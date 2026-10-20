ครัวคุณต๋อย-ทูเดย์โชว์ ได้ไปต่อ? หลัง ‘ไตรภพ’ เลิกจ้างทุกตําแหน่ง ยุติ ‘บอร์น ออพเปอเรชั่น’

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:26 น.
รายการครัวคุณต๋อยและทูเดย์โชว์ ได้ไปต่อ หลัง ต๋อย ไตรภพ ยุติ บอร์น ออพเปอเรชั่น

ไขข้อสงสัย ครัวคุณต๋อย-ทูเดย์โชว์ ได้ไปต่อไหม? หลัง ‘ไตรภพ’ ยุติบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จํากัด เลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง

จากกรณีช็อกวงการธุรกิจสื่อ บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จํากัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ระดับตำนาน ภายใต้การบริหารของพิธีกรคนดัง “ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์” ประกาศยุติกิจการและเลิกจ้างพนักงานทุกตําแหน่งทุกแผนก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 สาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำชะลอตัวอย่างรุนแรง ทำให้ต้องแบกรับผลขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากกระแสข่าวดังกล่าวทำให้แฟนรายการยอดฮิตอย่าง “ทูเดย์โชว์ (Today Show)” และ “ครัวคุณต๋อย” กังวลว่าทั้งสองรายการจะลาจอตามบริษัทไปด้วยหรือไม่ โดยบริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่และผู้ผลิตหลักของรายการเรือธงอย่าง ทูเดย์โชว์ และ ครัวคุณต๋อย ทางช่อง 3 ยังดำเนินกิจการ

โฆษณา

ข้อมูลล่าสุดจาก ข่าวสด เผยว่า ต๋อย ไตรภพ เตรียมแถลงเรื่องการออกอากาศรายการทูเดย์โชว์และครัวคุณต๋อย ทางช่อง 3 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00-12.00 น. ซึ่งทิศทางการออกอากาศของ 2 รายการยอดฮิตจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามข้อเท็จจริงจากอาต๋อยอีกครั้ง

ต๋อย ไตรภพ

ส่วน บริษัท บอร์น โปรเจค จำกัด ดูแลงานอีเวนต์และมหกรรมอาหารระดับประเทศ เช่น ครัวคุณต๋อยยกทัพ บริหารงานโดย ตูน พัทธยศ ลิมปพัทธ์ ลูกชายของต๋อย ไตรภพ ดำเนินกิจการอยู่เช่นเดียวกัน

ขณะที่ บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ทำหน้าที่หน่วยสนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ รับจัดรายการบันเทิง และให้บริการโฆษณา ประกาศยุติกิจการมีผลวันที่ 30 พ.ย. 69

นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ยุติกิจการไปแล้วก่อนหน้านี้ ได้แก่ บริษัท บอร์น พับลิชชิ่ง จำกัด (เคยประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายนิตยสาร) เลิกกิจการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 และ บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด (เคยดูแลการขยายแบรนด์ครัวคุณต๋อยเข้าสู่สื่อดิจิทัล) ปัจจุบันมีสถานะเสร็จการชำระบัญชีแล้ว

ข้อมูฃลจาก : ข่าวสด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ต.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 20 ต.ค. 2569 10:26 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว

ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน

ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน

เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก &quot;สมรักษ์ คำสิงห์&quot; คดีพรากผู้เยาว์ 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

ด่วน! ศาลอุทธรณ์จำคุก “สมรักษ์ คำสิงห์” 1 ปี 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีพรากผู้เยาว์

13 นาที ที่แล้ว
น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม บันเทิง

น้องสาว ตัดขาด ลุงโยธิน ให้ข่าวไร้ญาติ ยันที่ผ่านมาดูแลตลอด เสียใจครอบครัวโดนประณาม

23 นาที ที่แล้ว
ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ปล่อยยานสำรวจ ดวงจันทร์ดาวอังคาร สำเร็จ ลุ้นชาติแรก เก็บตัวอย่างหินกลับโลก

24 นาที ที่แล้ว
ศาลแขวงมีนบุรียกฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ฟ้องคดีหุ้น 49% ยัต ชัย ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้หุ้นคืน ศาลยกฟ้องคดีหุ้น 49% ‘ยัต ชัยโสโร’

31 นาที ที่แล้ว
ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว ไลฟ์สไตล์

ประเพณีรับบัว 2569 วัดหลวงพ่อโต บางพลี เช็กกำหนดการ โยนบัว

32 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ฟาดภูมิใจไทย ไม่เคารพกฎหมาย หลัง สส.ไอเดียร์ แจงสามีถือหุ้นเว็บพนัน

45 นาที ที่แล้ว
ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์ ติณติณ ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน บันเทิง

ฟารีดา เผยภาพ น้องเวร่า ครั้งแรก เผยโมเมนต์ ติณติณ ตื่นเช้าไปหาลูกสาวที่รพ.ทุกวัน

47 นาที ที่แล้ว
ช็อก นักเพาะกายวัยแค่ 33 วูบกลางเวทีแข่ง เสียชีวิตเพียง 1 วันก่อนวันเกิด ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักเพาะกายวัยแค่ 33 วูบกลางเวทีแข่ง เสียชีวิตเพียง 1 วันก่อนวันเกิด

53 นาที ที่แล้ว
คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ &quot;รถถัง&quot; ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3 บันเทิง

คริส เฮมส์เวิร์ธ โพสต์รูปคู่ “รถถัง” ยกย่องแชมป์ตัวจริง เยี่ยมกอง Extraction 3

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยสาเหตุตั้งศพพ่อและแม่คนละวัด ข่าว

สาเหตุ แพรรี่ ไพรวัลย์ ตั้งศพพ่อแม่คนละวัด คิดมาดีแล้ว รู้เหตุผลเข้าใจทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พลอย เฌอมาลย์&quot; เปิดใจ แฮปปี้ได้ชีวิตใหม่ รักตัวเองมากขึ้น หลังฮึดสู้มะเร็งเต้านม บันเทิง

“พลอย เฌอมาลย์” เปิดค่ารักษามะเร็ง เผยแฮปปี้ได้ชีวิตใหม่ รักตัวเองมากขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสะพัด! หาม คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งตัวรักษาที่จีนด่วน หลัง &#039;เลือดออกในสมอง&#039; ข่าว

ลือสะพัด! หาม คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งตัวรักษาที่จีนด่วน หลัง ‘เลือดออกในสมอง’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทั้งฮาทั้งสงสาร พ่อนั่งทับงูหลายวัน จนแบนแต๊ดแต๋โดยไม่รู้ตัว หนุ่มโพสต์ถามนี่งูอะไร? ข่าว

ทั้งฮาทั้งสงสาร พ่อนั่งทับงูหลายวัน จนแบนคาเบาะ หนุ่มโพสต์ถามนี่งูอะไร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต อายุ 97 ปี เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ปูชนียบุคคล มจร เสียชีวิตวัย 97 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ หมู วิทวัส มือกลอง SWEET MULLET ตัดสินใจอำลาวงหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้า บันเทิง

เปิดสาเหตุ หมู วิทวัส มือกลอง SWEET MULLET ตัดสินใจอำลาวงหลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นวราตรี 2569 วัดแขก สีลม แห่วิชัยทัสมิ 20 ต.ค. ขบวนแห่ ปิดถนน 4 สาย ถึงตี 4 ไลฟ์สไตล์

นวราตรี 2569 วัดแขก สีลม ขบวนแห่วิชัยทัสมิ 20 ต.ค. ขบวนแห่ ปิดถนน 4 สาย ถึงตี 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาคารธนาคาร APD Bank ประเทศกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

คนกัมพูชาผวา! ธนาคารส่อล่ม APD Bank จ่อปิด 3 สาขา ถอนเงินไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นศ.อุเทนถวาย บุกชุมนุมหน้า อว. ค้านย้ายที่ตั้งสถาบัน ขีดเส้นตายให้คำตอบใน 3 วัน ข่าว

นศ.อุเทนถวาย บุกชุมนุมหน้า อว. ค้านย้ายที่ตั้งสถาบัน ขีดเส้นตายให้คำตอบใน 3 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 พระวัดดังริมเจ้าพระยา เสพยาบ้าคากุฏิ อ้างบูรณะวัดเหนื่อย ข่าว

จับสึก 3 พระวัดดังริมเจ้าพระยา เสพยาบ้าทุกวัน อ้างเหนื่อย ใช้แรงงานบูรณะวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง บันเทิง

ช็อกแฟนเพลง! เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทในวง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ มี.ค.70

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “ครูแจน” วัยเพียง 32 รถชนท้ายหกล้อ ดูโพสต์สุดท้ายยิ่งเศร้า ข่าว

อาลัย “ครูแจน” วัยเพียง 32 รถชนท้ายหกล้อ ดูโพสต์สุดท้ายยิ่งเศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 20 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 550 บาท ทองแท่งขาย 65,700 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอเดียร์ อ้าง สามีขายหุ้นบริษัทโยง Shuffle ก่อนเป็น สส. จึงไม่แจ้ง ปปช. ข่าวการเมือง

ไอเดียร์ อ้าง สามีขายหุ้นบริษัทโยง Shuffle ก่อนเป็น สส. จึงไม่แจ้ง ปปช.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห๊ะ! คนขับรถนักเรียน ถูกไล่ออก เพราะจอดให้เด็กช่วยลูกแมวบาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

ห๊ะ! คนขับรถนักเรียน ถูกไล่ออก เพราะจอดให้เด็กช่วยลูกแมวบาดเจ็บ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ใหญ่กลางกรุงฮานอย เผาวอดอาคารหลังคาสังกะสี ควันดำพุ่งสูงหลายสิบเมตร ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้ใหญ่กลางกรุงฮานอย เผาวอดอาคารหลังคาสังกะสี ควันดำพุ่งสูงหลายสิบเมตร

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปราคาทองวันนี้ 20 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 550 บาท ทองแท่งขาย 65,700 บาท