกัน และทำให้บทเพลงของ SWEET MULLET มีความหมายเสมอมา”
อ้างอิงจาก : FB Sweet Mullet
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