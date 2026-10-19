เปิดธุรกิจ “ต๋อย ไตรภพ” จากบริษัทผลิตรายการทีวี สู่แบรนด์ครัวคุณต๋อย ในวันสื่อซบเซา
สำรวจบริษัท ธุรกิจ เจ้าพ่อทีวี ต๋อย ไตรภพและครอบครัว ทั้งผลิตรายการ โฆษณา อีเวนต์ สื่อออนไลน์ ในวันที่ตลาดสื่อซบเซา แข่งขันดุเดือด
ต๋อย–ไตรภพ ลิมปพัทธ์ เป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ทำงานในวงการบันเทิงมายาวนาน ขณะเดียวกันยังมีบทบาทในธุรกิจของครอบครัว ตั้งแต่ผลิตรายการและโฆษณา ไปจนถึงจัดมหกรรมอาหารและพัฒนาสื่อออนไลน์ โดยมี “ครัวคุณต๋อย” เป็นแบรนด์สำคัญที่นำไปต่อยอดธุรกิจหลายรูปแบบ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับไตรภพมีทั้งกิจการที่ยังดำเนินอยู่ และกิจการที่ยุติไปแล้ว ประกอบด้วย บอร์น โปรเจค, บอร์น มาร์เก็ต, บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์, บอร์น ออพเปอเรชั่น, บอร์น ดิจิตอล และบอร์น พับลิชชิ่ง
1. บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด
เป็นบริษัทสำคัญในธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ข จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2532 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532005221 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจจัดรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา ปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
ไตรภพเคยเปิดเผยในปี 2560 ว่า บริษัทให้ความสำคัญกับรายการหลักอย่าง “ทูเดย์โชว์” และ “ครัวคุณต๋อย” พร้อมขยายช่องทางหารายได้ตามพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนไป นำชื่อเสียงและเนื้อหาของรายการมาต่อยอดเป็นกิจกรรมและบริการนอกจอโทรทัศน์
2. บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2527 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527044478 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีข้อมูลกิจการด้านบริการจัดรายการโทรทัศน์และโฆษณา ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 บริษัทได้ประกาศเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ขณะที่ฐานข้อมูลนิติบุคคลยังไม่อัปเดตสถานะ
3. บริษัท บอร์น โปรเจค จำกัด
ดำเนินการด้านการจัดงานและกิจกรรมมี จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560155038 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สถานะยังดำเนินกิจการอยู่ ธุรกิจที่ระบุในการส่งงบการเงิน ได้แก่ จัดส่งนักแสดง นักดนตรี และนักกีฬาเพื่อดำเนินรายการ รวมถึงจัดงานอีเวนต์ เว็บไซต์ทางการของครัวคุณต๋อยยังระบุชื่อบริษัทนี้ไว้ในหน้าติดต่อด้วย
ธุรกิจส่วนนี้มี ตูน–พัทธยศ ลิมปพัทธ์ ลูกชายของไตรภพ เข้ามาร่วมบริหาร โดยข่าวการจัดงาน “ครัวคุณต๋อยยกทัพ” ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อปี 2567 ระบุว่า พัทธยศดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บอร์น โปรเจค และเป็นผู้จัดงานรวมร้านอาหารภายใต้แบรนด์ครัวคุณต๋อย
4. บริษัท บอร์น มาร์เก็ต จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563151351 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีชื่อไตรภพ ลิมปพัทธ์ สถานะยังดำเนินกิจการอยู่
5. บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด
ธุรกิจสื่อออนไลน์ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559073368 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานะ เสร็จการชำระบัญชีแล้ว บริษัทนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายแบรนด์ครัวคุณต๋อยเข้าสู่สื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ของบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ระบุประวัติการร่วมจัดตั้งบอร์น ดิจิตอล เพื่อประกอบธุรกิจบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันด้านอาหารและบันเทิงภายใต้แบรนด์ครัวคุณต๋อย โดยไตรภพเคยอธิบายว่า แอปพลิเคชันรวบรวมร้านอาหาร เมนู และกิจกรรมที่เคยนำเสนอในรายการ พร้อมข้อมูลการเดินทางไปยังร้านต่าง ๆ
6. บริษัท บอร์น พับลิชชิ่ง จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556191726 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เคยประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายนิตยสาร ปัจจุบันมีสถานะ เลิกกิจการ วันที่ 20 ตุลาคม 2568
นอกเหนือจากรายชื่อบริษัท ธุรกิจที่ไตรภพเคยเปิดเผยว่าต่อยอดจากรายการครัวคุณต๋อย ยังรวมถึงนิตยสาร งานเอ็กซ์โป แอปพลิเคชัน เฟซบุ๊กไลฟ์ และทัวร์ต่างประเทศเน้นพาชิมอาหาร โดยแผนทัวร์ที่เปิดเผยในปี 2560 มีญี่ปุ่นเป็นจุดหมายแรก
ในส่วนของงานมหกรรมอาหาร แบรนด์ครัวคุณต๋อยถูกนำมาใช้จัดกิจกรรมรวมร้านอาหาร ทั้งงานเอ็กซ์โปและงานตามศูนย์การค้า เปิดพื้นที่ให้ร้านค้าที่เคยนำเสนอผ่านรายการนำอาหารมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นอีกธุรกิจที่เชื่อมโยงกับงานผลิตรายการของครอบครัวลิมปพัทธ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อก! ไตรภพ ยุติกิจการ เลิกจ้างพนักงานทุกตําแหน่ง แบกรับขาดทุนไม่ไหว
- ประวัติ ต๋อย ไตรภพ ทนายผู้กลายเป็น “พิธีกร” ในตำนาน ครองจอแก้วมากว่า 40 ปี
- ต๋อย ไตรภพ ยืนยันจากปาก มาออกรายการ ไม่เสียเงินสักบาท ขอแค่มีของ