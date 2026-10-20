ครัวคุณต๋อย-ทูเดย์โชว์ ได้ไปต่อ? หลัง ‘ไตรภพ’ เลิกจ้างทุกตําแหน่ง ยุติ ‘บอร์น ออพเปอเรชั่น’
ไขข้อสงสัย ครัวคุณต๋อย-ทูเดย์โชว์ ได้ไปต่อไหม? หลัง ‘ไตรภพ’ ยุติบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จํากัด เลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง
จากกรณีช็อกวงการธุรกิจสื่อ บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จํากัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ระดับตำนาน ภายใต้การบริหารของพิธีกรคนดัง “ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์” ประกาศยุติกิจการและเลิกจ้างพนักงานทุกตําแหน่งทุกแผนก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 สาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำชะลอตัวอย่างรุนแรง ทำให้ต้องแบกรับผลขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากกระแสข่าวดังกล่าวทำให้แฟนรายการยอดฮิตอย่าง “ทูเดย์โชว์ (Today Show)” และ “ครัวคุณต๋อย” กังวลว่าทั้งสองรายการจะลาจอตามบริษัทไปด้วยหรือไม่ โดยบริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่และผู้ผลิตหลักของรายการเรือธงอย่าง ทูเดย์โชว์ และ ครัวคุณต๋อย ทางช่อง 3 ยังดำเนินกิจการ
ข้อมูลล่าสุดจาก ข่าวสด เผยว่า ต๋อย ไตรภพ เตรียมแถลงเรื่องการออกอากาศรายการทูเดย์โชว์และครัวคุณต๋อย ทางช่อง 3 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00-12.00 น. ซึ่งทิศทางการออกอากาศของ 2 รายการยอดฮิตจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามข้อเท็จจริงจากอาต๋อยอีกครั้ง
ส่วน บริษัท บอร์น โปรเจค จำกัด ดูแลงานอีเวนต์และมหกรรมอาหารระดับประเทศ เช่น ครัวคุณต๋อยยกทัพ บริหารงานโดย ตูน พัทธยศ ลิมปพัทธ์ ลูกชายของต๋อย ไตรภพ ดำเนินกิจการอยู่เช่นเดียวกัน
ขณะที่ บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ทำหน้าที่หน่วยสนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ รับจัดรายการบันเทิง และให้บริการโฆษณา ประกาศยุติกิจการมีผลวันที่ 30 พ.ย. 69
นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ยุติกิจการไปแล้วก่อนหน้านี้ ได้แก่ บริษัท บอร์น พับลิชชิ่ง จำกัด (เคยประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายนิตยสาร) เลิกกิจการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 และ บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด (เคยดูแลการขยายแบรนด์ครัวคุณต๋อยเข้าสู่สื่อดิจิทัล) ปัจจุบันมีสถานะเสร็จการชำระบัญชีแล้ว
ข้อมูฃลจาก : ข่าวสด
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