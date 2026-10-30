รีสอร์ตนครพนม ถอนแจ้งความ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ ปมกล่าวหาเอาแมวเข้าที่พัก รับผิดไร้ข้อแก้ตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 09:27 น.
รีสอร์ต ถอนแจ้งความ มะปราง ลองเบิ่ง หลังกล่าวหาเอาแมวเข้าที่พัก

รีสอร์ตนครพนม ถอนแจ้งความ ‘มะปราง ลองเบิ่ง’ เข้าใจผิดกล่าวหาแอบอุ้มแมวเข้าห้องพัก น้อมรับผิด-ไม่มีข้อแก้ตัว พร้อมนำบทเรียนไปปรับปรุงบริการ

จากกรณีอินฟลูเอนเซอร์สาวสายไลฟ์สไตล์ มะปราง พัชร์ณิชชา เจ้าของช่องติ๊กต็อก มะปราง ลองเบิ่ง โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะเดินทางไปพักที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งใน จ.นครพนม จู่ ๆ ถูกเจ้าของขอตรวจสอบกลางดึกอ้างว่าพาแมวเข้ามาในที่พักทั้งที่มีกฎระเบียบชัดเจนว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา เธอยืนยันว่าไม่ได้นำแมวมาแน่นอน พร้อมเปิดหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้ดูว่าแมวทั้ง 2 ตัวอยู่ที่ล้านขณะตนเดินทางมาเที่ยวที่นี่

ในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา มะปรางของออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเอง ยืนยันว่าไม่มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพักอย่างแน่นอน ส่วนหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าของรีสอร์ตอ้างว่าเธอลักษณะคล้ายกำลังอุ้มแมวแท้จริงแล้วคือขวดน้ำ และประเด็นเรื่องที่เจ้าของเข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักหลังเธอเช็กเอ้าท์ออกแล้วพบขนอมวนั้น คาดว่าเป็นขนแมวจากที่บ้านที่ติดตามเสื้อผ้ามานั่นเอง

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อย่างไรก็ดี หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ พยายามไกล่เกลี่ยให้เจ้าของรีสอร์ตถอนแจ้งความอินฟลูฯ สาวเพราะหากปล่อยทิ้งไว้เช่นนี้อาจจะไม่เป็นผลดีกับชื่อเสียงและธุรกิจของทางรีสอร์ตเอง

มะปราง ลองเบิ่ง อุ้มแมวโชว์กลางโหนกระแส
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 มีการเผยแพร่หนังสือชี้แจงและขออภัยต่อผู้เสียหาย เรื่อง การถอนแจ้งความ และขออภัยผู้เสียหาย

เรียน คุณมะปราง และเพื่อน

หนังสือฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างจริงใจจากทางรีสอร์ตต่อคุณมะปราง จากกรณีเหตุการณ์ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ข้อบกพร่องและการกระทําที่ขาดความยั้งคิดของทางรีสอร์ตได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของท่าน รวมถึงสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคม ทางรีสอร์ตขอน้อมรับความผิดพลาดในครั้งนี้ไว้ โดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนี้รีสอร์ตขอชี้แจงความคืบหน้าและแสดงเจตนารมณ์ ดังนี้

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1. ทางรีสอร์ตได้ดําเนินการถอนแจ้งความต่อคุณมะปราง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตั้งใจที่ จะยุติกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดที่มีต่อท่าน เพื่อแสดงความจริงใจว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งร้ายหรือเอาผิดใด ๆ ต่อท่านอีกต่อไป

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2. ทางรีสอร์ตขอใช้โอกาสนี้แสดงการขอโทษต่อท่านอย่างเป็นทางการ และด้วยความสํานึกผิดจากใจจริงสําหรับความเดือดร้อน และผลกระทบต่อจิตใจที่ทางรีสอร์ตได้เป็นต้นเหตุหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรับคําขอโทษและให้อภัยในความผิดพลาดของเราในครั้งนี้

รีสอร์ตน้อมรับทุกคําติชมและข้อผิดพลาดด้วยความนอบน้อม และขอขอบคุณคุณมะปรางเป็นอย่างสูงที่ได้สะท้อนปัญหาให้เราได้รับทราบ ซึ่งเป็นบทเรียนสําคัญในการ พัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ทางรีสอร์ตหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจ และมีโอกาสได้มอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รีสอร์ต

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2569

รีสอร์ต ถอนแจ้งความ มะปราง ลองเบิ่ง ปมกล่าวหาเอาแมวเข้าที่พัก

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 09:27 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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