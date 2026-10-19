ช็อก! ไตรภพ ยุติกิจการ เลิกจ้างพนักงานทุกตําแหน่ง แบกรับขาดทุนไม่ไหว
ต๋อย ไตรภพ ประกาศยุติกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ‘บอร์น ออพเปอเรชั่น จํากัด’ เลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง 30 พ.ย. 69 หลังขาดทุนสะสมต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 มีการเผยแพร่ ประกาศจากบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จํากัด เรื่อง การเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงาน เนื่องด้วยบริษัทได้ดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำชะลอตัวอย่างรุนแรง ผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเงินและการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทางคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและประคับประคองธุรกิจทุกวิถีทางแล้ว แต่สถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้น
ด้วยเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจึงได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เลิกกิจการและหยุดการประกอบธุรกิจทั้งหมดของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งสถานการณ์นี้ส่งผลให้บริษัทมีความจําเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานทุกตําแหน่งและทุกแผนก
บริษัทตระหนักดีว่าประกาศนี้จะส่งผลกระทบต่อพนักงานและครอบครัวเป็นอย่างมากจึงขอชี้แจงแนวทางการดูแลและเยียวยาพนักงานทุกท่าน ดังต่อไปนี้
บริษัทจะจ่ายเงินค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง, ค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีคงเหลือ และเงินได้อื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครอง แรงงานกําหนดไว้ทุกประการตามสิทธิของพนักงานแต่ละท่าน โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของท่านภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569
พนักงานทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 โดยขอความร่วมมือในการส่งมอบงานและคืนทรัพย์สินของบริษัทให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจัดเตรียมหนังสือรับรองการทํางาน และเอกสารที่จําเป็นสําหรับการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจาก สํานักงานประกันสังคม บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณพนักงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และร่วมมือร่วมใจทํางานเพื่อขับเคลื่อนบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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