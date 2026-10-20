ไอเดียร์ อ้าง สามีขายหุ้นบริษัทโยง Shuffle ก่อนเป็น สส. จึงไม่แจ้ง ปปช.
ไอเดียร์ สุชาดา แจงสามีเคยถือหุ้นบริษัทโยงเว็บพนัน Shuffle 1.47% อ้างขายก่อนเป็น สส. จึงไม่แจ้งทรัพย์สินรายการนี้ เตรียมชี้แจง DSI วันนี้
อ้างอิงการสัมภาษณ์ช่อง 3 น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ “ไอเดียร์” สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ชี้อแจงหุ้นของสามีในบริษัทที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com ว่าสามีเคยถือหุ้นในสัดส่วน 1.47% แต่ได้ขายหุ้นออกไปแล้วก่อนที่เธอจะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
น.ส.สุชาดาชี้แจงว่า สามีลงทุนในบริษัท Mixed Order Limited ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หรือ BVI โดยบริษัทดังกล่าวเป็นเจ้าของบริษัท Natural Nine B.V. ที่จดทะเบียนในกูราเซา และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Shuffle.com การถือหุ้นของสามีจึงเป็นการลงทุนผ่านบริษัทที่อยู่ในโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว
สำหรับข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ปรากฏหุ้นรายการนี้ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เมื่อเข้ารับตำแหน่ง สส. น.ส.สุชาดาระบุว่า สามีได้ขายและโอนหุ้นออกไปตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จึงไม่มีหุ้นรายการนี้ให้แสดงในบัญชีทรัพย์สินครั้งดังกล่าว
น.ส.สุชาดายืนยันด้วยว่า ก่อนหน้านี้ ขณะดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เธอเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. โดยมีหุ้นรายการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย แต่เมื่อสามีไม่ได้ถือหุ้นแล้ว จึงไม่ได้ยื่นแสดงรายการเดิมอีกครั้งเมื่อรับตำแหน่ง สส.
นอกจากนี้ น.ส.สุชาดาระบุว่า เตรียมเข้าชี้แจงข้อมูลต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ในวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 10.00 น.
ย้อนปูมหลังปมหุ้นสามี “ไอเดียร์” เชื่อมโยงเว็บพนัน Shuffle
ประเด็นนี้เริ่มเป็นข่าวช่วงต้นเดือนตุลาคม 2569 หลังนายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน ตั้งคำถามถึงนายไทหยาง ซาง สามีของ น.ส.สุชาดา ว่ามีความเชื่อมโยงกับธุรกิจพนันออนไลน์และเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่ ต่อมานายศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ นำข้อมูลการลงทุนของสามีสุชาดามาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยเฉพาะความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนัน Shuffle.com
ข้อสงสัยจึงขยายเป็นสองส่วน คือ การลงทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ และ มีการแสดงหุ้นของคู่สมรสในบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ครบถ้วนหรือไม่ หลังมีการอ้างเอกสารผู้ถือหุ้นของบริษัท Mixed Order Limited ซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจ Shuffle แต่นักตรวจสอบตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่พบหุ้นรายการนี้ในบัญชีทรัพย์สินเมื่อสุชาดารับตำแหน่ง สส. นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ จึงประกาศเตรียมร้องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบสถานะหุ้นและความครบถ้วนของการยื่นบัญชี
เรื่องนี้ยังถูกจับตาเพราะสุชาดาเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีภารกิจปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และปิดกั้นเว็บพนัน ผู้ตั้งข้อสังเกตจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบว่าการลงทุนของสามีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเธอหรือไม่ ขณะที่สุชาดาปฏิเสธความเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ และชี้แจงเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมว่า สามีเป็นเพียงผู้ถือหุ้นประมาณ 1% ในกิจการต่างประเทศ ไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์ตามที่ถูกกล่าวหา
ต่อมา DSI รับเรื่องไว้เป็น เลขสืบสวนที่ 148/2569 พร้อมประสานตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจไซเบอร์ และ ปปง. เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเส้นทางการเงิน โดยขั้นตอนดังกล่าวเป็นการสืบสวนข้อเท็จจริง ยังไม่ใช่ข้อยุติว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงกระทำผิด
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