รีสอร์ตนครพนม ถอนแจ้งความ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ ปมกล่าวหาเอาแมวเข้าที่พัก รับผิดไร้ข้อแก้ตัว
รีสอร์ตนครพนม ถอนแจ้งความ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ เข้าใจผิดกล่าวหาแอบอุ้มแมวเข้าห้องพัก น้อมรับผิด-ไม่มีข้อแก้ตัว พร้อมนำบทเรียนไปปรับปรุงบริการ
จากกรณีอินฟลูเอนเซอร์สาวสายไลฟ์สไตล์ มะปราง พัชร์ณิชชา เจ้าของช่องติ๊กต็อก มะปราง ลองเบิ่ง โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะเดินทางไปพักที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งใน จ.นครพนม จู่ ๆ ถูกเจ้าของขอตรวจสอบกลางดึกอ้างว่าพาแมวเข้ามาในที่พักทั้งที่มีกฎระเบียบชัดเจนว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา เธอยืนยันว่าไม่ได้นำแมวมาแน่นอน พร้อมเปิดหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้ดูว่าแมวทั้ง 2 ตัวอยู่ที่ล้านขณะตนเดินทางมาเที่ยวที่นี่
ในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา มะปรางของออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเอง ยืนยันว่าไม่มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพักอย่างแน่นอน ส่วนหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าของรีสอร์ตอ้างว่าเธอลักษณะคล้ายกำลังอุ้มแมวแท้จริงแล้วคือขวดน้ำ และประเด็นเรื่องที่เจ้าของเข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักหลังเธอเช็กเอ้าท์ออกแล้วพบขนอมวนั้น คาดว่าเป็นขนแมวจากที่บ้านที่ติดตามเสื้อผ้ามานั่นเอง
อย่างไรก็ดี หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ พยายามไกล่เกลี่ยให้เจ้าของรีสอร์ตถอนแจ้งความอินฟลูฯ สาวเพราะหากปล่อยทิ้งไว้เช่นนี้อาจจะไม่เป็นผลดีกับชื่อเสียงและธุรกิจของทางรีสอร์ตเอง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 มีการเผยแพร่หนังสือชี้แจงและขออภัยต่อผู้เสียหาย เรื่อง การถอนแจ้งความ และขออภัยผู้เสียหาย
เรียน คุณมะปราง และเพื่อน
หนังสือฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างจริงใจจากทางรีสอร์ตต่อคุณมะปราง จากกรณีเหตุการณ์ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ข้อบกพร่องและการกระทําที่ขาดความยั้งคิดของทางรีสอร์ตได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของท่าน รวมถึงสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคม ทางรีสอร์ตขอน้อมรับความผิดพลาดในครั้งนี้ไว้ โดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนี้รีสอร์ตขอชี้แจงความคืบหน้าและแสดงเจตนารมณ์ ดังนี้
1. ทางรีสอร์ตได้ดําเนินการถอนแจ้งความต่อคุณมะปราง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตั้งใจที่ จะยุติกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดที่มีต่อท่าน เพื่อแสดงความจริงใจว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งร้ายหรือเอาผิดใด ๆ ต่อท่านอีกต่อไป
2. ทางรีสอร์ตขอใช้โอกาสนี้แสดงการขอโทษต่อท่านอย่างเป็นทางการ และด้วยความสํานึกผิดจากใจจริงสําหรับความเดือดร้อน และผลกระทบต่อจิตใจที่ทางรีสอร์ตได้เป็นต้นเหตุหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรับคําขอโทษและให้อภัยในความผิดพลาดของเราในครั้งนี้
รีสอร์ตน้อมรับทุกคําติชมและข้อผิดพลาดด้วยความนอบน้อม และขอขอบคุณคุณมะปรางเป็นอย่างสูงที่ได้สะท้อนปัญหาให้เราได้รับทราบ ซึ่งเป็นบทเรียนสําคัญในการ พัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ทางรีสอร์ตหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจ และมีโอกาสได้มอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
รีสอร์ต
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2569
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