สส.ไอเดียร์ เตรียมควงสามี แจง DSI ปมถือหุ้น เว็บพนันออนไลน์ 1% วันนี้เวลา 10 โมง
สส.ไอเดียร์ พร้อมด้วยสามี เตรียมเข้าชี้แจง DSI ปมถือหุ้นเว็บพนันออนไลน์ 1.47% ยันเคยยื่น ป.ป.ช. และโอนหุ้นออกไปก่อนเลือกตั้งแล้ว
จากกรณี “สส.ไอเดียร์” หรือ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงนายไทหยาง ซาง สามี โดยยอมรับว่าสามีถือหุ้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเพียง 1% จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง นางสาวสุชาดาเตรียมเข้าชี้แจงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในวันนี้ เวลา 10.00 น. พร้อมสามี
น.ส.สุชาดา ได้เปิดเผยกับ ทีมข่าวช่อง 3 ว่า สามีถือหุ้นจริง 1.47% ในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน บริษัทนี้เป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของเว็บพนัน Shuffle.com ซึ่งจดทะเบียนในประเทศกูราเซา
ปัจจุบันสามีไม่ได้ถือหุ้นนี้แล้ว นางสาวสุชาดาระบุว่า ขายหุ้นออกไปตั้งแต่ก่อนได้รับเลือกตั้งเป็น สส. จึงไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินรายการนี้ต่อ ป.ป.ช. ตอนรับตำแหน่ง สส.
น.ส.สุชาดา ยืนยันว่า ช่วงที่เป็นเลขาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. และครั้งนั้นมีรายการหุ้นนี้อยู่ด้วย แต่หุ้นถูกโอนออกไปก่อนการเลือกตั้งเมื่อ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ฉะนั้น ตอนเป็น สส. ครั้งนี้จึงไม่ได้ยื่นรายการดังกล่าว เพราะไม่มีหุ้นแล้ว
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